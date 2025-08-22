সহাবস্থানের নমুনাতৈরি করতে চাই: ইয়াসিন আরাফাত

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ক্যাম্পাসে রাজনীতিতে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির নমুনা তৈরি করতে চান ইয়াসিন আরাফাত। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ‘সচেতন শিক্ষার্থী সংসদ’ প্যানেল থেকে সহসভাপতি (ভিপি) পদে প্রার্থী হয়েছেন তিনি। ইসলামী ছাত্র আন্দোলন এই প্যানেল দিয়েছে।
ইয়াসিন আরাফাত গতকাল বৃহস্পতিবার আজকের পত্রিকাকে বলেন, ‘বিগত সময়ে ক্যাম্পাসের রাজনীতি বলতে একচেটিয়া আধিপত্যবাদের রাজনীতি দেখেছি। এটা শুধুমাত্র ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে নয়, দেশের সব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে। তাই আমরা আগামী রাজনীতিতে সহাবস্থান ও সম্প্রীতির একটি নমুনা তৈরি করতে চাই।’
ইসলামী ছাত্র আন্দোলন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সাবেক সভাপতি ইয়াসিন আরাফাত। ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে তিনি বলেন, ‘ছাত্রদলসহ অন্যান্য সংগঠন মনোনয়ন তোলার পর প্যানেল ঘোষণা করেছে। এরপরে আমার মনে হয় না আর কোনো শঙ্কার জায়গা আছে।’
জয়ী হলে কী কাজ করবেন, প্রশ্নের জবাবে ইয়াসিন আরাফাত বলেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয়ের ৩ থেকে ৪ শতাংশ শিক্ষার্থী রাজনীতির সঙ্গে জড়িত। আমি বাকি সাধারণ শিক্ষার্থীদের ম্যান্ডেট নিয়ে কাজ করব। আমরা প্রথম গুরুত্ব দেব বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার মান, খাদ্য, বাসস্থান হলে সিট, চিকিৎসা, পরিবহন ও গবেষণা এই বিষয়গুলোর প্রতি।’
