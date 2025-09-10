Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী হামিম

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ৩০
আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার অপেক্ষায়: ছাত্রদলের জিএস প্রার্থী হামিম

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী শেখ তানভীর হামিম ফলাফল নিয়ে নিজের প্রতিক্রিয়া জানিয়েছেন।

তিনি ফেসবুকে লিখেছেন, ‘ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা যদি মনে করেন, এটিই তাদের রায়, তবে এই রায়কে আমি সম্মান জানাই। আমি শিক্ষার্থীদের প্রতিক্রিয়ার জন‍্য অপেক্ষামান।’

হামিম আরও দাবি করেন, আজ (মঙ্গলবার) সকাল থেকে বিকেল পর্যন্ত ভোটগ্রহণ উৎসবমুখর পরিবেশে অনুষ্ঠিত হলেও কয়েকটি কেন্দ্রে অনিয়ম ঘটেছে। বিশেষ করে ভোট গণনার সময় মেশিনের ত্রুটি, জালিয়াতি এবং কারচুপির অভিযোগ তোলেন তিনি।

তবে তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি কৃতজ্ঞতা জানিয়ে বলেন, প্রিয় ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীবৃন্দ— আমি বরাবরই আপনাদের ভালোবাসায় ঋণী। আমি আপনাদের সাথে ছিলাম, আছি এবং যতদিন থাকবো আপনাদের পাশেই থাকব।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়নির্বাচনঢাকাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

স্যার এফ রহমান হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

মুহসীন হলে সাদিক কায়েম ও ফরহাদ এগিয়ে

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

এস এম হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে

এস এম হলে ডাকসু নির্বাচনে সাদিক ও ফরহাদ এগিয়ে