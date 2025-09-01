হেনরি ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এআইইউবি

ক্যাম্পাস ডেস্ক
আইন শিক্ষার্থীদের জন্য সবচেয়ে মর্যাদাপূর্ণ প্রতিযোগিতার একটি হেনরি ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুট কোর্ট কম্পিটিশন। এই প্রতিযোগিতার জাতীয় পর্বে আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি–বাংলাদেশের (এআইইউবি) দল এবার জয় করেছে চ্যাম্পিয়নের মুকুট।
গত ২৯ ও ৩০ আগস্ট ঢাকার ইনডিপেনডেন্ট ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশ (আইইউবি) ক্যাম্পাসে অনুষ্ঠিত হয় প্রতিযোগিতার জাতীয় পর্ব। আয়োজন করে আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি)। দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের আইন বিভাগের ৩২টি দল অংশ নেয় এই আসরে। কঠিন প্রতিযোগিতায় সবার ওপরে উঠে আসে এআইইউবি মুট কোর্ট টিম। ফাইনালে তারা ড্যাফোডিল ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটিকে হারিয়ে নিশ্চিত করে শিরোপা জয়।
এআইইউবি দলের সদস্যরা হলেন আমানাত আহমেদ জিহাদ (ওরালিস্ট), ফাইয়াজ হাসান (ওরালিস্ট), আফিয়া সেজুতি (রিসার্চার)। দলটির কোচ হিসেবে ছিলেন এআইইউবি আইন বিভাগের ফ্যাকাল্টি মুজাহিদুল ইসলাম।
মুজাহিদুল ইসলাম বলেন, ‘শিক্ষার্থীরা দারুণ পরিশ্রম করেছে। গবেষণায় নিষ্ঠা, দলীয় কাজ আর আত্মবিশ্বাসের ফলেই এই সাফল্য এসেছে। আশা করি, আন্তর্জাতিক পর্বেও তারা দেশের জন্য গৌরব বয়ে আনবে।’
এই জয়ের ফলে এআইইউবি মুট টিম বাংলাদেশের হয়ে লড়বে হংকংয়ে অনুষ্ঠিতব্য রিজিউনাল পর্বে। সেখানে তারা মুখোমুখি হবে দক্ষিণ এশিয়া ও পূর্ব এশিয়ার বিভিন্ন দেশের সেরা বিশ্ববিদ্যালয় টিমগুলোর সঙ্গে।
আন্তর্জাতিক রেড ক্রস কমিটি (আইসিআরসি) আয়োজিত এই প্রতিযোগিতা বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ মুট কোর্ট ইভেন্ট হিসেবে পরিচিত। এর মূল লক্ষ্য হলো বিশ্ববিদ্যালয় শিক্ষার্থীদের আন্তর্জাতিক মানবিক আইন সম্পর্কে গভীর ধারণা দেওয়া এবং এ বিষয়ে দক্ষতা বাড়ানো। বাস্তব আইনি পরিস্থিতির অনুকরণে গড়ে ওঠা এই প্রতিযোগিতা শিক্ষার্থীদের মধ্যে শুধু আইনজ্ঞান নয়, বরং বিশ্লেষণ ক্ষমতা, দলীয় সমন্বয় ও আত্মবিশ্বাসও গড়ে তোলে।
