Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ঢাবি ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানালেন ভিপি প্রার্থী কাদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে সহসভাপতি পদে লড়ছেন আবদুল কাদের। ছবি; সংগৃহীত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ প্যানেল থেকে সহসভাপতি পদে লড়ছেন আবদুল কাদের। ছবি; সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানিয়েছেন বাগছাস সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।

ওই পোস্টে কাদের বলেন, ভিসি এবং প্রক্টরকে অভিনন্দন জানিয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে আলাপ এখানেই শেষ করলাম। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের জন্য শুভকামনা, শিক্ষার্থীদের জন্য শুভকামনা। ঢাবি এবং দেশের মানুষের যেকোনো সঙ্কটকালে আমি আছি, যেমনটা বিগত দিনে ছিলাম।

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

‎ডাকসু নির্বাচনের ৬৪ ঘণ্টা ঢাবি ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করল ডিএমপি

‎ডাকসু নির্বাচনের ৬৪ ঘণ্টা ঢাবি ক্যাম্পাসে আগ্নেয়াস্ত্র বহন নিষিদ্ধ করল ডিএমপি

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

বেসরকারি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে নিয়মিত কমিটি গঠনের নির্দেশ

ডাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে: ডিএমপি কমিশনার

ডাকসু নির্বাচনে ২ হাজার পুলিশ মোতায়েন থাকবে: ডিএমপি কমিশনার

ডাকসু নির্বাচনে বড় কোনো আশঙ্কা নেই: ঢাবি উপাচার্য

ডাকসু নির্বাচনে বড় কোনো আশঙ্কা নেই: ঢাবি উপাচার্য