Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ভিপি প্রার্থী, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য

রাজনৈতিক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি: উমামা ফাতেমা

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
উমামা ফাতেমা
উমামা ফাতেমা

রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি বলে মনে করেন ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যর ব্যানারে ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা। না হলে যেকোনো সময় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা তাঁর। গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন উমামা।

বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা জুলাই আন্দোলনে অন্যতম সংগঠক। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় তিনি ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভ্যুত্থানের পর ছাত্র ফেডারেশন থেকে পদত্যাগ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্রের দায়িত্ব নেন। পরে এ পদও ছাড়েন তিনি।

ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে উমামা বলেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আপাতত আছে। অনেক রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন বিভিন্ন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনকে তাদের মতো করে ব্যাকআপ দিচ্ছে। তবে ৫ আগস্টের আগে নির্বাচনে যেভাবে কারচুপি হতো, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতো, আশা করি জুলাই অভ্যুত্থানে হাজার হাজার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে সেই একই ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভোট কারচুপির সংস্কৃতি আর দেখতে হবে না।’

বিজয়ী হলে কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘ছাত্ররাজনীতি যাতে একটা সংস্কারের দিকে আগায়, সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে বাধ্য করা হবে। একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক সংস্কারের দিকেও ফোকাস করা হবে। একাডেমিক ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার এটাই একটা সঠিক সময়। বিভাগ এবং একাডেমিক যে সমস্যাগুলো আছে, তা নিরসনে আমরা কাজ করব। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সমাধান, মানসম্মত পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাকা বিভাগঢাকাছাপা সংস্করণশিক্ষাডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

সেই রুহুল আমিনের বসুন্ধরা, বনানী ও উত্তরার জমিসহ ৫০০ কোটি টাকার সম্পত্তি ক্রোক

ছাত্রীকে তিন দিন আটকে রেখে ধর্ষণ, গ্রাম্য সালিসের মাধ্যমে বিয়ে

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

৬১৫ কোটি টাকা আত্মসাৎ: এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

এক্সিম ব্যাংকের নজরুল ইসলাম মজুমদারসহ ৩০ জনের নামে মামলা

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে: বিএফআইইউর প্রধান শাহীনুল

গভর্নর আমাকে বাধ্যতামূলক ছুটি দেওয়ার কে, শাহীনুলের প্রশ্ন

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

সালমানের সঙ্গে কাজ করা সহজ নয়, শুটিং শুরু করেন রাত ৮টায়

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

১৯৭১ সালে বাংলাদেশে পাকিস্তানি সেনাদের যৌন সহিংসতার প্রসঙ্গ জাতিসংঘে তুললেন ভারতীয় দূত

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

দাম্পত্যকলহের গুঞ্জন, মুখ খুললেন জাহিদ হাসান

সম্পর্কিত

ঢাবি কর্তৃপক্ষকে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে: মাহিন সরকার

ঢাবি কর্তৃপক্ষকে শক্ত অবস্থানে থাকতে হবে: মাহিন সরকার

গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করব: আবু বাকের মজুমদার

গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করব: আবু বাকের মজুমদার

রাজনৈতিক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি: উমামা ফাতেমা

রাজনৈতিক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি: উমামা ফাতেমা

অবশেষে প্যানেল দিল ছাত্রদল ও বাগছাস

অবশেষে প্যানেল দিল ছাত্রদল ও বাগছাস