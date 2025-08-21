রাজনৈতিক সংগঠনের শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি: উমামা ফাতেমা

ভিপি প্রার্থী, স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি বলে মনে করেন ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যর ব্যানারে ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা। না হলে যেকোনো সময় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা তাঁর। গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন উমামা।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা জুলাই আন্দোলনে অন্যতম সংগঠক। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় তিনি ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভ্যুত্থানের পর ছাত্র ফেডারেশন থেকে পদত্যাগ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্রের দায়িত্ব নেন। পরে এ পদও ছাড়েন তিনি।
ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে উমামা বলেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আপাতত আছে। অনেক রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন বিভিন্ন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনকে তাদের মতো করে ব্যাকআপ দিচ্ছে। তবে ৫ আগস্টের আগে নির্বাচনে যেভাবে কারচুপি হতো, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতো, আশা করি জুলাই অভ্যুত্থানে হাজার হাজার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে সেই একই ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভোট কারচুপির সংস্কৃতি আর দেখতে হবে না।’
বিজয়ী হলে কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘ছাত্ররাজনীতি যাতে একটা সংস্কারের দিকে আগায়, সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে বাধ্য করা হবে। একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক সংস্কারের দিকেও ফোকাস করা হবে। একাডেমিক ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার এটাই একটা সঠিক সময়। বিভাগ এবং একাডেমিক যে সমস্যাগুলো আছে, তা নিরসনে আমরা কাজ করব। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সমাধান, মানসম্মত পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
রাজনৈতিক সংগঠনগুলোর মধ্যে শান্তিপূর্ণ অবস্থান বজায় থাকা জরুরি বলে মনে করেন ডাকসু নির্বাচনে স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্যর ব্যানারে ভিপি (সহসভাপতি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা। না হলে যেকোনো সময় অস্থিতিশীল পরিবেশ সৃষ্টি হবে বলে আশঙ্কা তাঁর। গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপকালে এ মন্তব্য করেন উমামা।
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা জুলাই আন্দোলনে অন্যতম সংগঠক। জুলাই অভ্যুত্থানের সময় তিনি ছাত্র ফেডারেশনের ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখার সদস্যসচিব ছিলেন। অভ্যুত্থানের পর ছাত্র ফেডারেশন থেকে পদত্যাগ করে বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের মুখপাত্রের দায়িত্ব নেন। পরে এ পদও ছাড়েন তিনি।
ডাকসু নির্বাচনের পরিবেশ নিয়ে উমামা বলেন, ‘লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড আপাতত আছে। অনেক রাজনৈতিক দল ও প্রশাসন বিভিন্ন পলিটিক্যাল অর্গানাইজেশনকে তাদের মতো করে ব্যাকআপ দিচ্ছে। তবে ৫ আগস্টের আগে নির্বাচনে যেভাবে কারচুপি হতো, ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং হতো, আশা করি জুলাই অভ্যুত্থানে হাজার হাজার লাশের ওপর দাঁড়িয়ে সেই একই ধরনের ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং বা ভোট কারচুপির সংস্কৃতি আর দেখতে হবে না।’
বিজয়ী হলে কী ধরনের পদক্ষেপ নেবেন এমন প্রশ্নে তিনি বলেন, ‘ছাত্ররাজনীতি যাতে একটা সংস্কারের দিকে আগায়, সেই বিষয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসনকে বাধ্য করা হবে। একাডেমিক বিষয়ের পাশাপাশি বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনৈতিক সংস্কারের দিকেও ফোকাস করা হবে। একাডেমিক ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তোলার এটাই একটা সঠিক সময়। বিভাগ এবং একাডেমিক যে সমস্যাগুলো আছে, তা নিরসনে আমরা কাজ করব। এ ছাড়া ছাত্রছাত্রীদের আবাসন সমাধান, মানসম্মত পুষ্টিকর খাবার নিশ্চিতেও পদক্ষেপ নেওয়া হবে।’
ডাকসু নির্বাচনে লেভেল প্লেয়িং ফিল্ড নিশ্চিতে বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে শক্ত অবস্থানে থাকার আহ্বান জানিয়েছেন সমন্বিত শিক্ষার্থী সংসদের ব্যানারে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী মাহিন সরকার। গতকাল আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে তিনি বলেন, মনে হচ্ছে পরিস্থিতি একটু খারাপের দিকে যাচ্ছে।৩২ মিনিট আগে
নির্বাচিত হলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কে গবেষণাভিত্তিক বিশ্ববিদ্যালয়ে রূপান্তরে কাজ করবেন বলে জানিয়েছেন ডাকসু নির্বাচনে ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’-এর ব্যানারে সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আবু বাকের মজুমদার। গতকাল বুধবার আজকের পত্রিকার সঙ্গে আলাপে এ পরিকল্পনার কথা জানান তিনি।৩৭ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে গতকাল বুধবার প্যানেল ঘোষণা করেছে ছাত্রদল। ‘বৈষম্যবিরোধী শিক্ষার্থী সংসদ’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে জুলাই গণ-অভ্যুত্থানের সাবেক সমন্বয়কদের উদ্যোগে গঠিত নতুন ছাত্রসংগঠন বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস)।১ ঘণ্টা আগে
চলতি বছরের মাধ্যমিক স্কুল সার্টিফিকেট (এসএসসি) পরীক্ষার খাতা মূল্যায়নে অবহেলার ও দায়িত্বহীনতার অভিযোগে ৭১ জন প্রধান পরীক্ষক ও পরীক্ষকদের কালো তালিকাভুক্ত করেছে মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ড, ঢাকা। এসব শিক্ষকেরা বোর্ডের নিয়ন্ত্রণাধীন আগামী পাঁচ বছর কোনো পাবলিক পরীক্ষায় প্রধান পরীক্ষক, পরীক্ষক৪ ঘণ্টা আগে