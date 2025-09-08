Ajker Patrika
ডাকসু নির্বাচনে বড় কোনো আশঙ্কা নেই: ঢাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০৮ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ৪৭
অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি: সংগৃহীত
অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বড় মাপের কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। আজ সোমবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।

উপাচার্য আরও বলেন, সারা দেশ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বাচনে বিভিন্ন স্তরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকবেন। এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই।

ভলান্টিয়ার শিক্ষক ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে বলে জানান অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।

নিয়াজ আহমেদ খান আরও বলেন, যদিও এই নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। তারপরও এটির জাতীয় গুরুত্ব আছে। এই বিবেচনায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।

বিষয়:

ঢাবিনির্বাচনডাকসুউপাচার্যডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
