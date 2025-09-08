ডাকসু নির্বাচনে বড় কোনো আশঙ্কা নেই: ঢাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বড় মাপের কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। আজ সোমবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
উপাচার্য আরও বলেন, সারা দেশ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বাচনে বিভিন্ন স্তরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকবেন। এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই।
ভলান্টিয়ার শিক্ষক ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে বলে জানান অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।
নিয়াজ আহমেদ খান আরও বলেন, যদিও এই নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। তারপরও এটির জাতীয় গুরুত্ব আছে। এই বিবেচনায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বড় মাপের কোনো আশঙ্কা নেই বলে জানিয়েছেন ঢাবি উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। আজ সোমবার বিকেলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রণালয়ের সঙ্গে বৈঠক শেষে সাংবাদিকদের প্রশ্নের জবাবে তিনি এসব কথা বলেন।
উপাচার্য আরও বলেন, সারা দেশ এই নির্বাচনের দিকে তাকিয়ে আছে। নির্বাচনে বিভিন্ন স্তরের আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনীর বিপুলসংখ্যক সদস্য উপস্থিত থাকবেন। এখন পর্যন্ত বড় ধরনের কোনো আশঙ্কা নেই।
ভলান্টিয়ার শিক্ষক ছাড়াও আইনশৃঙ্খলা রক্ষাকারী বাহিনী সার্বক্ষণিক নিরাপত্তায় নিয়োজিত রয়েছে বলে জানান অধ্যাপক নিয়াজ আহমেদ খান।
নিয়াজ আহমেদ খান আরও বলেন, যদিও এই নির্বাচন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়কেন্দ্রিক। তারপরও এটির জাতীয় গুরুত্ব আছে। এই বিবেচনায় সব ধরনের প্রস্তুতি নেওয়া হয়েছে।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শুধু একটি উচ্চশিক্ষা প্রতিষ্ঠান নয়; এটি দেশের বুদ্ধিবৃত্তিক বিকাশ ও সাংস্কৃতিক অগ্রযাত্রার কেন্দ্রবিন্দু। আগামী ৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫-এ অনুষ্ঠিতব্য ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (Dhaka University Central Students’ Union, DUCSU), নির্বাচন কেবল একটি আনুষ্ঠানিকতা নয়।১ ঘণ্টা আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ভিপি পদে প্রার্থিতা ফিরে পেতে জুলিয়াস সিজার তালুকদারের করা রিট খারিজ করে দিয়েছেন হাইকোর্ট। আজ সোমবার শুনানি শেষে বিচারপতি মজিবুর রহমান মিয়া ও বিচারপতি বিশ্বজিৎ দেবনাথের বেঞ্চ রিটটি সরাসরি খারিজ করে দেন।৩ ঘণ্টা আগে
ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেলের ভিপি, জিএস, এজিএস প্রার্থীর ব্যক্তিগত ফেসবুক অ্যাকাউন্ট সাইবার আক্রমণের শিকার হয়েছে। অ্যাকাউন্টগুলো ডিজেবল হয়ে গেছে বলে অভিযোগ করেছেন ভিপি প্রার্থী মো. আবিদুল ইসলাম খান, জিএস প্রার্থী শেখ তানভীর বারী হামিম এবং এজিএস প্রার্থী তানভীর আল হাদী মায়েদ।৩ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে প্রার্থিতা ফিরতে পেতে হাইকোর্টে একটি রিট করছেন অমর্ত্য রায় জন।৬ ঘণ্টা আগে