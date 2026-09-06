কমনওয়েলথ অ্যাওয়ার্ড পেলেন অধ্যাপক ইয়াসমীন আরা

উচ্চশিক্ষায় নেতৃত্ব এবং গুরুত্বপূর্ণ অবদানের স্বীকৃতি হিসেবে কমনওয়েলথ বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড ২০২৬ পেয়েছেন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা।
সম্প্রতি লন্ডনে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে ‘উইমেন ইন লিডারশিপ ইন এডুকেশন’ ক্যাটাগরিতে তিনি এই সম্মাননা পান। কমনওয়েলথ বিজনেস এক্সিলেন্স অ্যাওয়ার্ড বিশ্বজুড়ে নেতৃত্ব, প্রাতিষ্ঠানিক উন্নয়ন ও পেশাগত উৎকর্ষের স্বীকৃতি হিসেবে দেওয়া হয়। কমনওয়েলথভুক্ত দেশগুলোর অগ্রগতিতে গুরুত্বপূর্ণ অবদানের জন্য ব্যক্তি ও প্রতিষ্ঠানকে এই পুরস্কার দেওয়া হয়।
পুরস্কার পাওয়ার পর প্রতিক্রিয়ায় অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখা তাঁর এই অর্জন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক, কর্মকর্তা, কর্মচারী ও শিক্ষার্থীদের উৎসর্গ করেন। অনুষ্ঠানে তিনি বলেন, ‘এই অর্জন ও পুরস্কার আমার শিক্ষার্থী এবং উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়ের সব প্রিয় সহকর্মীকে উৎসর্গ করতে চাই।’
বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষের মতে, এই অর্জন উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয়কে বৈশ্বিকভাবে সংযুক্ত উচ্চশিক্ষা, গবেষণা, উদ্ভাবন ও নেতৃত্বের কেন্দ্র হিসেবে গড়ে তোলার ধারাবাহিক যাত্রায় একটি গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক।
অধ্যাপক ড. ইয়াসমীন আরা লেখার এই অর্জনে উত্তরা বিশ্ববিদ্যালয় পরিবারের পক্ষ থেকে তাঁকে অভিনন্দন জানানো হয়েছে। একই সঙ্গে মানসম্মত শিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের পাশাপাশি অন্তর্ভুক্তিমূলক শিক্ষার পরিবেশ নিশ্চিত করে আগামী প্রজন্মের নেতৃত্ব গড়ে তোলার প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ।
গবেষণায় অবদান, নতুন জ্ঞান সৃষ্টির ক্ষমতা, শিক্ষার মান, কর্মক্ষেত্রে স্নাতকদের গ্রহণযোগ্যতা এবং আন্তর্জাতিক সংযোগ—এসব বিষয় মিলেই নির্ধারিত হয় একটি বিশ্ববিদ্যালয়ের আন্তর্জাতিক মর্যাদা। এসব দিক বিবেচনায় বিশ্বের বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর বহুল আলোচিত তালিকা প্রকাশ করে কিউএস।১৮ মিনিট আগে
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