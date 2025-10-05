আমার প্রিয় শিক্ষক

বিশ্ব শিক্ষক দিবস
সামিহা সিরাজী লাজ
কাজী কাদের নেওয়াজের লেখা ‘শিক্ষাগুরুর মর্যাদা’ কবিতা থেকে শৈশবে শিক্ষকের মর্যাদা বুঝেছিলাম। মা-বাবা দুজনেই শিক্ষক হওয়ায় সেই উপলব্ধি কৈশোরে আরও গভীর হয়। আমার শিক্ষাজীবনে শিক্ষকেরা শুধু জ্ঞানই দেননি, দিয়েছেন জীবনবোধের পাঠও। আজ ৫ অক্টোবর, ইউনেসকো স্বীকৃত ‘বিশ্ব শিক্ষক দিবস’। ১৯৯৫ সাল থেকে এদিন বিশ্বজুড়ে উদ্যাপিত হচ্ছে শিক্ষকদের সম্মানার্থে। শিক্ষক দিবসে প্রিয় শিক্ষককে নিয়ে স্মৃতিচারণা করেছেন দেশের বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা। সেসব স্মৃতিকথা তুলে ধরেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষার্থী সামিহা সিরাজী লাজ।
পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যের শিক্ষক
মো. মেহেদি হাসান রনি, শিক্ষার্থী, জাতীয় কবি কাজী নজরুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়
আমার জীবনের অন্যতম শ্রদ্ধেয় শিক্ষক কারি ইমাম হোসেন হুজুর। তিনি আমাকে প্রথম আরবি শিক্ষা দেন এবং নেতৃত্বের পাঠ শেখান। ছয়-সাত বছর বয়সে তিনি স্নেহ দিয়ে শেখাতেন। ছোট্ট পড়াশোনার যোগ্যতা অর্জনের পরই তিনি আমাকে অন্যদের নেতৃত্ব দেওয়ার সুযোগ করে দিতেন। তিনি শুধু আমার নন, আমার বাবার, এমনকি পরিবারের বেশির ভাগ সদস্যের শিক্ষক ছিলেন। সম্প্রতি প্রায় ১২৫ বছর বয়সে তিনি মৃত্যুবরণ করেন। শিক্ষক দিবসে আমি শ্রদ্ধার সঙ্গে স্মরণ করছি সেই প্রিয় শিক্ষককে; যিনি শুধু জ্ঞান নয়, জীবনের দিশা দিয়েছেন।
‘শুধু চেষ্টা চালিয়ে যাও’
আফরিন আক্তার, শিক্ষার্থী, আর পি সাহা বিশ্ববিদ্যালয়
আমার জীবনের সবচেয়ে প্রিয় শিক্ষক সেলিনা ম্যাম। তিনি শুধু শিক্ষক নন, আমার জীবনের এক অনুপ্রেরণা। আমি অসুস্থ হলে তিনি ফোন করে খবর নিতেন। পড়াশোনায় তিনি সব সময় আমাকে অনুপ্রেরণা দিয়েছেন। হাল ছেড়ে দিতে চাইলে বলতেন, ‘তুমি পারবে, শুধু চেষ্টা চালিয়ে যাও।’ তাঁর সে কথাই আমাকে নতুন শক্তি জুগিয়েছে। আমি কখনো ভাবিনি, বিশ্ববিদ্যালয়ে এসে এমন একজন শিক্ষক পাব, যিনি পড়ার পাশাপাশি জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে সমর্থন দেবেন। শিক্ষক দিবসে আমি হৃদয়ের গভীর থেকে তাঁকে জানাই শ্রদ্ধা, কৃতজ্ঞতা আর ভালোবাসা।
জীবনবোধের কারিগর আফরোজা ম্যাম
তানভীন হাসান নিপুণ, শিক্ষার্থী, পাবনা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়
প্রথম থেকে দশম শ্রেণি পর্যন্ত আমার প্রাইভেট শিক্ষক ছিলেন আফরোজা খাতুন আশু ম্যাম। তিনি শুধু আমার শিক্ষক নন, জীবনবোধেরও দিশারি। তাঁর ক্লাসে পড়াশোনার পাশাপাশি মানবিকতা ও নৈতিকতার পাঠ পেতাম। একবার আমাদের এলাকার এক সহপাঠীর পরিবার বন্যায় ক্ষতিগ্রস্ত হলে তিনি নীরবে সাহায্যের উদ্যোগ নেন এবং বলেছিলেন ‘শিক্ষা শুধু বই নয়, মানুষের পাশে দাঁড়ানোই প্রকৃত শিক্ষা।’ তাঁর এই কথায় শিখেছি, হৃদয়ে বড় হতে হবে। তাঁর সৌম্য ব্যক্তিত্ব, সহানুভূতি আর মানবিক আচরণ আমাকে চিরকাল অনুপ্রেরণা দেবে।
‘ভুল করলে তবেই এগোতে পারবে’
সাব্বির হোসেন, শিক্ষার্থী, কুমিল্লা বিশ্ববিদ্যালয়
বিশ্ববিদ্যালয়ের জীবনে মো. আল-আমীন স্যার আমার অনুপ্রেরণা। তিনি সব সময় বাস্তব উদাহরণ এবং প্রযুক্তিনির্ভর ক্লাস নিতেন। মিড-টার্মে হঠাৎ পরীক্ষা নিয়ে চাপ সৃষ্টি করলেও সেটি আমাদের পড়াশোনা শাণিত করত। একবার ভাইভায় ভীষণ নার্ভাস হলে স্যার বলেছিলেন, ‘ভুল করতে ভয় পাবে না, ভুল করলে তবেই এগোবে।’ সেই উক্তি আজও আমার জীবনে সাহস জোগায়।
আল-আমীন স্যার আমার কাছে শুধু শিক্ষক নন, সত্যিকারের একজন পথপ্রদর্শক, যিনি জ্ঞান ও আত্মবিশ্বাস গড়ে দেন।
মাতৃতুল্য রোস্তমা ম্যাম
মাহবুব খান এলিন, শিক্ষার্থী, আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি, বাংলাদেশ
এআইইউবির আইন বিভাগের রোস্তমা চৌধুরী ম্যাম আমার কাছে শুধু শিক্ষক নন, মায়ের মতো।তাঁর স্নেহ, আন্তরিকতা আর মানবিক আচরণ আমাকে সব সময় অনুপ্রাণিত করেছে। ইকুইটি ল ও লেবার ল-এর মতো জটিল বিষয় তিনি এত সহজভাবে পড়াতেন, আইন পড়াশোনার ভয় কেটে যেত। পাঠ্যবইয়ের বাইরে বাস্তব উদাহরণ দিয়ে সমাজে আইনের প্রয়োগ শেখাতেন। ফ্যাক্টরি ভিজিটে শ্রমিক-অধিকার এবং আইন প্রয়োগ নিয়ে হাতে-কলমে শিক্ষা দিয়েছিলেন। শিক্ষার্থীদের খোঁজখবর নেওয়া, পাশে দাঁড়ানোই তাঁকে আলাদা করে তুলেছে। আমার কাছে তিনি শুধু ভালো আইনবিদ হওয়ার শিক্ষক নন; বরং ভালো মানুষ হওয়ারও প্রেরণা।
মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সৎ সাহস শিখিয়েছেন
রাহমান জিকু, শিক্ষার্থী, চট্টগ্রাম কলেজ
উচ্চমাধ্যমিকের প্রথম দিনই বাংলা ক্লাসে রিদুয়ান ফরহাদ স্যারের পাঠ আমাকে মুগ্ধ করেছিল। তিনি নজরুলের ‘আমার পথ’ প্রবন্ধ পড়াচ্ছিলেন। স্যারের কণ্ঠে প্রতিটি শব্দ যেন আমাদের আত্মায় ছড়িয়ে যাচ্ছিল। সেদিনের আলোচনায় আমি উপলব্ধি করেছিলাম, আমার জীবনের কর্ণধার নিজেই। স্যার বলেছিলেন, ‘সত্যকে সত্য আর মিথ্যাকে মিথ্যা বলার সৎ সাহস অর্জন করতে হবে।’ সেই কথা আজও আমার জীবনের চালিকাশক্তি। শিক্ষক দিবসে আমি শ্রদ্ধাভরে স্মরণ করছি সেই অনুপ্রেরণাদায়ী শিক্ষককে।
