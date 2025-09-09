Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ফেসবুকে ‘লাইলাতুল গুজব’ লিখে কী বোঝালেন উমামা ফাতেমা

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
আপডেট : ০৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ২২: ৩২
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত
বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা ফেসবুকে দুই শব্দের এক রহস্যজনক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সারা দিন ভোট গ্রহণ শেষে রাতে গণনাকালে তিনি এই স্ট্যাটাস দেন।

ওই স্ট্যাটাসে উমামা লিখেন, ‘লাইলাতুল গুজব।’ তিনি এই স্ট্যাটসে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে কমেন্ট সেকশনে নানাজন মন্তব্য করছেন।

এর আগে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কিছু পরপরই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিসঅ্যাবল হয়ে যায়। অবশ্য এর কিছু পরেই তিনি তা ফিরে পান। বিষয়টি নিশ্চিত করে একই আইডিতে তিনি লিখেন, ‘ভোট গ্রহণের শেষ সময়ে রিপোর্টিংয়ের ফলে আমার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর কিছুক্ষণ আগে আইডি ফেরত পেয়েছি।’

এর আগে দুপুরে ভোট চলাকালীন স্বতন্ত্র ঐক্যজোটের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুতর অব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমাদের পোলিং এজেন্টদের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। মেয়েদের হলের জন্য মনোনীত এজেন্টদের ছেলেদের হলে এবং ছেলেদের হলের এজেন্টদের মেয়েদের হলে বদলি করা হয়েছে।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ফেসবুকভোটডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

কিছু বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক ভোট কারচুপির প্রতিযোগিতা করেছেন: বিন ইয়ামিন মোল্লা

কিছু বিএনপি ও জামায়াতপন্থী শিক্ষক ভোট কারচুপির প্রতিযোগিতা করেছেন: বিন ইয়ামিন মোল্লা

এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না: ইমি

এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না: ইমি

আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা হবে: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

আজ রাতের মধ্যেই ফলাফল ঘোষণা হবে: প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা

ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন

ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাব: শামীম হোসেন