ফেসবুকে ‘লাইলাতুল গুজব’ লিখে কী বোঝালেন উমামা ফাতেমা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী উমামা ফাতেমা ফেসবুকে দুই শব্দের এক রহস্যজনক স্ট্যাটাস দিয়েছেন। আজ মঙ্গলবার সারা দিন ভোট গ্রহণ শেষে রাতে গণনাকালে তিনি এই স্ট্যাটাস দেন।
ওই স্ট্যাটাসে উমামা লিখেন, ‘লাইলাতুল গুজব।’ তিনি এই স্ট্যাটসে কী বোঝাতে চেয়েছেন, তা নিয়ে কমেন্ট সেকশনে নানাজন মন্তব্য করছেন।
এর আগে ভোট গ্রহণ শেষ হওয়ার কিছু পরপরই তাঁর ফেসবুক অ্যাকাউন্ট ডিসঅ্যাবল হয়ে যায়। অবশ্য এর কিছু পরেই তিনি তা ফিরে পান। বিষয়টি নিশ্চিত করে একই আইডিতে তিনি লিখেন, ‘ভোট গ্রহণের শেষ সময়ে রিপোর্টিংয়ের ফলে আমার অ্যাকাউন্ট ডিজেবল হয়ে গিয়েছিল। অনেক চেষ্টার পর কিছুক্ষণ আগে আইডি ফেরত পেয়েছি।’
এর আগে দুপুরে ভোট চলাকালীন স্বতন্ত্র ঐক্যজোটের ভিপি প্রার্থী উমামা ফাতেমা নির্বাচন প্রক্রিয়ায় গুরুতর অব্যবস্থাপনা এবং প্রশাসনের বিরুদ্ধে পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ উত্থাপন করেন। তিনি অভিযোগ করেন, ‘আমাদের পোলিং এজেন্টদের স্থান পরিবর্তন করা হয়েছে। মেয়েদের হলের জন্য মনোনীত এজেন্টদের ছেলেদের হলে এবং ছেলেদের হলের এজেন্টদের মেয়েদের হলে বদলি করা হয়েছে।’
ছাত্র অধিকার পরিষদের সভাপতি ও ডাকসুর ভিপি পদপ্রার্থী বিন ইয়ামিন মোল্লা অভিযোগ করে বলেছেন, নিয়ম ছিল প্রার্থীরা যেতে পারবে, তারা (বিএনপি ও শিবিরের প্রার্থী) গিয়েছে, কিন্তু আমাদের যেতে দেওয়া হয়নি। কেন আমাদের যেতে দেওয়া হলো না? কারণ, এই নির্বাচনে বিএনপিপন্থী ও জামায়াতপন্থী শিক্ষকদের অনেকে...১৩ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে প্রার্থীদের আইন ভাঙার অভিযোগ তুলেছেন প্রতিরোধ পর্ষদের ভিপি প্রার্থী শেখ তাসনিম আফরোজ ইমি। তিনি বলেছেন, ‘এমন ঘটনাকে কোনোভাবে মেনে নেওয়া যায় না।’১৫ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ফলাফল মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) রাতের মধ্যে ঘোষণা করা হবে বলে জানিয়েছেন প্রধান রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। তিনি বলেছেন, ‘কিছু কেন্দ্রের গণনা এগিয়েছে, কিছু কিছু পিছিয়ে আছে।’১৯ মিনিট আগে
ভিপি না হলে কাল থেকে আবার পড়ার টেবিলে ফিরে যাবেন বলে জানিয়েছেন ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। আজ মঙ্গলবার রাতে এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এমনটি জানান।৩৫ মিনিট আগে