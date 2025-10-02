সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের অভিযান ও অধিকারকর্মীদের আটকের নিন্দা গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফিলিস্তিনের দুর্ভিক্ষকবলিত গাজার উদ্দেশে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান ও নৌবহরে থাকা শতাধিক অধিকারকর্মীকে আটকের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আয়োজিত সংহতি সমাবেশে এই নিন্দা জানানো হয়। সমাবেশ শেষে রাজু ভাস্কর্য থেকে একটি মিছিল বের হয়, যা শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন ‘নেতানিয়াহুর দুই গালে জুতা মারো তালে তালে’, ‘ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন’সহ নানা স্লোগান দেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতা-কর্মীরা।
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘ফিলিস্তিনের গাজায় মানুষের যে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে, সে জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষ নৌকাভর্তি খাদ্যসামগ্রী নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। অথচ সেই ফ্লোটিলার ওপর ইসরাইলের সামরিক বাহিনী হামলা ও অধিকারকর্মীদের আটক করেছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি মানুষদের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে।’
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় সদস্য ফুয়াদ হাসান বলেন, ‘বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার পক্ষে; অন্যদিকে বিবেকবোধহীনতা। গাজায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর গণহত্যা বন্ধে বিশ্বের বিবেকবোধহীন রাষ্ট্রগুলো জেগে উঠতে পারেনি। এ অবস্থায় মানবিক সহায়তা ও প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে যাত্রা শুরু করা সুমুদ ফ্লোটিলা ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের লড়াইয়ের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ ফিলিস্তিনের মুক্তির দাবি নিয়ে যাত্রা করা উচিত।’
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের মুখপাত্র আশরেফা খাতুনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ঢাকা কলেজের আহ্বায়ক আফজাল হোসেন প্রমুখ।
ফিলিস্তিনের দুর্ভিক্ষকবলিত গাজার উদ্দেশে ত্রাণ নিয়ে যাওয়া গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলি বাহিনীর অভিযান ও নৌবহরে থাকা শতাধিক অধিকারকর্মীকে আটকের ঘটনার নিন্দা জানিয়েছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ (বাগছাস)।
আজ বৃহস্পতিবার বিকেল ৫টার দিকে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজু ভাস্কর্যের পাদদেশে আয়োজিত সংহতি সমাবেশে এই নিন্দা জানানো হয়। সমাবেশ শেষে রাজু ভাস্কর্য থেকে একটি মিছিল বের হয়, যা শাহবাগে গিয়ে শেষ হয়।
এ সময় ইসরায়েলের প্রধানমন্ত্রী বেনিয়ামিন ‘নেতানিয়াহুর দুই গালে জুতা মারো তালে তালে’, ‘ফ্রি ফ্রি প্যালেস্টাইন’সহ নানা স্লোগান দেন গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের নেতা-কর্মীরা।
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার আহ্বায়ক ফয়সাল মুরাদ বলেন, ‘ফিলিস্তিনের গাজায় মানুষের যে খাদ্যের অভাব দেখা দিয়েছে, সে জন্য বিভিন্ন দেশের মানুষ নৌকাভর্তি খাদ্যসামগ্রী নিয়ে গাজার উদ্দেশে রওনা হয়েছে। অথচ সেই ফ্লোটিলার ওপর ইসরাইলের সামরিক বাহিনী হামলা ও অধিকারকর্মীদের আটক করেছে। এ ঘটনার তীব্র নিন্দা জানাই। স্বাধীনতাকামী ফিলিস্তিনি মানুষদের সার্বভৌমত্ব ফিরিয়ে দিতে হবে।’
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের কেন্দ্রীয় সদস্য ফুয়াদ হাসান বলেন, ‘বিশ্ব আজ দুই ভাগে বিভক্ত। একটি হলো সত্য, ন্যায় ও মানবিকতার পক্ষে; অন্যদিকে বিবেকবোধহীনতা। গাজায় ইসরায়েলি দখলদার বাহিনীর গণহত্যা বন্ধে বিশ্বের বিবেকবোধহীন রাষ্ট্রগুলো জেগে উঠতে পারেনি। এ অবস্থায় মানবিক সহায়তা ও প্রতিরোধের প্রতীক হয়ে যাত্রা শুরু করা সুমুদ ফ্লোটিলা ফিলিস্তিনি জনগণের ন্যায্য অধিকারের লড়াইয়ের পাশে থাকার বার্তা দিচ্ছে। বাংলাদেশসহ বিশ্বের প্রতিটি দেশ ফিলিস্তিনের মুক্তির দাবি নিয়ে যাত্রা করা উচিত।’
গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের মুখপাত্র আশরেফা খাতুনের সঞ্চালনায় সমাবেশে আরও বক্তব্য দেন সংগঠনটির দপ্তর সম্পাদক মাহফুজুর রহমান, ঢাকা কলেজের আহ্বায়ক আফজাল হোসেন প্রমুখ।
আন্তর্জাতিক মানবিক সহায়তাবাহী নৌবহর গ্লোবাল সুমুদ ফ্লোটিলায় ইসরায়েলের বর্বরোচিত হামলা ও অবৈধভাবে আটক করার ঘটনায় গভীর উদ্বেগ ও ক্ষোভ প্রকাশ করেছে দেশের পাবলিক ও প্রাইভেট বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষকদের সংগঠন ইউনিভার্সিটি টিচার্স লিংক (ইউটিএল)।৩২ মিনিট আগে
আন্তর্জাতিক অঙ্গনে দেশের আইন শিক্ষার্থীদের সাফল্য এখন আর বিরল কোনো ঘটনা নয়। তবু প্রতিটি অর্জন দেশের জন্য নিয়ে আসে ভিন্ন মাত্রা। সম্প্রতি আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি বাংলাদেশের (এআইইউবি) আইন বিভাগের শিক্ষার্থী ঐশী উজ্জামান ভারতের ভুবনেশ্বরে অনুষ্ঠিত আন্তর্জাতিক মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় ‘সে৫ ঘণ্টা আগে
ডেনমার্কে ডেনিশ সরকারি বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। ইইউভুক্ত নয়, যেকোনো শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটিতে অর্থায়ন করবে ডেনিশ সরকার। বৃত্তির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির সাউদার্ন ডেনমার্ক বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।১৪ ঘণ্টা আগে
বর্তমান যুগে শিক্ষার্থীদের জন্য সুযোগ সীমাহীন। স্নাতক কিংবা স্নাতকোত্তরে পড়াশোনা করছেন? আপনার জন্য অপেক্ষা করছে অসংখ্য সম্ভাবনার দ্বার। বিশ্বের নামকরা বিশ্ববিদ্যালয়, আন্তর্জাতিক সংস্থা ও শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান নিয়মিতভাবে ঘোষণা করে বৃত্তি, ফেলোশিপ, বিনিময় কর্মসূচি, ইন্টার্নশিপ ও নেতৃত্ব প্রশিক্ষণ।১৪ ঘণ্টা আগে