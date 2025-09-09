Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

টিএসসিতে বেলা ৩টা পর্যন্ত ভোট পড়েছে ৬৩ শতাংশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ছবি: আজকের পত্রিকা
ছবি: আজকের পত্রিকা

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র-শিক্ষক কেন্দ্রে (টিএসসি) আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টা পর্যন্ত ৬৩ শতাংশ ভোট পড়েছে। বেগম রোকেয়া হলের শিক্ষার্থীরা এই কেন্দ্রে ভোট দিচ্ছেন।

আজ বেলা ৩টা ১০ মিনিটে এ তথ্য জানিয়েছেন টিএসসি কেন্দ্রের রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক নাসরিন সুলতানা।

নাসরিন সুলতানা জানান, বেলা ৩টা পর্যন্ত ৬৩ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে।

ছয় বছর পর আজ সকাল ৮টা থেকে ডাকসু ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদের ভোট গ্রহণ শুরু হয়। শেষ হবে বিকেল ৪টায়।

বিষয়:

শিক্ষার্থীঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসটিএসসিশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

সাদিক কায়েমকে ঘিরে উত্তেজনা, ছাত্রদলের ‘রাজাকার’ স্লোগান

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ডাকসু নির্বাচনের ভোট গণনা হবে যেভাবে

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

ভোট গ্রহণের নির্ধারিত সময় শেষ, ফলাফলের অপেক্ষা

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন

ভোট কারচুপি ও দলীয় আধিপত্যের অভিযোগে স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থীর ভোট বর্জন