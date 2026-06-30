ঢাবির ডিবেটিং সোসাইটির নতুন সভাপতি সাজিদ, সাধারণ সম্পাদক রিফাত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) কেন্দ্রীয় বিতর্ক সংগঠন ‘ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটি’ (ডিইউডিএস)-এর ২০২৬-২৭ সেশনের কার্যনির্বাহী পর্ষদের নির্বাচন সম্পন্ন হয়েছে। সভাপতি পদে মো. সাজিদ হাসান এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মিফতাহুল জান্নাত রিফাত নির্বাচিত হয়েছেন।
গতকাল সোমবার (২৯ জুন) ডিইউডিএস-এর কার্যনির্বাহী পর্ষদ নির্বাচনের প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এস. এম শামীম রেজা স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে নির্বাচনের এই চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করা হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে জানানো হয়, ডিইউডিএস-এর গঠনতন্ত্র, মডারেটরদের পরামর্শ এবং সভার সর্বসম্মত সিদ্ধান্তের আলোকে গত ১৯ জুন এই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করা হয়েছিল। তফসিল অনুযায়ী গত ২৭ জুন সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদের জন্য প্রার্থিতা ফর্ম বিতরণ করা হয়। নির্ধারিত সময়ে উভয় পদের জন্য চারজন করে বিতার্কিক ফর্ম সংগ্রহ করেন। তবে ফর্ম জমা দেওয়ার নির্ধারিত সময়ে সভাপতি পদে তিনজন এবং সাধারণ সম্পাদক পদে মাত্র একজন বিতার্কিক তাঁদের ফর্ম জমা দেন।
পরবর্তীতে ২৯ জুন (সোমবার) নির্ধারিত সময়ের মধ্যে সভাপতি পদের দুজন প্রার্থী স্বেচ্ছায় নিজেদের প্রার্থিতা প্রত্যাহার করে নেন। এর ফলে তফসিল অনুযায়ী সম্পূর্ণ প্রক্রিয়া শেষে মো. সাজিদ হাসান ও মিফতাহুল জান্নাত রিফাত যথাক্রমে সভাপতি ও সাধারণ সম্পাদক পদে চূড়ান্তভাবে নির্বাচিত হন।
বিজ্ঞপ্তিতে আরও জানানো হয়, নবনির্বাচিত এই দুই বিতার্কিক ঢাকা ইউনিভার্সিটি ডিবেটিং সোসাইটির গঠনতন্ত্র অনুযায়ী দায়িত্বগ্রহণের দিন থেকে আগামী এক বছরের জন্য দায়িত্ব পালন করবেন।
চূড়ান্ত ফলাফলের এই বিজ্ঞপ্তিতে প্রধান নির্বাচন কমিশনার ছাড়াও স্বাক্ষর করেছেন সহকারী নির্বাচন কমিশনার জুবায়ের হোসেন ও রাগীব আনজুম, নির্বাচন সচিব মো. সাব্বির হোসেন এবং নির্বাচন পর্যবেক্ষক মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহি।
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