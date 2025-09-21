বেসরকারি গকসুতেও ভোটের আমেজ

তাহমিদ হাসান
দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (গবি) চালু রয়েছে ছাত্র সংসদ। দীর্ঘ সাত বছর পর ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচন। এটি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন।
গত ১১ আগস্ট তফসিল ঘোষণা করে গবি প্রশাসন। এরপর ২৬ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা। পরবর্তী আপিল ও শুনানি শেষে ১৪ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় চূড়ান্ত তালিকা।
এরই মধ্যে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টও সম্পন্ন হয়েছে; রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার ৪৬২ জন। ১১টি পদে লড়ছেন ৬৩ জন প্রার্থী, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ।
ভিন্নধর্মী নির্বাচন
বিভিন্ন কারণে গকসু দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ থেকে আলাদা। প্রথমত, ক্যাম্পাস অরাজনৈতিক; দ্বিতীয়ত, এখানে প্রচলিত প্যানেল ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রচারণায় প্রার্থীদের নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে হয়।
নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে এখন বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। প্রার্থীদের ব্যস্ততা, সমর্থকদের উচ্ছ্বাস আর ভোটারদের কৌতূহলে ৩২ একর ক্যাম্পাসে নেমে এসেছে ভিন্ন আবহ। লিফলেট বিতরণ, স্লোগান তোলা, প্রতিশ্রুতি প্রচার—সবকিছুই সমর্থকেরা করছেন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে।
প্রচারণায় সৃজনশীলতা
প্রচারণায় নজর কাড়ছে নানা ব্যতিক্রমী আয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘৮ নম্বর বাস’, হাতে আঁকা গরুর গাড়ির আকৃতির কার্ড, গাছের পাতা বা বীজ সংযুক্ত প্রচারপত্র, এমনকি টাকা-ডলারের আদলে তৈরি লিফলেটও।
ইশতেহারে শিক্ষার্থীবান্ধব প্রতিশ্রুতি
ইশতেহারে প্রার্থীরা গুরুত্ব দিচ্ছেন আধুনিক এবং নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ার প্রতিশ্রুতিকে। কেউ কেউ টেলি মেডিসিন চালু করা এবং স্কলারশিপ বাড়ানোর কথা বলেছেন। এ ছাড়া ভোটাররাও এমন প্রার্থীকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, যাঁরা আগে থেকে শিক্ষার্থী-সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে করছিলেন।
অতীত থেকে বর্তমান
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উদ্যোগে ২০১৩ সালে প্রথমবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল তৃতীয় কার্যনির্বাহী সংসদ। তবে প্রশাসনের জটিলতায় নির্বাচিত সংসদ পুরো মেয়াদ কাজ করতে পারেনি। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেই সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর গকসুর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।
শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের প্রত্যাশা
আইন বিভাগের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমরা ভীষণ আশাবাদী। নির্বাচনের মধ্য দিয়েই চলমান সংকট দূর হয়ে গড়ে উঠবে নিরাপদ ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস।’
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন বলেন, ‘দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংসদ রয়েছে। এবার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্র তৈরি হবে।’
দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে সাভারের গণ বিশ্ববিদ্যালয়ে (গবি) চালু রয়েছে ছাত্র সংসদ। দীর্ঘ সাত বছর পর ২৫ সেপ্টেম্বর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে গবি কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (গকসু) নির্বাচন। এটি হবে বিশ্ববিদ্যালয়ের চতুর্থ সংসদ নির্বাচন।
গত ১১ আগস্ট তফসিল ঘোষণা করে গবি প্রশাসন। এরপর ২৬ থেকে ২৮ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণ করা হয়। যাচাই-বাছাই শেষে ৮ সেপ্টেম্বর প্রকাশিত হয় প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা। পরবর্তী আপিল ও শুনানি শেষে ১৪ সেপ্টেম্বর ঘোষণা করা হয় চূড়ান্ত তালিকা।
এরই মধ্যে প্রার্থীদের ডোপ টেস্টও সম্পন্ন হয়েছে; রিপোর্ট পজিটিভ হলে প্রার্থিতা বাতিল করা হবে। এবারের নির্বাচনে ভোটার সংখ্যা ৪ হাজার ৪৬২ জন। ১১টি পদে লড়ছেন ৬৩ জন প্রার্থী, যা এখন পর্যন্ত সর্বোচ্চ।
ভিন্নধর্মী নির্বাচন
বিভিন্ন কারণে গকসু দেশের অন্য বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ থেকে আলাদা। প্রথমত, ক্যাম্পাস অরাজনৈতিক; দ্বিতীয়ত, এখানে প্রচলিত প্যানেল ব্যবস্থা নেই। ফলে প্রচারণায় প্রার্থীদের নিজেদের স্বতন্ত্রভাবে কাজ করতে হয়।
নির্বাচন ঘিরে ক্যাম্পাসজুড়ে এখন বিরাজ করছে উৎসবমুখর পরিবেশ। প্রার্থীদের ব্যস্ততা, সমর্থকদের উচ্ছ্বাস আর ভোটারদের কৌতূহলে ৩২ একর ক্যাম্পাসে নেমে এসেছে ভিন্ন আবহ। লিফলেট বিতরণ, স্লোগান তোলা, প্রতিশ্রুতি প্রচার—সবকিছুই সমর্থকেরা করছেন উৎসাহ-উদ্দীপনা নিয়ে।
প্রচারণায় সৃজনশীলতা
প্রচারণায় নজর কাড়ছে নানা ব্যতিক্রমী আয়োজন। এগুলোর মধ্যে রয়েছে ‘৮ নম্বর বাস’, হাতে আঁকা গরুর গাড়ির আকৃতির কার্ড, গাছের পাতা বা বীজ সংযুক্ত প্রচারপত্র, এমনকি টাকা-ডলারের আদলে তৈরি লিফলেটও।
ইশতেহারে শিক্ষার্থীবান্ধব প্রতিশ্রুতি
ইশতেহারে প্রার্থীরা গুরুত্ব দিচ্ছেন আধুনিক এবং নিরাপদ ক্যাম্পাস গড়ার প্রতিশ্রুতিকে। কেউ কেউ টেলি মেডিসিন চালু করা এবং স্কলারশিপ বাড়ানোর কথা বলেছেন। এ ছাড়া ভোটাররাও এমন প্রার্থীকেই গুরুত্ব দিচ্ছেন, যাঁরা আগে থেকে শিক্ষার্থী-সম্পৃক্ত কর্মকাণ্ডে সক্রিয়ভাবে করছিলেন।
অতীত থেকে বর্তমান
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রতিষ্ঠাতা ডা. জাফরুল্লাহ চৌধুরীর উদ্যোগে ২০১৩ সালে প্রথমবার ছাত্র সংসদ নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়। সর্বশেষ ২০১৮ সালে সরাসরি ভোটের মাধ্যমে গঠিত হয়েছিল তৃতীয় কার্যনির্বাহী সংসদ। তবে প্রশাসনের জটিলতায় নির্বাচিত সংসদ পুরো মেয়াদ কাজ করতে পারেনি। ২০২০ সালের ডিসেম্বরে বিজ্ঞপ্তির মাধ্যমে সেই সংসদ বিলুপ্ত ঘোষণা করা হয়। এরপর দীর্ঘ পাঁচ বছর গকসুর কার্যক্রম স্থবির হয়ে পড়ে।
শিক্ষার্থী ও প্রশাসনের প্রত্যাশা
আইন বিভাগের শিক্ষার্থী নাহিদ ইসলাম বলেন, ‘ছাত্র সংসদ নির্বাচন নিয়ে আমরা ভীষণ আশাবাদী। নির্বাচনের মধ্য দিয়েই চলমান সংকট দূর হয়ে গড়ে উঠবে নিরাপদ ও শিক্ষার্থীবান্ধব ক্যাম্পাস।’
গণ বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. আবুল হোসেন বলেন, ‘দেশের একমাত্র বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয় হিসেবে আমাদের প্রতিষ্ঠানেই ছাত্র সংসদ রয়েছে। এবার সুষ্ঠু, নিরপেক্ষ ও অন্তর্ভুক্তিমূলক নির্বাচনের মধ্য দিয়ে জাতীয় নেতৃত্ব তৈরির ক্ষেত্র তৈরি হবে।’
খাগড়াছড়ির সিন্দুকছড়ির পাহাড়ঘেরা এক ছোট্ট গ্রাম। সবুজ প্রকৃতির বুকে বেড়ে ওঠা প্রিয়াঙ্কা ত্রিপুরার শৈশব কাটে দারিদ্র্য, আশ্রয়ের সংকট আর পারিবারিক শোকের ছায়ায়। কেউ কল্পনাও করতে পারেননি, এই মেয়ে একদিন বিশ্ববিদ্যালয়ে পড়বেন। কিন্তু প্রতিকূলতা প্রিয়াঙ্কাকে থামাতে পারেনি; বরং সংগ্রামই তাঁকে এগিয়ে যাওয়ার শক্১ ঘণ্টা আগে
মো. শাকিল আহাম্মেদ সরকারি তিতুমীর কলেজের বাংলা বিভাগের মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। পড়াশোনার পাশাপাশি তিনি অসহায় মানুষের পাশে দাঁড়ানোর এক অনন্য দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন রক্তদানের মধ্য দিয়ে। স্ত্রীকে সঙ্গে নিয়েই তিনি এগিয়ে যাচ্ছেন মানবতার পথে।৩ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। আগ্রহী শিক্ষার্থীরা অনলাইনের মাধ্যমে এই...৩ ঘণ্টা আগে
শিক্ষা নিয়ে আলোচনা নতুন কিছু নয়। তবে সাম্প্রতিক সময়ে সবচেয়ে বেশি আলোচনায় এসেছে একটি নতুন শিক্ষাপদ্ধতি—আউটকাম বেসড এডুকেশন। এই শিক্ষার মূল দর্শন হলো শিক্ষক কী পড়াচ্ছেন বা বইয়ে কী লেখা আছে, তার চেয়ে গুরুত্বপূর্ণ হলো শিক্ষার্থীরা আসলে কী শিখছে এবং সেই শেখা বাস্তব জীবনে কতটা কাজে লাগাতে পারছে।৩ ঘণ্টা আগে