জাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ শুরু

জাবি প্রতিনিধি 
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১০: ১১
জাকসু নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরু হয়েছে। ছবি: আজকের পত্রিকা
দীর্ঘ ৩৩ বছর পর অনুষ্ঠিত হচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচন। আজ বৃহস্পতিবার সকাল ৯টা থেকে ভোট গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিরতিহীনভাবে ভোট গ্রহণ চলবে বিকেল ৫টা পর্যন্ত। তবে সকালে ভোটকেন্দ্রে ভোটারদের উপস্থিতি কম লক্ষ করা গেছে।

এবারের জাকসু নির্বাচনে মোট ভোটার ১১ হাজার ৮৯৭ জন। জাকসুর মোট ২৫টি পদের বিপরীতে ১৭৭ জন প্রার্থী প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। এ ছাড়া, ২১ টি হল সংসদে ১৫টি করে মোট ৩১৫টি পদের বিপরীতে প্রার্থী রয়েছেন ৪৪৩ জন।

ইতিমধ্যে নির্বাচন সামনে রেখে মোট আটটি প্যানেল ঘোষণা করা হয়েছে। তবে এর বাইরেও অনেক প্রার্থী স্বতন্ত্র হিসেবে নির্বাচনে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করছেন। আট প্যানেলের মধ্যে উল্লেখযোগ্য প্যানেলগুলো হলো—ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল, গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদ সমর্থিত ‘শিক্ষার্থী ঐক্য ফোরাম’, বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক কেন্দ্রীয় সমন্বয়ক আবদুর রশিদ জিতুর নেতৃত্বে ‘স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী সম্মিলন’, প্রগতিশীল শিক্ষার্থীদের প্যানেল ‘সম্প্রীতির ঐক্য’ এবং ছাত্রশিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’।

ওএমআর ব্যালট পদ্ধতিতে এবারের জাকসু নির্বাচনে ভোট গ্রহণ করা হচ্ছে। ২১টি ভোটকেন্দ্রে বুথ আছে ২২৪টি। ২১ জন রিটার্নিং কর্মকর্তা, ৬৭ জন পোলিং কর্মকর্তা ও ৬৭ জন সহকারী পোলিং কর্মকর্তা দায়িত্ব পালন করছেন।

নির্বাচনে নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে এবং ভোট নির্বিঘ্ন রাখতে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন ফটকসহ গুরুত্বপূর্ণ এলাকায় পুলিশের ১ হাজার ৫০০ সদস্য, ৭ প্লাটুন বিজিবি, ৪ প্লাটুন আনসার মোতায়েন করা হয়েছে। তবে তাঁদের অধিকাংশই ক্যাম্পাসের বাইরে অবস্থান করছেন।

ভোটকেন্দ্রগুলোতে আনসার সদস্যরা দায়িত্ব পালন করছেন। কেন্দ্রের নিরাপত্তা পর্যবেক্ষণে প্রায় ৮০টি সিসিটিভি ক্যামেরা স্থাপন করা হয়েছে। নির্বাচন কমিশনের তত্ত্বাবধানে এসব সিসিটিভি ক্যামেরা দিয়ে কেন্দ্রের পরিবেশ নজরদারি করা হবে। শিক্ষকদের সমন্বয়ে একটি টিম, প্রক্টরিয়াল বডি ও ক্যাম্পাসের নিরাপত্তা কর্মকর্তারা পুরো ক্যাম্পাসে দায়িত্ব পালন করছেন।

বিষয়:

নির্বাচনঢাকাভোটারজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
