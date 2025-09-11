Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১১ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৬: ৫৬
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। ছবি: আজকের পত্রিকা

‎নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে বলে জানিয়েছেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ কামরুল আহসান। আজ ‎বৃহস্পতিবার বিকেল সাড়ে ৩টায় শহীদ তাজউদ্দীন আহমেদ হল কেন্দ্র পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ কথা বলেন তিনি।‎

‎উপাচার্য বলেন, পবিরেশটা আমাদের প্রত্যাশা অনুযায়ী আছে। দু-একটা বিচ্ছিন্ন ঘটনা ছাড়া বাকি সব জায়গায় স্বাভাবিকভাবেই চলছে। আশা করি শেষ পর্যন্ত এভাবেই চলবে। ‎

‎তিনি বলেন, ভোট কেন্দ্রে যথেষ্ট পরিমাণ বুথ রয়েছে। নির্ধারিত সময়ের মধ্যে যারা নির্বাচনী ব্যবস্থার মধ্যে থাকবে তাদের ভোট নেওয়া হবে।

যদিও এর কিছুক্ষণ পরই নানা অনিয়ম ও প্রশাসনের পক্ষপাতিত্বের অভিযোগ তুলে ভোট বর্জনের ঘোষণা দিয়েছে ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেল।‎

বিষয়:

ক্যাম্পাসনির্বাচনজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাউপাচার্যজাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

প্রিয় জেন-জি সন্তানেরা, আমি শিবপুরীতে—নেপালের সাবেক প্রধানমন্ত্রীর চিঠি

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

নেত্রকোনায় সাবেক ছাত্রদল নেতাকে মারধর বর্তমান সভাপতির

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

ঘুষকাণ্ডে বিআইডব্লিউটিএর দুই কর্মকর্তা বরখাস্ত

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

তারেক রহমানকে বিএনপি নেতার খোলাচিঠি

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

রাজধানীর মোহাম্মদপুরে ফের গণপিটুনিতে দুই তরুণের মৃত্যু

সম্পর্কিত

হেরে যাওয়ার ভয়েই ভোট বর্জন কি না, প্রশ্ন শিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থীর

হেরে যাওয়ার ভয়েই ভোট বর্জন কি না, প্রশ্ন শিবির-সমর্থিত জিএস প্রার্থীর

পরীক্ষিত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হবেন, প্রত্যাশা জাবির নারী শিক্ষার্থীদের

পরীক্ষিত প্রার্থীরাই নির্বাচিত হবেন, প্রত্যাশা জাবির নারী শিক্ষার্থীদের

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

নির্বাচনের পরিবেশ যথেষ্ট সুষ্ঠু রয়েছে: জাবি উপাচার্য

‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর অভিযোগ তুলে ছাত্রদল প্যানেলের ভোট বর্জন

‘ইলেকশন ইঞ্জিনিয়ারিং’-এর অভিযোগ তুলে ছাত্রদল প্যানেলের ভোট বর্জন