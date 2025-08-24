ডাকসু নির্বাচন: বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি হবে মাননির্ভর

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ভবিষ্যতে বিশ্ববিদ্যালয়ের রাজনীতি হবে কোয়ালিটি (মান) নির্ভর, কোয়ান্টিটি (সংখ্যা) নির্ভর নয়। কোয়ালিটি-নির্ভর রাজনীতির মধ্যে কোয়ান্টিটি থাকবে বলে মন্তব্য করেছেন ছাত্রদলের সহসভাপতি (ভিপি) পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান। গতকাল শনিবার দুপুরে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অমর একুশে হলে শিক্ষার্থীদের সঙ্গে কুশল বিনিময়ের পর সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
আবিদুল ইসলাম খান বলেন, ‘আমাদের বিশ্ববিদ্যালয়ে ডাইনোসর যুগের একটি আইন আছে, সেটি হলো, একজন নারী শিক্ষার্থীর বৈধ কাগজপত্র থাকার পরও সে যে হলে বসবাস করে, তার পাশের হলের মেয়ে বান্ধবীর কাছে যেতে পারে না, দেখা করতে পারে না। বর্তমান যুগে সেটা কোনো ধারা ও কোনো পরিস্থিতিতে মেনে নেওয়া যায় না। এটা কেমন আইন?’
বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক বিষয়ে আবিদুল ইসলাম বলেন, ‘একটি বিভাগে ক্লাসে যেখানে ৮০ জনের বসার সুযোগ, সেখানে ২০৫ জন শিক্ষার্থী ক্লাস করে। ৪০ শিক্ষার্থীর জন্য একজন শিক্ষক; যা আন্তর্জাতিকভাবে স্বীকৃত। এখানে একজন শিক্ষক ২০০ শিক্ষার্থীর ক্লাস নিচ্ছেন। আমরা সামগ্রিকভাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক উন্নতির জন্য ফোকাস করতে চাই।’
