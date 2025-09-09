প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে: নাছির

ডাকসু নির্বাচন
নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে তিনি এ কথা জানান।
ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, দু-একটি গণমাধ্যম, রিটার্নিং কর্মকর্তা, হাউজ টিউটর, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিভিন্ন প্যানেল অভিযোগ জানিয়েছে, ছাত্রদলে ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এটি একটি ভুল তথ্য।
ডাকসুর আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। সুতরাং প্রার্থীর যেকোনো ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং আইনেও সেটি বলা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘আবিদুল নিজেও বলেছেন, তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন, যা আইনেও দেওয়া রয়েছে। তার পরও দুই-একটি গণমাধ্যম এবং শিবিরের প্যানেল থেকে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে।’
নাছির বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তা নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান ছাড়াই নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করছেন। এটি আমাদের ব্যাপকভাবে হতাশ করেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিবির প্যানেলের ভিপি ও জিএস প্রার্থী যে ভাষায় কথা বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ঠিক একই ভাষায় কথা বলছেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে।’
ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণকারী প্রার্থীর ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে বলে জানিয়েছেন ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির। আজ মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) দুপুর ১২টার দিকে উদয়ন উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয়ের সামনে তিনি এ কথা জানান।
ছাত্রদলের সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দিন নাছির বলেন, দু-একটি গণমাধ্যম, রিটার্নিং কর্মকর্তা, হাউজ টিউটর, ভোটকেন্দ্রে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক ও বিভিন্ন প্যানেল অভিযোগ জানিয়েছে, ছাত্রদলে ভিপি পদপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করে আচরণবিধি লঙ্ঘন করেছেন। এটি একটি ভুল তথ্য।
ডাকসুর আচরণবিধিতে বলা হয়েছে, নির্বাচনী কর্মকর্তা-কর্মচারী, প্রার্থী, পোলিং এজেন্ট, রিটার্নিং অফিসার কর্তৃক অনুমোদিত ব্যক্তি ছাড়া অন্য কেউ ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করতে পারবেন না। সুতরাং প্রার্থীর যেকোনো ভোটকেন্দ্রে প্রবেশের পূর্ণ অধিকার রয়েছে এবং আইনেও সেটি বলা হয়েছে।
তিনি আরও বলেন, ‘আবিদুল নিজেও বলেছেন, তিনি রিটার্নিং কর্মকর্তার অনুমতি নিয়ে ভোটকেন্দ্রে প্রবেশ করেছেন, যা আইনেও দেওয়া রয়েছে। তার পরও দুই-একটি গণমাধ্যম এবং শিবিরের প্যানেল থেকে বারবার অভিযোগ করা হয়েছে।’
নাছির বলেন, ‘দুর্ভাগ্যজনকভাবে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কিছু কর্মকর্তা নির্বাচনী আচরণবিধি সম্পর্কে ন্যূনতম জ্ঞান ছাড়াই নির্বাচনের দায়িত্ব পালন করছেন। এটি আমাদের ব্যাপকভাবে হতাশ করেছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘শিবির প্যানেলের ভিপি ও জিএস প্রার্থী যে ভাষায় কথা বলছেন, ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কয়েকজন শিক্ষক ঠিক একই ভাষায় কথা বলছেন বলে আমাদের মনে হচ্ছে।’
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্র প্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এই তথ্য জানান।১৩ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে বেলা সাড়ে ১২টা পর্যন্ত উদয়ন স্কুল অ্যান্ড কলেজ কেন্দ্রে ৫৬ শতাংশ ভোট কাস্ট হয়েছে বলে জানিয়েছেন কেন্দ্র প্রধান অধ্যাপক শামীম রেজা। আজ মঙ্গলবার দুপুর ১টায় তিনি গণমাধ্যমকর্মীদের এই তথ্য জানান।২০ মিনিট আগে
ডাকসু নির্বাচনে টিএসসি কেন্দ্রে শিবির সমর্থিত ভিপিপ্রার্থী আবু সাদিক কায়েম ও এস এম ফরহাদের ব্যালটে আগে থেকে ক্রস চিহ্ন দেওয়া হয়েছে বলে অভিযোগ করেছেন ছাত্রদল সমর্থিত প্যানেলের ভিপিপ্রার্থী আবিদুল ইসলাম খান।৩১ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ভোটগ্রহণ শুরুর পর থেকেই বিভিন্ন কেন্দ্রে প্রার্থী ও তাঁদের সমর্থকদের উপস্থিতিতে প্রবেশপথে কৃত্রিম জটলার সৃষ্টি হয়েছে। এ কারণে ভোগান্তির শিকার হতে হচ্ছে বলে অভিযোগ করেন ভোটাররা।১ ঘণ্টা আগে