জগন্নাথ হলে ভিপি পদে সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন ছাত্রদলের আবিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০৩: ৫৬
আবিদুল ইসলাম খান, ভিপি প্রার্থী, ছাত্রদল। ছবি: সংগৃহীত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জগন্নাথ হলে ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী আবিদ, জিএস পদে মেঘমল্লার এবং এজিএস পদে মায়েদ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।

ভিপি পদে আবিদ পেয়েছেন ১২৭৬ ভোট। অন্যদিকে সাদিক কায়েম ১০, উমামা ২৭৮, শামীম ১৭১, ইমি ১১, আব্দুল কাদের ২১ ও মোল্লা ৫ ভোট পেয়েছেন।

জিএস পদে মেঘমল্লার পেয়েছেন ১১৭০ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ তানভীর হামিম পেয়েছেন ৩৯৮, আরাফাত ১৬৯, আবু বাকের ২৭ এবং এস এম ফরহাদ পেয়েছেন মাত্র ৫ ভোট।

এজিএস পদে মায়েদ ১১০৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে জুবেল ২৪২, মুদ্দাসসির ৬৪, ইমু ৫৮, অদিতি ২৩, জীম ১২, এনি ৬, আরমান ২০, আশররেফা ১৪, মহিউদ্দিন রনি ৪০ এবং মহিউদ্দিন ৭ ভোট পেয়েছেন।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
