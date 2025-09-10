জগন্নাথ হলে ভিপি পদে সর্বাধিক ভোট পেয়েছেন ছাত্রদলের আবিদুল

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে জগন্নাথ হলে ভিপি পদে ছাত্রদল সমর্থিত প্রার্থী আবিদ, জিএস পদে মেঘমল্লার এবং এজিএস পদে মায়েদ বিপুল ভোটে এগিয়ে রয়েছেন।
ভিপি পদে আবিদ পেয়েছেন ১২৭৬ ভোট। অন্যদিকে সাদিক কায়েম ১০, উমামা ২৭৮, শামীম ১৭১, ইমি ১১, আব্দুল কাদের ২১ ও মোল্লা ৫ ভোট পেয়েছেন।
জিএস পদে মেঘমল্লার পেয়েছেন ১১৭০ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী শেখ তানভীর হামিম পেয়েছেন ৩৯৮, আরাফাত ১৬৯, আবু বাকের ২৭ এবং এস এম ফরহাদ পেয়েছেন মাত্র ৫ ভোট।
এজিএস পদে মায়েদ ১১০৭ ভোট পেয়ে এগিয়ে আছেন। তার প্রতিদ্বন্দ্বীদের মধ্যে জুবেল ২৪২, মুদ্দাসসির ৬৪, ইমু ৫৮, অদিতি ২৩, জীম ১২, এনি ৬, আরমান ২০, আশররেফা ১৪, মহিউদ্দিন রনি ৪০ এবং মহিউদ্দিন ৭ ভোট পেয়েছেন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানিয়েছেন বাগছাস সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।৯ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এস এম হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪, শামীম ৫০, কাদের ২১, বিন ইয়ামিন ৬ ভোট পেয়েছেন।৩৯ মিনিট আগে
কারচুপির অভিযুগ তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বর্জন করেছেন উমামা ফাতেমা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই বর্জনের ঘোষণা দেন। ফেসবুক স্ট্যাটাসে উমামা লিখেছেন, ‘বয়কট! বয়কট! ডাকসু বর্জন করলাম। সম্পূর্ণ নির্লজ্জ কারচুপির নির্বাচন। ৫ আগস্টের পরে জাতিকে...৪০ মিনিট আগে