Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৭: ০১
ছবি: আমিরুল ইসলাম ফরহাদ
ছবি: আমিরুল ইসলাম ফরহাদ

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে তিনটি হলের ভোট গণনা এখনো বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা। হলগুলো হচ্ছে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল, প্রীতিলতা হল ও বীর প্রতীক তারামন বিবি হল।

আজ শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা বলেন, ‌‘আমাদের তিনটি হলের ভোট গণনা বাকি আছে। এই তিন হলের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁদের বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট গণনা শেষ করবেন।

‌‘বেলা ৩টার মধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ব্যালট বাক্স খুলে কাজ শুরু করব।’

বিষয়:

ভোটজাকসু নির্বাচন ২০২৫
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

ইসরায়েলের হামলার কী জবাব হবে—আরব-ইসলামিক সম্মেলন ডাকল কাতার

তিন ভোটে দায়িত্ব পালনকারীদের ‘যথাসম্ভব’ দূরে রাখতে হবে

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

জাকসু নির্বাচন: অভিযোগ-বর্জনে ম্লান ভোট উৎসব

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

‘আমার হানিমুন পিরিয়ড শেষ হয়েছে’

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

ডাকসুতে শিবিরের জয়ে উদ্বেগ শশী থারুরের, জবাব দিলেন মেঘমল্লার

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

‘বেয়াদবি ছুটায় দেব’: সরি বলতে অসুবিধা নেই, বললেন সেই জামায়াত নেতা

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

শাহজালাল বিমানবন্দরের অভ্যন্তরীণ টার্মিনালের সামনে কোমরপানি

সম্পর্কিত

৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

‘ম্যামের মুখটা দেখলাম, মনে হলো—শুয়ে আছেন, কিছুই হয়নি তাঁর’

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

জাকসু নির্বাচনে কোন হলে কত ভোট পড়েছে

জাকসু নির্বাচনে ১৪ হলের ভোট গণনা শেষ, ফল হতে পারে সন্ধ্যায়

জাকসু নির্বাচনে ১৪ হলের ভোট গণনা শেষ, ফল হতে পারে সন্ধ্যায়