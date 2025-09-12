৩টি হলের ভোট গণনা বাকি

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের হল সংসদ নির্বাচনে তিনটি হলের ভোট গণনা এখনো বাকি রয়েছে বলে জানিয়েছেন নির্বাচন কমিশনের সদস্য রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা। হলগুলো হচ্ছে শহীদ তাজউদ্দীন আহমদ হল, প্রীতিলতা হল ও বীর প্রতীক তারামন বিবি হল।
আজ শুক্রবার দুপুরে সাংবাদিকদের তিনি এ তথ্য জানান।
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের নৃবিজ্ঞান বিভাগের শিক্ষক রেজওয়ানা করিম স্নিগ্ধা বলেন, ‘আমাদের তিনটি হলের ভোট গণনা বাকি আছে। এই তিন হলের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের সঙ্গে আলাপ করেছি। তাঁদের বলেছি, যত তাড়াতাড়ি সম্ভব ভোট গণনা শেষ করবেন।
‘বেলা ৩টার মধ্যে আমরা কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদের ব্যালট বাক্স খুলে কাজ শুরু করব।’
