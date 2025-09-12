Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ১২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ১৮: ৪৬
এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেছেন, ‘ভোট গ্রহণ শেষ হলেও এখনো ফল ঘোষণা করা হয়নি। এতে আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমরা প্রশাসনকে আগে থেকেই সতর্ক করেছিলাম এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছিলাম।’

আজ শুক্রবার (১২ আগস্ট) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।

মাজহারুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যদি আজকের মধ্যে ভোট গণনা শেষ না হয় এবং ফলাফল ঘোষণা না করতে পারে, তাহলে আমরা দৃঢ় অবস্থান নেব। নির্বাচন বানচাল করার অপপ্রয়াস করতে দেওয়া হবে না। নির্বাচন বানচাল করতে চাইলে প্রতিহত করা হবে।’

মাজহারুল অভিযোগ করেন, ‘নির্বাচনের আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশনের অফিসে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতা, জেলা যুবদলের এক কর্মী ও কিছু বিএনপিপন্থী শিক্ষক বৈঠক করেছেন। কিন্তু নির্বাচনের বডির বাইরে অন্য কারও এখানে প্রবেশের অধিকার নেই। তারা কী আলোচনা করেছে, তা আমরা জানতে চাই।’

মাজহারুল আরও উল্লেখ করেন, ‘প্রশাসনের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে, যারা নানা অজুহাতে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকেরাই এই অনিয়মে উৎসাহ দিচ্ছেন।’

বিষয়:

শিক্ষার্থীক্যাম্পাসঅভিযোগশিবিরজাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়শিক্ষাজাকসু নির্বাচন ২০২৫
