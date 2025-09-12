এখনো ফল ঘোষণা হয়নি, আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি: শিবিরের জিএস প্রার্থী

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেছেন, ‘ভোট গ্রহণ শেষ হলেও এখনো ফল ঘোষণা করা হয়নি। এতে আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমরা প্রশাসনকে আগে থেকেই সতর্ক করেছিলাম এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছিলাম।’
আজ শুক্রবার (১২ আগস্ট) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
মাজহারুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যদি আজকের মধ্যে ভোট গণনা শেষ না হয় এবং ফলাফল ঘোষণা না করতে পারে, তাহলে আমরা দৃঢ় অবস্থান নেব। নির্বাচন বানচাল করার অপপ্রয়াস করতে দেওয়া হবে না। নির্বাচন বানচাল করতে চাইলে প্রতিহত করা হবে।’
মাজহারুল অভিযোগ করেন, ‘নির্বাচনের আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশনের অফিসে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতা, জেলা যুবদলের এক কর্মী ও কিছু বিএনপিপন্থী শিক্ষক বৈঠক করেছেন। কিন্তু নির্বাচনের বডির বাইরে অন্য কারও এখানে প্রবেশের অধিকার নেই। তারা কী আলোচনা করেছে, তা আমরা জানতে চাই।’
মাজহারুল আরও উল্লেখ করেন, ‘প্রশাসনের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে, যারা নানা অজুহাতে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকেরাই এই অনিয়মে উৎসাহ দিচ্ছেন।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবির-সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলের জিএস পদপ্রার্থী মাজহারুল ইসলাম অভিযোগ করে বলেছেন, ‘ভোট গ্রহণ শেষ হলেও এখনো ফল ঘোষণা করা হয়নি। এতে আমরা ষড়যন্ত্রের ইঙ্গিত পাচ্ছি। আমরা প্রশাসনকে আগে থেকেই সতর্ক করেছিলাম এবং স্বচ্ছ নির্বাচন নিশ্চিত করার দাবি জানিয়েছিলাম।’
আজ শুক্রবার (১২ আগস্ট) জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে সাংবাদিকদের তিনি এসব কথা বলেন।
মাজহারুল ইসলাম হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেন, ‘যদি আজকের মধ্যে ভোট গণনা শেষ না হয় এবং ফলাফল ঘোষণা না করতে পারে, তাহলে আমরা দৃঢ় অবস্থান নেব। নির্বাচন বানচাল করার অপপ্রয়াস করতে দেওয়া হবে না। নির্বাচন বানচাল করতে চাইলে প্রতিহত করা হবে।’
মাজহারুল অভিযোগ করেন, ‘নির্বাচনের আগের রাতে বিশ্ববিদ্যালয়ের নির্বাচন কমিশনের অফিসে ছাত্রদলের সাবেক এক নেতা, জেলা যুবদলের এক কর্মী ও কিছু বিএনপিপন্থী শিক্ষক বৈঠক করেছেন। কিন্তু নির্বাচনের বডির বাইরে অন্য কারও এখানে প্রবেশের অধিকার নেই। তারা কী আলোচনা করেছে, তা আমরা জানতে চাই।’
মাজহারুল আরও উল্লেখ করেন, ‘প্রশাসনের মধ্যে একটি গোষ্ঠী আছে, যারা নানা অজুহাতে নির্বাচন বানচাল করার চেষ্টা করছে এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের বিএনপিপন্থী শিক্ষকেরাই এই অনিয়মে উৎসাহ দিচ্ছেন।’
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের বাকি ভোট হাতেই গণনা করা হবে। নির্বাচন কমিশনের বরাত দিয়ে জাকসু সভাপতি ও জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় উপাচার্য অধ্যাপক ড. কামরুল আহসান বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন...৬ মিনিট আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচনের ভোট গণনা পদ্ধতি বিষয়ে অর্থাৎ ওএমআরে গণনা হবে কি না—এ বিষয়ে সিদ্ধান্ত নিতে জরুরি বৈঠকে বসেছে নির্বাচন কমিশন। হাতে ২০টি হলের ভোট গণনা শেষে এ সিদ্ধান্ত নিল কমিশন।৩৭ মিনিট আগে
ব্যক্তিগত তথ্য, ছবি ও ভিডিওর গোপনীয়তা রক্ষায় সুরক্ষা নীতি প্রণয়নসহ সাত দফা দাবি জানিয়েছেন রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনের নারী প্রার্থীরা। আজ শুক্রবার বিকেলে বিশ্ববিদ্যালয়ের পরিবহন মার্কেট চত্বরে সংবাদ সম্মেলনে তাঁরা এসব দাবি জানান।১ ঘণ্টা আগে
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের ভোট গ্রহণ গতকাল বৃহস্পতিবার শেষ হয়েছে। ২৪ ঘণ্টা পেরোলেও নির্বাচনের ফলাফল ঘোষণা হয়নি। এই অবস্থায় শিক্ষক, শিক্ষার্থী ও প্রার্থীদের মধ্যে ক্ষোভ ও হতাশা সৃষ্টি হয়েছে।১ ঘণ্টা আগে