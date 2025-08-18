ডাকসু নির্বাচন ঘিরে সরগরম ঢাবি ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনকে ঘিরে ঢাবি ক্যাম্পাসে সরব হয়ে উঠেছে ছাত্রসংগঠন ও শিক্ষার্থীরা। মনোনয়নপত্র সংগ্রহ ও প্যানেল ঘোষণার মধ্য দিয়ে নির্বাচনী উত্তেজনা দিন দিন বাড়ছে। নির্ধারিত তারিখে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে কি না— সে প্রশ্ন থাকলেও শিক্ষার্থী ও সংগঠনগুলোর মধ্যে এখন মূল আলোচনায় প্রার্থী ও প্যানেল নির্বাচন।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে বিভিন্ন পদে ৪৪২ জন প্রার্থী মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। এ নিয়ে মোট প্রার্থীর সংখ্যা দাঁড়াল ৫৬৫ জনে।
আজ ১৮ আগস্ট (সোমবার) বিকেলে এক সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন। ঢাবির নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় অবস্থিত চিফ রিটার্নিং অফিসারের অফিস কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলন অনুষ্ঠিত হয়।
ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন বলেন, আজ মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে ৪৪২ জন শিক্ষার্থী ফরম সংগ্রহ করেছেন। এ ছাড়া ১৮টি হল থেকে হল সংসদ নির্বাচনে মোট ১ হাজার ২২৬ জন প্রার্থী মনোনয়ন সংগ্রহ করেন।
সংগঠনগুলোর প্রত্যাশা ও শঙ্কা
বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর আবু মুজাহিদ আকাশ বলেন, ‘প্রশাসনের পক্ষ থেকে ডাকসু আয়োজনের ব্যাপারে ইতিবাচক সাড়া পাওয়া গেছে। কিছু অসন্তোষ থাকলেও আমরা অংশ নিচ্ছি। আশা করি এবারের ডাকসু হবে অবাধ, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ।’
তিনি আরও জানান, প্রোগ্রেসিভ ও বাংলাদেশপন্থী সংগঠনগুলো মিলে একটি ঐক্যবদ্ধ প্যানেল দাঁড় করানোর কাজ প্রায় শেষ পর্যায়ে।
অন্যদিকে ছাত্রদলের স্যার এ এফ রহমান হল কমিটির সদস্য সচিব মাহাদিজ্জামান জ্যৌতি বলেন, ‘আমরা চাই সঠিক সময়ে ডাকসু নির্বাচন হোক। তবে হলে এখনো ফ্যাসিস্ট দোসরদের অবস্থান প্রশ্নের জন্ম দিচ্ছে। কার্যকরী নির্বাচন কতটা সম্ভব সেটি নিয়ে সংশয় থেকেই যাচ্ছে।’
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্রসংসদের সাকিব আহমেদ জানান, প্রশাসনের প্রস্তুতি এরই মধ্যে সম্পন্ন হওয়ায় নির্বাচনের তারিখ পিছিয়ে দেওয়ার কোনো যৌক্তিকতা নেই।
সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্টের আহ্বায়ক মোজাম্মেল হক বলেন, তারা এরই মধ্যে প্যানেল চূড়ান্ত করেছেন এবং খুব শিগগির তা প্রকাশ করা হবে।
স্বতন্ত্র ও জোটভিত্তিক প্যানেল
মনোনয়নপত্র সংগ্রহের শেষ দিনে (১৮ আগস্ট) আলোচনায় আসেন বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের সাবেক মুখপাত্র উমামা ফাতেমা। তিনি সহসভাপতি (ভিপি) পদে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন নিয়েছেন। একই প্যানেলে সাধারণ সম্পাদক পদে রয়েছেন সাংবাদিক সমিতির সাবেক সভাপতি আল সাদী ভূইয়া এবং সহসাধারণ সম্পাদক পদে বর্তমান সভাপতি মহিউদ্দিন মুজাহিদ মাহী।
উমামা ফাতেমা বলেছেন, ‘আমরা শিক্ষার্থীবান্ধব একটি পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করব।’
অন্যদিকে বামজোটও সোমবার আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের আংশিক প্যানেল ঘোষণা করেছে। এতে ভিপি পদে প্রার্থী হয়েছেন শেখ ইতি আফরোজ ইমি এবং জিএস পদে ছাত্র ইউনিয়নের মেঘমল্লার বসু।
বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীর জাবির আহমেদ জুবেল জানান, ছাত্র ইউনিয়ন, সমাজতান্ত্রিক ছাত্রফ্রন্ট, বিপ্লবী ছাত্র মৈত্রীসহ সাতটি সংগঠন ও সাধারণ শিক্ষার্থীদের নিয়ে তারা জোট গঠন করেছেন। বাকি পদগুলোতে প্রার্থীদের নাম মঙ্গলবার ঘোষণা করা হবে।
সাধারণ শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা
শুধু সংগঠন নয়, সাধারণ শিক্ষার্থীদের মধ্যেও ডাকসু নিয়ে উচ্ছ্বাস বাড়ছে। সমাজবিজ্ঞান অনুষদের শিক্ষার্থী সাইফুল ইসলাম বলেন, প্রশাসন ও সংগঠনগুলোর আন্তরিকতার ওপর ডাকসুর কার্যকারিতা নির্ভর করছে। শিক্ষার্থীদের আগ্রহ ও মতবিনিময় থেকে বোঝা যাচ্ছে সবাই একটা সৌহার্দ্যপূর্ণ পরিবেশ চায়। এবার ডাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য নেতৃত্ব উঠে আসবে বলে আমার বিশ্বাস।
ইংরেজি বিভাগের আব্দুল্লাহ আল শাহিদ বলেন, ‘প্রথমত, ডাকসু নির্বাচন যাতে স্বচ্ছ হয় এটা আমাদের প্রত্যাশা। ক্ষমতাসীনদের নিয়ন্ত্রণে যাতে না হয় সেটা আমাদের প্রত্যাশা। দ্বিতীয়ত আমার প্রত্যাশা ডাকসু যাতে নিয়মিত আয়োজন করা হয়।’
