ফজলুল হক মুসলিম হলে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবিরের সাদিক-ফরহাদ-মহিউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ফজলুল হক মুসলিম হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরাই এগিয়ে আছেন।
ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৪১ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৮১ ভোট।
জিএস পদে এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৪৮৯ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু বাকের পেয়েছেন ৩৪৫ এবং হা-মিম পেয়েছেন ২২৮ ভোট।
এজিএস পদে মহিউদ্দিন পেয়েছেন ৭০৫ ভোট, যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বিপুল ব্যবধান।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে মুহসীন হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থী সাদিক কায়েম ও ফরহাদ বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৬৩৩, আবিদুল ইসলাম ২৩১, কাদের ৭০, উমামা ৫৬, শামীম ১২৩ ভোট পেয়েছেন।৬ মিনিট আগে
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পর ভিসি ও প্রক্টরকে ‘অভিনন্দন’ জানিয়েছেন বাগছাস সমর্থিত ভিপি প্রার্থী আবদুল কাদের। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই অভিনন্দন জানান।৯ মিনিট আগে
কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এস এম হলে ভিপি ও জিএস পদে শিবিরের প্রার্থীরা বিপুল ভোটে এগিয়ে আছেন। ভিপি পদে সাদিক কায়েম ৩০৩, আবিদ ১১০, উমামা ৩৪, শামীম ৫০, কাদের ২১, বিন ইয়ামিন ৬ ভোট পেয়েছেন।৩৮ মিনিট আগে
কারচুপির অভিযুগ তুলে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচন বর্জন করেছেন উমামা ফাতেমা। মঙ্গলবার (৯ সেপ্টেম্বর) এক ফেসবুক পোস্টে তিনি এই বর্জনের ঘোষণা দেন। ফেসবুক স্ট্যাটাসে উমামা লিখেছেন, ‘বয়কট! বয়কট! ডাকসু বর্জন করলাম। সম্পূর্ণ নির্লজ্জ কারচুপির নির্বাচন। ৫ আগস্টের পরে জাতিকে...৪০ মিনিট আগে