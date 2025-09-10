Ajker Patrika
ফজলুল হক মুসলিম হলে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবিরের সাদিক-ফরহাদ-মহিউদ্দিন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
ফজলুল হক মুসলিম হলে ভিপি-জিএস-এজিএস পদে এগিয়ে শিবিরের সাদিক-ফরহাদ-মহিউদ্দিন

কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ফজলুল হক মুসলিম হলে ভিপি, জিএস ও এজিএস পদে শিবির-সমর্থিত প্রার্থীরাই এগিয়ে আছেন।

ভিপি পদে সাদিক কায়েম পেয়েছেন ৮৪১ ভোট, তার নিকটতম প্রতিদ্বন্দ্বী আবিদুল পেয়েছেন ১৮১ ভোট।

জিএস পদে এস এম ফরহাদ পেয়েছেন ৪৮৯ ভোট। তার প্রতিদ্বন্দ্বী আবু বাকের পেয়েছেন ৩৪৫ এবং হা-মিম পেয়েছেন ২২৮ ভোট।

এজিএস পদে মহিউদ্দিন পেয়েছেন ৭০৫ ভোট, যা প্রতিদ্বন্দ্বীদের তুলনায় বিপুল ব্যবধান।

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
