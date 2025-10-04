জাতীয় এআই প্রতিযোগিতা ১৫ নভেম্বর

শিক্ষা ডেস্ক
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভিশনএক্স এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) জাতীয় প্রতিযোগিতা। আগামী ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দেশের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করার লক্ষ্যে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। তবে প্রার্থীদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ বয়স ২৭ বছর হতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো visionx.cse.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধন চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভিশনএক্স এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) জাতীয় প্রতিযোগিতা। আগামী ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
দেশের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করার লক্ষ্যে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। তবে প্রার্থীদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ বয়স ২৭ বছর হতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো visionx.cse.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধন চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।
২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের এমফিল ও পিএইচডি প্রোগ্রামে গবেষক ভর্তির অনলাইন আবেদন জমার সময় বাড়ানো হয়েছে। নতুন সময়সূচি অনুযায়ী, ৩১ অক্টোবর পর্যন্ত অনলাইনে আবেদন করা যাবে।৯ মিনিট আগে
কানাডায় ইউনিভার্সিটি অব টরন্টোর আবেদনের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সব জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এ সুযোগ উন্মুক্ত। এই বৃত্তি সুবিধার আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা স্নাতক ডিগ্রি অর্জন করতে পারবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থীদের জন্য কার্যকর থাকবে।৪ ঘণ্টা আগে
ইংরেজি শেখার পথে বেশি বিভ্রান্তি তৈরি করে প্রিপজিশনের সঠিক ব্যবহার। অনেক সময় একটি শব্দের সঙ্গে কোন প্রিপজিশন বসবে তা নিয়ে শিক্ষার্থী এমনকি নিয়মিত ব্যবহারকারীরও দ্বিধা হয়। অথচ ভাষাকে সাবলীল ও প্রাঞ্জল করতে এসব নিয়ম জানা জরুরি। বিশেষ করে ভর্তি পরীক্ষা বা চাকরির প্রস্তুতিতে এ ধরনের প্রশ্ন প্রায়ই আসে...৪ ঘণ্টা আগে
বাংলাদেশ জুডিশিয়াল সার্ভিস (বিজেএস) পরীক্ষায় বাংলাদেশ ও আন্তর্জাতিক বিষয়াবলি অংশে প্রিলিমিনারিতে ১০ নম্বর এবং লিখিত অংশে ১০০ নম্বর নির্ধারিত থাকে, যা অনেক পরীক্ষার্থীর কাছে সবচেয়ে চ্যালেঞ্জিং ধরা হয়। তবে সঠিক কৌশল, সময়ানুবর্তিতা, হালনাগাদ তথ্য এবং সুন্দর উপস্থাপনা থাকলে তুলনামূলকভাবে সহজেই এই অংশে..৪ ঘণ্টা আগে