জাতীয় এআই প্রতিযোগিতা ১৫ নভেম্বর

শিক্ষা ডেস্ক
আপডেট : ০৪ অক্টোবর ২০২৫, ১১: ৩৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়েছিল সাম্রাজ্যবাদী শাসকদের দেওয়া ‘কনসেশন’ হিসেবে। ফাইল ছবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হবে ভিশনএক্স এআই পাওয়ার্ড ন্যাশনাল ইনোভেশন চ্যালেঞ্জ কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তাভিত্তিক (এআই) জাতীয় প্রতিযোগিতা। আগামী ১৫ নভেম্বর বিশ্ববিদ্যালয়ের নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে এ প্রতিযোগিতা অনুষ্ঠিত হবে। ২ অক্টোবর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় জনসংযোগ দপ্তর থেকে পাঠানো এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।

দেশের প্রযুক্তি উদ্ভাবনে তরুণদের অংশগ্রহণ বাড়ানো, শিক্ষার্থীদের কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার (এআই) প্রতি আগ্রহী করে তোলা এবং একাডেমিয়া ও ইন্ডাস্ট্রির মধ্যে সেতুবন্ধ তৈরি করার লক্ষ্যে দিনব্যাপী এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হচ্ছে।

বিশ্ববিদ্যালয়ের কম্পিউটার বিজ্ঞান ও প্রকৌশল বিভাগের উদ্যোগে এ প্রতিযোগিতার আয়োজন করা হবে। দেশের সব বিশ্ববিদ্যালয় ও কলেজের শিক্ষার্থীরা এবং প্রযুক্তি উদ্ভাবকেরা এ প্রতিযোগিতায় অংশ নিতে পারবেন। তবে প্রার্থীদের বয়সসীমা সর্বোচ্চ বয়স ২৭ বছর হতে হবে। আগ্রহী শিক্ষার্থী ও শিল্পপ্রতিষ্ঠানগুলো visionx.cse.du.ac.bd ওয়েবসাইট থেকে নিবন্ধন করতে পারবেন। নিবন্ধন চলবে ১৫ অক্টোবর পর্যন্ত।

