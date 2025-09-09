Ajker Patrika
> শিক্ষা
> ক্যাম্পাস

ভোট গণনায় স্বচ্ছতা না থাকলে জনগণ ছাড় দেবে না: শামীম হোসেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
শামীম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত
শামীম হোসেন। ছবি: সংগৃহীত

ভোট গণনায় ‘স্থবিরতা’ নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন ডাকসুর স্বতন্ত্র ভিপি প্রার্থী শামীম হোসেন। তিনি হুঁশিয়ারি দিয়ে বলেছেন, ‘বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় না রাখলে জুলাই অভ‍্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ছাড় দিবে না।’

আজ মঙ্গলবার রাত সাড়ে ৮টার দিকে এ ফেসবুক পোস্টে তিনি এই হুঁশিয়ারি দেন।

ওই পোস্টে শামীম বলেন, ‘ভোট গণনায় এত স্থবিরতা কেন? এলইডি বন্ধ হওয়ার অভিযোগ পাওয়া যাচ্ছে। বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন স্বচ্ছতা বজায় না রাখলে জুলাই অভ‍্যুত্থান পরবর্তী সময়ে বাংলাদেশের জনগণ তাদের ছাড় দিবে না।’

বিষয়:

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ক্যাম্পাসনির্বাচনশিক্ষাডাকসুডাকসু নির্বাচন ২০২৫বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ নির্বাচন
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

সাবেক সচিবসহ আওয়ামী লীগের ৭ নেতা-কর্মী গ্রেপ্তার

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

বৈঠক চলাকালে স্বরাষ্ট্র উপদেষ্টাকে প্রধান উপদেষ্টার ফোনকল, না পেয়ে ডাকসু নির্বাচন নিয়ে এসএমএস

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

ডাকসু নির্বাচন: ইসলামী ছাত্র আন্দোলনের এজেন্টদের বের করে দেওয়ার অভিযোগ

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

পতেঙ্গা কনটেইনার টার্মিনাল: রাজকীয় অপারেটরেও কাটছে না গরিবি হাল

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

আস্থা ভোটে হেরে গেলেন প্রধানমন্ত্রী, ফরাসি সরকারের পতন

সম্পর্কিত

বুধবার বন্ধ থাকবে ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা

বুধবার বন্ধ থাকবে ঢাবির ক্লাস-পরীক্ষা

ফেসবুকে ‘লাইলাতুল গুজব’ লিখে কি বুঝালেন উমামা ফাতেমা

ফেসবুকে ‘লাইলাতুল গুজব’ লিখে কি বুঝালেন উমামা ফাতেমা

ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে: মেঘমল্লার বসু

ভোটের নামে প্ল্যানড ইঞ্জিনিয়ারিং হয়েছে: মেঘমল্লার বসু

টিএসসিতে পাস কার্ড ছাড়া ২ ‘মিডিয়াকর্মী’ আটক, পুলিশে সোপর্দ

টিএসসিতে পাস কার্ড ছাড়া ২ ‘মিডিয়াকর্মী’ আটক, পুলিশে সোপর্দ