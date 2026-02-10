এআইইউবির প্রতিষ্ঠাতা হাসনা আবেদীনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী বুধবার

আমেরিকান ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি-বাংলাদেশের (এআইইউবি) প্রতিষ্ঠাতা ও সাবেক চেয়ারপারসন হাসনা আবেদীনের নবম মৃত্যুবার্ষিকী আগামীকাল বুধবার (১১ ফেব্রুয়ারি)। দিনটি উপলক্ষে মরহুমার স্মরণে বিভিন্ন কর্মসূচির আয়োজন করা হয়েছে।
হাসনা আবেদীনের মৃত্যুবার্ষিকীতে তাঁর পরিবার এবং এআইইউবির উদ্যোগে দোয়া, কোরআনখানি ও মিলাদ মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
বাংলাদেশের উচ্চশিক্ষার ক্ষেত্রে তাঁর অসামান্য অবদান স্মরণীয়। এআইইউবি পরিবার গভীর শ্রদ্ধার সঙ্গে তাঁকে স্মরণ করছে। মরহুমার বিদেহী আত্মার মাগফিরাত কামনায় শিক্ষার্থী, শিক্ষক, আত্মীয়স্বজন ও শুভানুধ্যায়ীদের দোয়া প্রার্থনা করছে এআইইউবি পরিবার।
সাউথইস্ট ইউনিভার্সিটি (এসইইউ) স্প্রিং ২০২৬ সেমিস্টারে নতুন শিক্ষার্থীদের উষ্ণ অভ্যর্থনা জানাতে ৯ ফেব্রুয়ারি (সোমবার) ইউনিভার্সিটির মাল্টিপারপাস হলে এক জমকালো নবীনবরণ ও ওরিয়েন্টেশন প্রোগ্রামের আয়োজন করে।২৫ মিনিট আগে
নিয়মিত রাজনৈতিক সরকারকে নিজেদের মতো করে প্রশাসন সাজানোর সুযোগ দিতে তাঁর দায়িত্ব থেকে সরে দাঁড়াতে চান বলে জানিয়েছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমেদ খান। তবে বিশ্ববিদ্যালয়ের ধারাবাহিকতা ও প্রশাসনিক স্থিতিশীলতা রক্ষায় সরকার বা সংশ্লিষ্ট অংশীজনেরা চাইলে নির্দিষ্ট সময় পর্যন্ত৪ ঘণ্টা আগে
আজ মঙ্গলবার বেলা ৩টায় উপাচার্য কার্যালয় সংলগ্ন অধ্যাপক আব্দুল মতিন চৌধুরী ভার্চুয়াল ক্লাসরুমে এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এ কথা বলেন অধ্যাপক ড. নিয়াজ।৬ ঘণ্টা আগে
রাজধানীর সরকারি সাত কলেজকে নিয়ে ‘ঢাকা সেন্ট্রাল ইউনিভার্সিটি’ নামে নতুন একটি বিশ্ববিদ্যালয় স্থাপনে অধ্যাদেশ জারি করেছে অন্তর্বর্তী সরকার। এর মধ্য দিয়ে বিশ্ববিদ্যালয়টির আনুষ্ঠানিক কার্যক্রম শুরু করার আইনি ভিত্তি তৈরি হলো।২০ ঘণ্টা আগে