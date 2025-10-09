Ajker Patrika
সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত

সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর থাকবে।

সংযুক্ত আরব আমিরাত

বিশ্ববিদ্যালয় দেশটির প্রথম ও অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আল আইন শহরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চমানের গবেষণা, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র‍্যাঙ্কিং অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বে ৩২৯তম স্থানে রয়েছে।

সুযোগ-সুবিধা

এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। এ ছাড়া থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা। এর বাইরে সুপারভাইজারের বাহ্যিক গবেষণা প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার দিরহাম (৯৯ হাজার ৯৭ টাকা) অথবা সুপারভাইজারের অভ্যন্তরীণ গবেষণা প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার দিরহাম (৬৬ হাজার ৬৫ টাকা) পর্যন্ত সুবিধা।

আবেদনের যোগ্যতা

সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারলেও প্রার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো: স্নাতকোত্তরের জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ফলাফল থাকতে হবে। ৪ স্কেলে প্রার্থীদের ৩ বা সমমানের গ্রেড পয়েন্ট থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।

প্রয়োজনীয় তথ্য

ইউএইর বাইরে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাসপোর্টের অনুলিপি, সব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টের অনুলিপি, আইইএলটিএস বা টোফেল পরীক্ষার অফিশিয়াল স্কোরকার্ডের অনুলিপি, হালনাগাদ করা জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), দুইজন পেশাজীবীর সুপারিশপত্র এবং অনলাইন আবেদনপত্র।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

ব্যবসায় প্রশাসন, ভাষা ও সাক্ষরতা শিক্ষা, গণিত, স্থাপত্য প্রকৌশল, রাসায়নিক প্রকৌশল, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক প্রকৌশল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্যানতত্ত্ব, খাদ্য বিজ্ঞান, দর্শন, আরবি সাহিত্য ও সমালোচনা, সমাজকর্ম, গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫

