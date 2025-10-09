সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর থাকবে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত
বিশ্ববিদ্যালয় দেশটির প্রথম ও অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আল আইন শহরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চমানের গবেষণা, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বে ৩২৯তম স্থানে রয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা
এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। এ ছাড়া থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা। এর বাইরে সুপারভাইজারের বাহ্যিক গবেষণা প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার দিরহাম (৯৯ হাজার ৯৭ টাকা) অথবা সুপারভাইজারের অভ্যন্তরীণ গবেষণা প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার দিরহাম (৬৬ হাজার ৬৫ টাকা) পর্যন্ত সুবিধা।
আবেদনের যোগ্যতা
সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারলেও প্রার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো: স্নাতকোত্তরের জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ফলাফল থাকতে হবে। ৪ স্কেলে প্রার্থীদের ৩ বা সমমানের গ্রেড পয়েন্ট থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
ইউএইর বাইরে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাসপোর্টের অনুলিপি, সব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টের অনুলিপি, আইইএলটিএস বা টোফেল পরীক্ষার অফিশিয়াল স্কোরকার্ডের অনুলিপি, হালনাগাদ করা জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), দুইজন পেশাজীবীর সুপারিশপত্র এবং অনলাইন আবেদনপত্র।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
ব্যবসায় প্রশাসন, ভাষা ও সাক্ষরতা শিক্ষা, গণিত, স্থাপত্য প্রকৌশল, রাসায়নিক প্রকৌশল, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক প্রকৌশল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্যানতত্ত্ব, খাদ্য বিজ্ঞান, দর্শন, আরবি সাহিত্য ও সমালোচনা, সমাজকর্ম, গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
সংযুক্ত আরব আমিরাত বিশ্ববিদ্যালয়ে বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বৃত্তিটি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য কার্যকর থাকবে।
সংযুক্ত আরব আমিরাত
বিশ্ববিদ্যালয় দেশটির প্রথম ও অন্যতম শীর্ষস্থানীয় সরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি ১৯৭৬ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি আল আইন শহরে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চমানের গবেষণা, আধুনিক শিক্ষাপদ্ধতি ও আন্তর্জাতিক মানের একাডেমিক পরিবেশের জন্য বিশ্বজুড়ে পরিচিত। কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিং অনুসারে বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বে ৩২৯তম স্থানে রয়েছে।
সুযোগ-সুবিধা
এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। এ ছাড়া থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, স্বাস্থ্যবিমার সুবিধা। এর বাইরে সুপারভাইজারের বাহ্যিক গবেষণা প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ৩ হাজার দিরহাম (৯৯ হাজার ৯৭ টাকা) অথবা সুপারভাইজারের অভ্যন্তরীণ গবেষণা প্রকল্প থেকে সর্বোচ্চ ২ হাজার দিরহাম (৬৬ হাজার ৬৫ টাকা) পর্যন্ত সুবিধা।
আবেদনের যোগ্যতা
সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারলেও প্রার্থীদের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। এগুলো হলো: স্নাতকোত্তরের জন্য আবেদন করতে স্নাতক ডিগ্রি থাকতে হবে এবং পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি থাকতে হবে। প্রার্থীদের আকর্ষণীয় ফলাফল থাকতে হবে। ৪ স্কেলে প্রার্থীদের ৩ বা সমমানের গ্রেড পয়েন্ট থাকতে হবে। ইংরেজি ভাষায় প্রয়োজনীয় দক্ষতা থাকতে হবে।
প্রয়োজনীয় তথ্য
ইউএইর বাইরে অবস্থানরত আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য পাসপোর্টের অনুলিপি, সব কলেজ বা বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল সার্টিফিকেট ও ট্রান্সক্রিপ্টের অনুলিপি, আইইএলটিএস বা টোফেল পরীক্ষার অফিশিয়াল স্কোরকার্ডের অনুলিপি, হালনাগাদ করা জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), দুইজন পেশাজীবীর সুপারিশপত্র এবং অনলাইন আবেদনপত্র।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
ব্যবসায় প্রশাসন, ভাষা ও সাক্ষরতা শিক্ষা, গণিত, স্থাপত্য প্রকৌশল, রাসায়নিক প্রকৌশল, পেট্রোলিয়াম ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং, বৈদ্যুতিক প্রকৌশল, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, উদ্যানতত্ত্ব, খাদ্য বিজ্ঞান, দর্শন, আরবি সাহিত্য ও সমালোচনা, সমাজকর্ম, গভর্নেন্স অ্যান্ড পাবলিক পলিসি, চিকিৎসাবিজ্ঞান, পুষ্টিবিজ্ঞান, পরিবেশবিজ্ঞান, মহাকাশবিজ্ঞান ও পদার্থবিজ্ঞান।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩১ অক্টোবর, ২০২৫
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (চাকসু) নির্বাচনে আট দফা ইশতেহার ঘোষণা করেছে ছাত্রদল-সমর্থিত প্যানেল। আট দফার মধ্যে আরও ৬৯টি সাবপয়েন্ট রাখা হয়েছে। আজ বুধবার বেলা সাড়ে ৩টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের বুদ্ধিজীবী চত্বরে এই ইশতেহার ঘোষণা করেন প্যানেলটির সহসভাপতি (ভিপি) প্রার্থী সাজ্জাদ হোসেন...১৭ ঘণ্টা আগে
মার্কিন যুক্তরাষ্ট্রে ইয়েল ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপের আবেদন প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে একাধিক বৃত্তি সুবিধা রয়েছে। যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা ইয়েল ইউনিভার্সিটির বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তির আওতায় যুক্তরাষ্ট্রের বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর১ দিন আগে
স্বাস্থ্যগত কারণে দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি চেয়েছেন মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা অধিদপ্তরের (মাউশি) মহাপরিচালক অধ্যাপক ড. মুহাম্মদ আজাদ খান। আজ মঙ্গলবার (৭ অক্টোবর) এ বিষয়ে তিনি শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের সচিব বরাবর একটি লিখিত আবেদন জমা দিয়েছেন।১ দিন আগে
স্থানীয় সরকার প্রকৌশল অধিদপ্তর (এলজিইডি) আয়োজিত ইন্ডাস্ট্রিয়াল ট্রেনিং প্রোগ্রামের আওতায় দিনব্যাপী প্রশিক্ষণ অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে ইসলামিক ইউনিভার্সিটি অব টেকনোলজির (আইইউটি) সিভিল ও এনভায়রনমেন্ট বিভাগের তৃতীয় বর্ষের ২১ জন শিক্ষার্থী অংশ নেন।২ দিন আগে