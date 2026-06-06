স্কুল-কলেজের শ্রেণিকক্ষে প্রাণ ফিরছে কাল থেকে

পবিত্র ঈদুল আজহা ও গ্রীষ্মকালীন ছুটি শেষে আগামীকাল রোববার থেকে দেশের সরকারি-বেসরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়, মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ এবং কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে পাঠদান শুরু হচ্ছে।
এর আগে গত ২১ মে ক্লাস শেষে এসব শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ছুটি শুরু হয়। মাধ্যমিক বিদ্যালয়, কলেজ ও কারিগরি শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানের ছুটি ছিল ৪ জুন পর্যন্ত। এরপর ৫ ও ৬ জুন সাপ্তাহিক ছুটি ছিল। প্রাথমিক বিদ্যালয়গুলোর ছুটি ছিল ৬ জুন পর্যন্ত। ফলে সাপ্তাহিক ছুটি শেষে এসব প্রতিষ্ঠানেও ৭ জুন থেকে ক্লাস শুরু হবে।
সব মিলিয়ে প্রাথমিক, মাধ্যমিক ও কারিগরি পর্যায়ের শিক্ষার্থীরা সাপ্তাহিক ছুটিসহ টানা ১৬ দিনের অবকাশ উপভোগ করেছেন।
অন্যদিকে দেশের আলিয়া, দাখিল, আলিম, ফাজিল ও কামিল স্তরের মাদ্রাসাগুলোতে ছুটি ১১ জুন পর্যন্ত। এরপর ১২ ও ১৩ জুন সাপ্তাহিক ছুটি শেষে ১৪ জুন (রোববার) থেকে মাদ্রাসাগুলোতে পাঠদান শুরু হবে। ফলে মাদ্রাসার শিক্ষার্থীরা সাপ্তাহিক ছুটিসহ টানা ২৩ দিনের দীর্ঘ ছুটি উপভোগের সুযোগ পাচ্ছেন।
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