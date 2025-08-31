Ajker Patrika
সৌদির বিশ্ববিদ্যালয়ে সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
কিং আবদুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: সংগৃহীত
সৌদি আরবের কাউস্ট স্কলারশিপ ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। সারা বিশ্বের সব আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। বৃত্তিটির আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা দেশটির কিং আবদুল্লাহ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন।

দেশটির একমাত্র বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় কিং আবদুল্লাহ ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি। একে সংক্ষেপে কাউস্ট বলে। এটি গবেষণাধর্মী বেসরকারি বিশ্ববিদ্যালয়। ২০০৯ সালে সৌদি আরবসহ বিশ্ববাসীর জন্য বিজ্ঞানের বিভিন্ন আবিষ্কার, অর্থনৈতিক উন্নতি ও সামাজিক অবকাঠামো উন্নয়নের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়টি প্রতিষ্ঠিত হয়।

সুযোগ-সুবিধা

কাউস্ট স্কলারশিপ ফর ইন্টারন্যাশনাল স্টুডেন্টস বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে কোনো ধরনের ফি লাগবে না। নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে বিনা মূল্যের আবাসনের ব্যবস্থা। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের যোগ্যতার ওপর নির্ভর করে বার্ষিক লিভিং স্টাইপেন্ড হিসেবে থাকছে ২০-৩০ হাজার ডলার মূল্যের ভাতা। আরও থাকছে চিকিৎসা ভাতার ব্যবস্থা।

আবেদনের যোগ্যতা

বাংলাদেশসহ যেকোনো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থী বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। স্নাতকোত্তর ডিগ্রির জন্য আবেদন করতে স্নাতকের সনদ থাকতে হবে। আর পিএইচডির জন্য আবেদন করতে স্নাতকোত্তরের সনদ থাকতে হবে। প্রার্থীদের অবশ্যই শারীরিক ও মানসিকভাবে সুস্থ হতে হবে। বৃত্তির নীতিমালা অনুযায়ী মেডিকেল রিপোর্ট জমা দিতে হতে পারে।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রসমূহ

ফলিত গণিত এবং গণনা বিজ্ঞান, ফলিত পদার্থবিদ্যা, জৈব প্রযুক্তিবিদ্যা, জীববিজ্ঞান, রাসায়নিক বিজ্ঞান, কম্পিউটার বিজ্ঞান, পৃথিবী বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, সামুদ্রিক বিজ্ঞান ও প্রকৌশল, পদার্থবিজ্ঞান, যন্ত্র প্রকৌশল, উদ্ভিদবিজ্ঞান, পরিসংখ্যান।

প্রয়োজনীয় কাগজপত্র

প্রার্থীদের সর্বশেষ ডিগ্রির প্রতিলিপি, স্টেটমেন্ট অব পারপাস, জীবনবৃত্তান্ত (সিভি), পাসপোর্ট, ইংরেজি ভাষায় তিনটি সুপারিশপত্র, ভাষাগত যোগ্যতার ক্ষেত্রে টোয়েফলে স্কোর কমপক্ষে ৭৯ অথবা আইইএলটিএসে স্কোর ৬.৫ থাকতে হবে। প্রার্থীদের যুক্তরাষ্ট্র, কানাডা, যুক্তরাজ্য, আয়ারল্যান্ড, অস্ট্রেলিয়া বা নিউজিল্যান্ডের কোনো প্রতিষ্ঠান থেকে ডিগ্রি থাকলে ভাষার দক্ষতা সনদের প্রয়োজন নেই।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী প্রার্থীরা এ লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ তারিখ: স্প্রিং সেমিস্টারের শেষ তারিখ আগামী ১ অক্টোবর ২০২৫।

অটাম সেমিস্টারের শেষ তারিখ ১৭ জানুয়ারি ২০২৬।

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়স্কলারশিপছাপা সংস্করণশিক্ষাসৌদি আরব
