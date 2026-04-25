আইইএলটিএস ছাড়াই বৃত্তির সুযোগ মিলবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে

আপডেট : ২৫ এপ্রিল ২০২৬, ০৯: ৩৮
আইইএলটিএস ছাড়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ এখন বিশ্বের অনেক দেশেই রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এমনই একটি বড় সম্ভাবনার দেশ। ২০২৬ সালে দেশটির বিভিন্ন স্কলারশিপে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। এসব স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি—সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।

বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষা গন্তব্য হিসেবে দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। দেশটি ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক গবেষণা সুবিধা এবং বৈশ্বিক কর্মবাজারে উচ্চ চাহিদার কারণে দেশটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে দিন দিন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।

কেন পড়বেন দক্ষিণ কোরিয়ায়

দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে ৩৭০টির বেশি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ইউরোপীয় মানের শিক্ষা সুবিধা, উন্নত ল্যাব এবং গবেষণা অবকাঠামো বিদ্যমান। বিশেষ করে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি। কারণ

  • সহজ আবেদনের প্রক্রিয়া
  • বিভিন্ন ধরনের স্কলারশিপ
  • অধ্যাপকদের তত্ত্বাবধানে গবেষণার সুযোগ
  • আন্তর্জাতিক মানের ডিগ্রি

প্রতিবছর প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীকে সরকারি স্কলারশিপের আওতায় নেওয়া হয়। ফলে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।

সুযোগ-সুবিধা

দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি দিয়ে থাকে। এতে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে—

  • সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ
  • মাসিক ভাতা
  • যাতায়াতের বিমানভাড়া
  • আবাসন সুবিধা
  • স্বাস্থ্যবিমা
  • আইইএলটিএস ছাড়াই স্কলারশিপের
  • সুযোগ

২০২৬ সালের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্কলারশিপ হলো—

  • কোরিয়ান গভর্নমেন্ট স্কলারশিপ: স্নাতক থেকে পিএইচডি পর্যন্ত সকল পর্যায়ে পড়াশোনার সুযোগ
  • কিয়ংপুক ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ: মাস্টার্স ও ডক্টরাল প্রোগ্রামের জন্য
  • কেডিআই স্কুল স্কলারশিপ: সম্পূর্ণ অর্থায়িত মাস্টার্স ও পিএইচডি
  • জিআইএসটি স্কলারশিপ: এমএস, পিএইচডি ও সমন্বিত প্রোগ্রাম
  • কোরিয়া অ্যাডভান্সড ইনস্টিটিউট অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্কলারশিপ: প্রায় ৩০০টি সম্পূর্ণ অর্থায়িত সুযোগ
  • ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি স্কলারশিপ: উচ্চমানের গবেষণা ও ভালো ভাতা
  • সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি স্কলারশিপ: বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়ে উচ্চশিক্ষা
  • জিআইএসটি আন্ডারগ্র্যাজুয়েট স্কলারশিপ: স্নাতক পর্যায়ে চার বছরের পূর্ণ অর্থায়ন

আইইএলটিএস ছাড়াই যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা যাবে: দক্ষিণ কোরিয়ার বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইএলটিএস বাধ্যতামূলক নয়। বিকল্প হিসেবে ইংরেজি মাধ্যমের সনদ বা টিওইএফএল গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—

  • সিউল ন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি : ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সনদ গ্রহণযোগ্য
  • কোরিয়া ইউনিভার্সিটি: বিশ্বমানের বিশ্ববিদ্যালয়, বিকল্প ভাষা সনদ গ্রহণ করে
  • সেজং ইউনিভার্সিটি: ইংরেজি দক্ষতার প্রমাণ হিসেবে বিশ্ববিদ্যালয়ের সনদ গ্রহণযোগ্য
  • ইয়নসে ইউনিভার্সিটি: ইংরেজিভাষী দেশ বা ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার প্রমাণ যথেষ্ট
  • হানিল ইউনিভার্সিটি: আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য নমনীয় সুযোগ
  • গাচন ইউনিভার্সিটি: ইংরেজি মাধ্যমে পড়াশোনার সনদ গ্রহণযোগ্য
  • পোহাং ইউনিভার্সিটি অব সায়েন্স অ্যান্ড টেকনোলজি: অনেক ক্ষেত্রে আইইএলটিএস বা টিওইএফএল ছাড়াই আবেদন সম্ভব

দক্ষিণ কোরিয়ায় আইইএলটিএস ছাড়াই স্কলারশিপের সুযোগ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এক বড় সম্ভাবনার দরজা খুলছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণার আধুনিক সুবিধা এবং বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ—সব মিলিয়ে এটি উচ্চশিক্ষার জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য হতে পারে। সঠিক প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সময়মতো আবেদন—এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলেই দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়াশোনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেওয়া সম্ভব।

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

