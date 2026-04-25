আইইএলটিএস ছাড়াই বৃত্তির সুযোগ মিলবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে

আইইএলটিএস ছাড়া উচ্চশিক্ষার সুযোগ এখন বিশ্বের অনেক দেশেই রয়েছে। দক্ষিণ কোরিয়াও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এমনই একটি বড় সম্ভাবনার দেশ। ২০২৬ সালে দেশটির বিভিন্ন স্কলারশিপে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। এসব স্কলারশিপের আওতায় স্নাতক, স্নাতকোত্তর এবং পিএইচডি—সকল পর্যায়ের শিক্ষার্থীরাই আবেদন করতে পারবেন।
বর্তমানে দক্ষিণ কোরিয়া এশিয়ার অন্যতম জনপ্রিয় শিক্ষা গন্তব্য হিসেবে দ্রুত বিকাশ লাভ করছে। দেশটি ধীরে ধীরে যুক্তরাষ্ট্রসহ অন্যান্য উন্নত দেশের শক্ত প্রতিদ্বন্দ্বী হয়ে উঠছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, আধুনিক গবেষণা সুবিধা এবং বৈশ্বিক কর্মবাজারে উচ্চ চাহিদার কারণে দেশটি আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছে দিন দিন আরও আকর্ষণীয় হয়ে উঠছে।
কেন পড়বেন দক্ষিণ কোরিয়ায়
দক্ষিণ কোরিয়ায় রয়েছে ৩৭০টির বেশি স্বীকৃত বিশ্ববিদ্যালয়। এসব প্রতিষ্ঠানে আধুনিক ইউরোপীয় মানের শিক্ষা সুবিধা, উন্নত ল্যাব এবং গবেষণা অবকাঠামো বিদ্যমান। বিশেষ করে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি পর্যায়ে আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের আগ্রহ বেশি। কারণ
প্রতিবছর প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থীকে সরকারি স্কলারশিপের আওতায় নেওয়া হয়। ফলে এটি শিক্ষার্থীদের জন্য একটি বাস্তবসম্মত ও প্রতিযোগিতামূলক সুযোগ হিসেবে বিবেচিত হচ্ছে।
সুযোগ-সুবিধা
দক্ষিণ কোরিয়ার সরকার ও বিশ্ববিদ্যালয়গুলো আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি দিয়ে থাকে। এতে সাধারণত অন্তর্ভুক্ত থাকে—
২০২৬ সালের জন্য উল্লেখযোগ্য কয়েকটি স্কলারশিপ হলো—
আইইএলটিএস ছাড়াই যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে আবেদন করা যাবে: দক্ষিণ কোরিয়ার বেশ কিছু বিশ্ববিদ্যালয়ে আইইএলটিএস বাধ্যতামূলক নয়। বিকল্প হিসেবে ইংরেজি মাধ্যমের সনদ বা টিওইএফএল গ্রহণ করা হয়। উল্লেখযোগ্য প্রতিষ্ঠানগুলো হলো—
দক্ষিণ কোরিয়ায় আইইএলটিএস ছাড়াই স্কলারশিপের সুযোগ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য এক বড় সম্ভাবনার দরজা খুলছে। উন্নত শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণার আধুনিক সুবিধা এবং বৈশ্বিক কর্মক্ষেত্রে প্রবেশের সুযোগ—সব মিলিয়ে এটি উচ্চশিক্ষার জন্য একটি আদর্শ গন্তব্য হতে পারে। সঠিক প্রস্তুতি, প্রয়োজনীয় কাগজপত্র এবং সময়মতো আবেদন—এই তিনটি বিষয় নিশ্চিত করতে পারলেই দক্ষিণ কোরিয়ায় পড়াশোনার স্বপ্ন বাস্তবে রূপ নেওয়া সম্ভব।
ভর্তি পরীক্ষা সংক্রান্ত বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়েছে, কোনো পরীক্ষার্থী (প্রাথমিক আবেদন নিশ্চয়নকৃত) ২৪ এপ্রিল ২০২৬ পর্যন্ত তাঁর প্রবেশপত্র ডাউনলোড করতে না পারেন, সে ক্ষেত্রে পরীক্ষার্থীকে অবশ্যই প্রাথমিক আবেদন ফরম, এইচএসসি পরীক্ষার রেজিস্ট্রেশন কার্ডসহ এসএমএস–এ প্রেরিত নির্বাচিত কেন্দ্রে উপস্থিত হতে হবে।২১ মিনিট আগে
পরীক্ষার ফল মূলত ধৈর্য, কৌশল এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার একটি সুনিপুণ ফসল। জিপিএ-৫ অর্জন করা নিজের সক্ষমতার প্রমাণ। অনেকে মনে করেন, পরীক্ষার আগের রাতে শেষ মুহূর্তের ‘ক্রামিং’ বা মুখস্থবিদ্যাই ভালো ফল এনে দেয়, তবে বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জিপিএ-৫ পাওয়ার মূলমন্ত্র হলো ধারাবাহিক ও কৌশলগত প্রচেষ্টা।১ ঘণ্টা আগে
ছাত্রশিবিরের নেতারা জকসুকে শিক্ষার্থীদের কল্যাণের বদলে দলীয় কর্মসূচি বাস্তবায়নের মাধ্যম হিসেবে ব্যবহারের চেষ্টা করছেন, যা নির্বাচিত ছাত্র সংসদের স্বচ্ছতা ও কার্যকারিতা নিয়ে প্রশ্ন তুলছে...১৮ ঘণ্টা আগে
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে ২০২৫-২০২৬ শিক্ষাবর্ষে স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা আগামীকাল শনিবার (২৫ এপ্রিল) অনুষ্ঠিত হবে। সারা দেশের ১৩৮টি কেন্দ্রে একযোগে সকাল ১১টায় শুরু হয়ে দুপুর ১২টা পর্যন্ত চলবে এক ঘণ্টাব্যাপী এমসিকিউ পদ্ধতির এ পরীক্ষা।২১ ঘণ্টা আগে