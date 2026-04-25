Ajker Patrika
শিক্ষা

জিপিএ-৫ অর্জনের ৮ অভ্যাস

মো. আশিকুর রহমান
পরীক্ষার ফল মূলত ধৈর্য, কৌশল এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাত্রার একটি সুনিপুণ ফসল। জিপিএ-৫ অর্জন করা নিজের সক্ষমতার প্রমাণ। অনেকে মনে করেন, পরীক্ষার আগের রাতে শেষ মুহূর্তের ‘ক্রামিং’ বা মুখস্থবিদ্যাই ভালো ফল এনে দেয়, তবে বাস্তব চিত্রটি সম্পূর্ণ ভিন্ন। জিপিএ-৫ পাওয়ার মূলমন্ত্র হলো ধারাবাহিক ও কৌশলগত প্রচেষ্টা। এটি এমন এক যাত্রা, যেখানে প্রতিটি দিন, প্রতিটি ঘণ্টা একটি সুনির্দিষ্ট পরিকল্পনার অধীনে পরিচালিত হয়। নিচে এমন আটটি অভ্যাসের বিস্তারিত আলোচনা দেওয়া হলো, যা আপনাকে সাফল্যের শীর্ষবিন্দুতে পৌঁছাতে সহায়তা করবে—

একটি নির্দিষ্ট ও বাস্তবসম্মত রুটিন

সাফল্যের প্রথম ধাপ শৃঙ্খলা। প্রতিদিনের জন্য একটি বাস্তবসম্মত অধ্যয়নসূচি তৈরি করুন। রুটিনটি এমন হওয়া উচিত, যেন আপনি দীর্ঘ মেয়াদে অনুসরণ করতে পারেন। প্রতিটি বিষয়ের গুরুত্ব অনুযায়ী সময় নির্ধারণ করুন এবং কঠিন বিষয়গুলো সেই সময়ে রাখুন, যখন আপনার মস্তিষ্ক সবচেয়ে বেশি সক্রিয় থাকে। নিয়মিত রুটিন মেনে চলা শুধু সিলেবাস সম্পন্ন করতেই সাহায্য করে না, বরং মানসিক চাপ কমিয়ে পড়াশোনাকে অভ্যাসে পরিণত করে।

অ্যাকটিভ রিকল ও স্পেসড রিপিটিশন

পড়াশোনা মানে শুধু বইয়ের পাতা ওলটানো নয়। ‘অ্যাকটিভ রিকল’ বা সক্রিয় স্মরণকৌশল ব্যবহার করুন। একটি অনুচ্ছেদ পড়ার পর বই বন্ধ করে নিজেকে প্রশ্ন করুন, আপনি কী বুঝেছেন? এতে মস্তিষ্ক তথ্য মনে রাখতে বাধ্য হয় এবং শেখা দীর্ঘস্থায়ী হয়। পাশাপাশি ‘স্পেসড রিপিটিশন’ বা বিরতি দিয়ে পুনরাবৃত্তি করুন। নির্দিষ্ট ব্যবধানে পড়া বিষয়গুলো পুনরায় ঝালাই করলে তা স্থায়ী স্মৃতিতে সংরক্ষিত হয়।

ব্যক্তিগত নোট তৈরি

নিজের হাতে তৈরি নোট বাজারের গাইডবইয়ের চেয়ে বেশি কার্যকর। কোনো বিষয় নিজের ভাষায় সংক্ষেপে লিখলে মস্তিষ্ক তা নতুনভাবে প্রক্রিয়াজাত করে। এই সংক্ষিপ্ত নোটগুলো পরীক্ষার আগের দিনগুলোতে রিভিশনের জন্য সবচেয়ে কার্যকর হাতিয়ার হয়ে ওঠে। নোটে কেবল মূল সূত্র, গুরুত্বপূর্ণ পয়েন্ট ও জটিল ডায়াগ্রাম রাখুন।

বিগত বছরের প্রশ্নপত্র ও মক টেস্ট

পরীক্ষার আগে প্রশ্নের ধরন সম্পর্কে ধারণা থাকা জরুরি। বিগত বছরের প্রশ্নপত্র সমাধান করলে প্রশ্নের ধরন, অধ্যায়ের গুরুত্ব ও পরীক্ষার প্রবণতা বোঝা যায়। পাশাপাশি নিয়মিত মক টেস্ট দিন। এতে উত্তর লেখার গতি বাড়ে এবং সময় ব্যবস্থাপনায় দক্ষতা তৈরি হয়। ঘড়ি ধরে পরীক্ষা দেওয়ার অভ্যাস পরীক্ষার ভয় দূর করতে সাহায্য করে।

দুর্বল দিকগুলোকে জয় করা

আমরা সাধারণত যেসব বিষয়ে ভালো, সেগুলোতে বেশি সময় দিই। কিন্তু জিপিএ-৫ অর্জনের জন্য দুর্বল দিকগুলো চিহ্নিত করে সেগুলোর ওপর বেশি গুরুত্ব দেওয়া প্রয়োজন। কোনো বিষয় বুঝতে সমস্যা হলে তা এড়িয়ে না গিয়ে শিক্ষকের সহায়তা নিন বা অনলাইন উৎস ব্যবহার করুন। একবার ধারণা পরিষ্কার হয়ে গেলে সেটিই আপনার শক্তিতে পরিণত হবে।

দৈনিক পর্যালোচনার অভ্যাস

দিনের শেষে অন্তত ৩০ মিনিট সময় রাখুন সারা দিনের পড়া পুনরালোচনা করার জন্য। এই অভ্যাসটি শেখা বিষয়গুলোকে সুসংগঠিত করে এবং স্মৃতিতে স্থায়ী করে। ঘুমানোর আগে পড়া বিষয়গুলো একবার দেখে নিলে মস্তিষ্ক তা আরও ভালোভাবে সংরক্ষণ করতে পারে।

পোমোডোরো কৌশলে বিরতি

দীর্ঘ সময় একটানা পড়লে মনোযোগ কমে যায়। তাই ‘পোমোডোরো’ কৌশল অনুসরণ করুন। ২৫ থেকে ৩০ মিনিট মনোযোগ দিয়ে পড়ুন, এরপর ৫ মিনিট বিরতি নিন। বিরতির সময় মোবাইল বা সোশ্যাল মিডিয়া এড়িয়ে চলুন; বরং হালকা হাঁটাহাঁটি বা বিশ্রাম নিন। এতে ক্লান্তি কমে এবং মনোযোগ ধরে রাখা সহজ হয়।

শরীর ও মস্তিষ্কের যত্ন

সবশেষে, নিজের স্বাস্থ্যের যত্ন নেওয়া অত্যন্ত জরুরি। অনেকে পরীক্ষার চাপে ঘুম ও পুষ্টিকর খাবার অবহেলা করেন, যার ফলে নেতিবাচক প্রভাব ফেলে। একটি ক্লান্ত মস্তিষ্ক তথ্য ধারণ করতে পারে না। প্রতিদিন অন্তত সাত-আট ঘণ্টা ঘুম নিশ্চিত করুন এবং পর্যাপ্ত পানি ও পুষ্টিকর খাবার গ্রহণ করুন। সুস্থ দেহ ও সতেজ মস্তিষ্কই সাফল্যের মূল চাবিকাঠি।

শেষ মুহূর্তের তাড়াহুড়োর বদলে ধারাবাহিক অধ্যবসায় ও কৌশলগত প্রস্তুতিই আপনাকে কাঙ্ক্ষিত লক্ষ্যে পৌঁছে দেবে। আজ থেকে এই অভ্যাসগুলো গড়ে তুলুন। আপনার সাফল্যের পথ সুগম হয়ে উঠবেই।

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

প্রচণ্ড গরম ও তাপপ্রবাহের মধ্যে সুখবর দিল আবহাওয়া অধিদপ্তর

ন্যাটো থেকে স্পেনকে বাদ ও যুক্তরাজ্যের ফকল্যান্ড কেড়ে নেওয়ার পরিকল্পনা যুক্তরাষ্ট্রের

রাজশাহীতে কলেজে ঢুকে শিক্ষিকাকে লাঞ্ছনায় বিএনপি নেতাকে বহিষ্কার

এলাকার খবর
Loading...

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

মাধবী মার্মার ২০ ভরি স্বর্ণ, টাকা আছে ২১ লাখের বেশি

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

গরম বেড়েই চলেছে, বৃষ্টি আসছে কবে

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

উত্তরায় মদের বারে অভিযান, নারীসহ ১৪০ জন গ্রেপ্তার

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

অধ্যক্ষকে জড়িয়ে আপত্তিকর কথা বলায় প্রথমে থাপ্পড় দেন প্রদর্শক

আজ রাতেই ইসলামাবাদ আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল

আজ রাতেই ইসলামাবাদ আসছে ইরানি প্রতিনিধিদল

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আজ, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষা আজ, মানতে হবে যেসব নির্দেশনা

জিপিএ-৫ অর্জনের ৮ অভ্যাস

জিপিএ-৫ অর্জনের ৮ অভ্যাস

আইইএলটিএস ছাড়াই বৃত্তির সুযোগ মিলবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে

আইইএলটিএস ছাড়াই বৃত্তির সুযোগ মিলবে যেসব বিশ্ববিদ্যালয়ে

শিবির জকসুকে দলীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে: ছাত্রদল-সমর্থিত প্রতিনিধিদের অভিযোগ

শিবির জকসুকে দলীয় অ্যাজেন্ডা বাস্তবায়নে ব্যবহার করছে: ছাত্রদল-সমর্থিত প্রতিনিধিদের অভিযোগ