১৬ অক্টোবর এইচএসসির ফল প্রকাশে শিক্ষা বোর্ডগুলোর ঐকমত্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
চলতি বছরের এইচএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল ১৬ অক্টোবর (বৃহস্পতিবার) প্রকাশের বিষয়ে একমত হয়েছেন শিক্ষা বোর্ডগুলোর প্রধানেরা। সরকারের অনুমোদন পেলে ওই দিন ফল প্রকাশ করা হবে।
আজ বৃহস্পতিবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডে সব শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যানের অংশগ্রহণে এক সভায় ১৬ অক্টোবর এইচএসসির ফল প্রকাশে শিক্ষা বোর্ডগুলো ঐকমত্যে পৌঁছেছে বলে জানিয়েছেন বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ডের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক।
অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক বলেন, ‘সব বোর্ডই ফল প্রকাশের কাজ গুছিয়ে এনেছে। যেহেতু পরীক্ষা শেষ হওয়ার দুই মাসের মধ্যে ফল প্রকাশের নিয়ম, সার্বিক বিবেচনায় আমরা আগামী বৃহস্পতিবার ফল প্রকাশের বিষয়ে একমত হয়েছি। এখন ১৬ অক্টোবর ফল প্রকাশের প্রস্তাব করা হবে। সরকারের পক্ষ থেকে অনুমোদন পেলে ওই দিনই ফল প্রকাশ করা হবে।’
ফল প্রকাশে বিকল্প কোনো দিনের কথা উল্লেখ থাকবে কি না—জানতে চাইলে অধ্যাপক মিঞা মো. নুরুল হক বলেন, শুধু ১৬ অক্টোবরই প্রস্তাবে উল্লেখ করা হবে।
এর আগে গত মঙ্গলবার ঢাকা মাধ্যমিক ও উচ্চমাধ্যমিক শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক ও আন্তশিক্ষা বোর্ড পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক কমিটির আহ্বায়ক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার বলেন, শিক্ষা বোর্ড সমন্বয় কমিটি ফল প্রকাশের সম্ভাব্য তারিখ শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে পাঠাবে। সরকারের অনুমোদন পেলে ফল প্রকাশের তারিখ চূড়ান্ত হবে।
এদিকে মাধ্যমিক ও উচ্চশিক্ষা বিভাগের উপসচিব সাইয়েদ এ জেড মোরশেদ আলী বলেন, পাবলিক পরীক্ষার ফল প্রকাশের তারিখ চূড়ান্ত অনুমোদন দেয় শিক্ষা মন্ত্রণালয়। সে হিসেবে শিক্ষা উপদেষ্টা মহোদয় পর্যন্ত প্রস্তাব যাবে। যদি ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতায় সরকারপ্রধান বা প্রধান উপদেষ্টা অন্তর্ভুক্ত থাকতে চান, সে ক্ষেত্রে তাঁর দপ্তরের সম্মতি নিয়ে তারিখ চূড়ান্ত অনুমোদন দেওয়া হয়।
গত ১০ জুলাই এসএসসি ও সমমান পরীক্ষার ফল প্রকাশের আনুষ্ঠানিকতায় প্রধান উপদেষ্টা ড. ইউনূস অন্তর্ভুক্ত ছিলেন না।
গত ২৬ জুন শুরু হয়েছিল এইচএসসি ও সমমানের লিখিত পরীক্ষা। দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডের ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ শিক্ষার্থী চলতি বছর এ পরীক্ষায় অংশ নিতে ফরম পূরণ করেছিল।
গত ১৯ আগস্ট এইচএসসি ও সমমানের লিখিত পরীক্ষা শেষ হয়। ২১ থেকে ৩১ আগস্টের মধ্যে ব্যবহারিক পরীক্ষা নেওয়া হয়েছে। ১৯ অক্টোবর লিখিত পরীক্ষা শেষ হওয়ার ৬০ দিন পূর্ণ হবে।
