‘প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ’ সফল করতে স্টিয়ারিং কমিটি গঠন

প্রাইম মিনিস্টার্স গোল্ডকাপ জাতীয় ফুটবল প্রতিযোগিতা-২০২৬ সুষ্ঠুভাবে আয়োজন করতে আন্তমন্ত্রণালয় স্টিয়ারিং কমিটি গঠন করেছে সরকার। প্রতিযোগিতা সফলভাবে আয়োজনের জন্য বিভিন্ন মন্ত্রণালয় ও সংস্থার মধ্যে সমন্বয়, তদারকি, প্রয়োজনীয় দিকনির্দেশনা এবং সহযোগিতা নিশ্চিত করতে ১৫ সদস্যের কমিটি গঠন করা হয়েছে।
আজ রোববার শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সরকারি মাধ্যমিক-১ শাখা থেকে জারি করা এক অফিস আদেশ থেকে এ তথ্য জানা যায়। এতে স্বাক্ষর করেন সিনিয়র সহকারী সচিব শিরীন আক্তার।
অফিস আদেশের তথ্য অনুযায়ী, শিক্ষামন্ত্রী কমিটির সভাপতি এবং মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের সচিব সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পালন করবেন।
কমিটির অন্য সদস্যরা হলেন—তথ্য ও সম্প্রচারমন্ত্রী, দুর্যোগ ব্যবস্থাপনা ও ত্রাণমন্ত্রী, বস্ত্র ও পাট প্রতিমন্ত্রী, যুব ও ক্রীড়া প্রতিমন্ত্রী, স্থানীয় সরকার, পল্লী উন্নয়ন ও সমবায় প্রতিমন্ত্রী, শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা, কারিগরি ও মাদ্রাসা শিক্ষা বিভাগের সচিব, যুব ও ক্রীড়া মন্ত্রণালয়ের সচিব, অর্থ বিভাগের সচিব, প্রধানমন্ত্রীর কার্যালয়ের মহাপরিচালক (প্রশাসন), বাংলাদেশ ফুটবল ফেডারেশনের (বাফুফে) সভাপতি, এফবিসিসিআইর সভাপতি এবং বিজিএমইএর সভাপতি।
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