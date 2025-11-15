অনিয়ম-দুর্নীতির অভিযোগে ইইডির পাঁচ কর্মকর্তার বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
অনৈতিক সুবিধার বিনিময়ে ঠিকাদারদের কাজ ও অগ্রিম বিল দেওয়ার অভিযোগে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের (ইইডি) তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান, নির্বাহী প্রকৌশলী (যান্ত্রিক) মো. জরজিসুর রহমানসহ ৫ কর্মকর্তা ও ১০ ঠিকাদারের বিরুদ্ধে তদন্তের নির্দেশ দিয়েছে শিক্ষা মন্ত্রণালয়।
অন্য কর্মকর্তারা হলেন তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী (পিআরএল ভোগরত) মীর মুয়াজ্জেম হোসেন, উপসহকারী প্রকৌশলী এ কে এম মনিরুজ্জামান ও জামিল হোসেন।
গত ২৩ অক্টোবর শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের উপসচিব (শৃঙ্খলাবিষয়ক শাখা) মো. আশরাফুল ইসলামের সই করা অফিস আদেশ থেকে এসব তথ্য জানা গেছে।
অফিস আদেশে বলা হয়, ইইডির ঢাকার কর্মকর্তা-কর্মচারী ও অন্যদের বিরুদ্ধে অনিয়ম ও দুর্নীতির অভিযোগ উত্থাপিত হয়েছে। এ বিষয়ে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে সরেজমিনে তদন্ত করে সুস্পষ্ট মতামতসহ তদন্ত প্রতিবেদন পাঠানোর জন্য অনুরোধ করা হলো।
জানতে চাইলে তদন্ত কার্যক্রম শুরুর কথা নিশ্চিত করেন ইইডির প্রধান প্রকৌশলী মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী।
গতকাল শনিবার আজকের পত্রিকাকে মো. তারেক আনোয়ার জাহেদী বলেন, ‘তদন্ত যেহেতু চলমান, তাই এ বিষয়ে কোনো মন্তব্য করব না। আর এই অভিযোগগুলো আমার দায়িত্ব গ্রহণের আগের প্রধান প্রকৌশলীর সময়ের।’
ইইডি সারা দেশের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ভৌত অবকাঠামো উন্নয়ন, নতুন ভবন নির্মাণ, বিদ্যমান ভবনের সম্প্রসারণ ও রক্ষণাবেক্ষণ, মেরামত, সংস্কার ও আসবাবপত্র সরবরাহ করে। এ ছাড়া মাল্টিমিডিয়া ক্লাসরুম ও আইসিটি ল্যাব স্থাপন, ইন্টারনেট সংযোগ, আইসিটি সুবিধা দেওয়ার কাজও করে থাকে অধিদপ্তরটি।
শিক্ষা মন্ত্রণালয় সূত্র বলছে, সম্প্রতি ঢাকা পলিটেকনিক ইনস্টিটিউটের প্রায় ৩২ কোটি টাকার কাজ ইলেকট্রো গ্লোব মিরন এন্টারপ্রাইজকে এবং রূপগঞ্জের পূর্বাচল মাধ্যমিক সরকারি স্কুল অ্যান্ড কলেজের ৩৫ কোটি টাকার কাজ নুরানি কনস্ট্রাকশনকে পাইয়ে দিতে প্রাক্কলিত ব্যয় কমিয়ে তা ফাঁস করার অভিযোগ উঠেছে দরপত্র কমিটির সভাপতি তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে।
এর বাইরে নাটোরের নির্বাহী প্রকৌশলী হিসেবে দায়িত্ব পালনের সময় লালপুর উপজেলাধীন বিলগারি দাখিল মাদ্রাসা, সদর উপজেলার বারঘরিয়া উচ্চবিদ্যালয়ের নির্মাণকাজের অগ্রিম বিল দেওয়া এবং রংপুরে ২০ কোটি টাকার দরপত্রে কাজ পাইয়ে দিতে দরপত্রের শর্তে কোল্ড স্টোরেজ অন্তর্ভুক্ত করারও অভিযোগ রয়েছে।
এ ছাড়া আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী পদে পদোন্নতিতে বার্ষিক গোপনীয় প্রতিবেদন (এসিআর) জালিয়াতির অভিযোগ উঠেছে।
এসব বিষয়ে নাম প্রকাশে অনিচ্ছুক একাধিক কর্মকর্তা বলছেন, নাটোরে কর্মরত থাকাকালে আসাদুজ্জামানের বিরুদ্ধে দুর্নীতি দমন কমিশনে অভিযোগ করা হয়েছিল। আর তাঁর সর্বশেষ এসিআরে যা লেখা ছিল, তাতে তাঁর পদোন্নতি হওয়ার কথা না। কারণ, তাঁর এসিআরে বিরূপ মন্তব্য ছিল। এসিআরটি যাচাই করলে জালিয়াতির প্রমাণ পাওয়া যাবে।
অভিযোগের বিষয়ে জানতে চাইলে কোনো মন্তব্য করতে রাজি হননি অভিযুক্ত কর্মকর্তা-কর্মচারীরা।
ইইডি থেকে জানা যায়, মন্ত্রণালয়ের নির্দেশের পর তদন্ত কার্যক্রম শুরু করেছে শিক্ষা প্রকৌশল অধিদপ্তরের প্রধান কার্যালয়। এর অংশ হিসেবে আগামী সোমবার বিকেলে পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) অভিযুক্ত কর্মকর্তাদের শুনানির জন্য ডেকেছেন।
তবে ইইডির প্রধান কার্যালয়ের তদন্ত কার্যক্রম নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন একাধিক কর্মকর্তা। তাঁদের ভাষ্য, প্রধান দুই অভিযুক্ত তত্ত্বাবধায়ক প্রকৌশলী মো. আসাদুজ্জামান ও নির্বাহী প্রকৌশলী জরজিসুর রহমান প্রধান কার্যালয়ে কর্মরত থেকে তদন্ত কার্যক্রমকে প্রভাবিত করার চেষ্টা করছেন।
এ ছাড়া তদন্ত কর্মকর্তা ও ইইডির পরিচালক (প্রশাসন ও অর্থ) মো. মামুনুর রশিদ ও জরজিসুর রহমানের গ্রামের বাড়ি একই জেলা এবং তাঁরা পূর্ব পরিচিত হওয়ায় তদন্তের স্বচ্ছতা ও নিরপেক্ষতা নিয়ে প্রশ্ন রয়েছে।
এ বিষয়ে জানতে চাইলে জরজিসুর রহমান বলেন, এখানে প্রভাব বিস্তার করার কী আছে?
সার্বিক বিষয়ে মন্তব্য জানতে চাইলে মাধ্যমিক ও উচ্চ শিক্ষা বিভাগের যুগ্ম সচিব (উন্নয়ন) সাইদুর রহমান বলেন, ‘ইইডির তদন্ত কার্যক্রমের ওপর আমাদের নজরদারি থাকবে। এ ক্ষেত্রে কারও গাফিলতি বা অনিয়ম মেনে নেওয়া হবে না।’
শিক্ষা ডেস্ক
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটে মোট ১ হাজার ৭৯৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মো. আবু হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ১৬ নভেম্বর বিকেল ৪টা থেকে ১৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার প্রতি ইউনিটের জন্য আবেদন ফি ১ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর্কিটেকচার বিভাগে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিতে হবে (মোট ১ হাজার ২০০ টাকা)। আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
২০২৬ শিক্ষাবর্ষে হাজী মোহাম্মদ দানেশ বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (হাবিপ্রবি) স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষে ভর্তি বিজ্ঞপ্তি প্রকাশিত হয়েছে। এ বছর বিশ্ববিদ্যালয়ের চারটি ইউনিটে মোট ১ হাজার ৭৯৫টি আসনে শিক্ষার্থী ভর্তি করা হবে। ভর্তি পরীক্ষা আগামী ২৬ জানুয়ারি থেকে ২৮ জানুয়ারি পর্যন্ত অনুষ্ঠিত হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার (অতিরিক্ত দায়িত্ব) প্রফেসর ড. মো. আবু হাসান স্বাক্ষরিত বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, ১৬ নভেম্বর বিকেল ৪টা থেকে ১৭ ডিসেম্বর রাত ১১টা ৫৯ মিনিট পর্যন্ত আবেদন করা যাবে। ২০২৪ ও ২০২৫ সালের এইচএসসি বা সমমান পরীক্ষায় অংশগ্রহণকারী শিক্ষার্থীরা আবেদন করতে পারবেন।
ভর্তি পরীক্ষার প্রতি ইউনিটের জন্য আবেদন ফি ১ হাজার টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে। আর্কিটেকচার বিভাগে আবেদনকারীদের অতিরিক্ত ২০০ টাকা দিতে হবে (মোট ১ হাজার ২০০ টাকা)। আগ্রহী প্রার্থীরা বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তিসংক্রান্ত ওয়েবসাইটের লিংকে গিয়ে আবেদন করতে পারবেন।
শিক্ষা ডেস্ক
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে দাখিল ৯ম শ্রেণির (পরীক্ষা-২০২৬) রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বিশেষ বিবেচনায় আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ছালেহ আহমদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, বোর্ডের অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়নরত যেসব শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন থেকে বাদ পড়েছে, তারা বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে। এ জন্য সোনালী ব্যাংকের সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা ও ই-এসআইএফ পূরণের সময়সীমা ১৬ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
ফি জমা দেওয়ার পর তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রির অপশন সক্রিয় হবে। এ ছাড়া তথ্য (ই-এসআইএফ) এন্ট্রির শেষ সময়ও ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ফি বা তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএনভিত্তিক সিম নম্বর থেকে অফিস সময়ের মধ্যে ০১৭১৩-০৬৮৯০৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
২০২৪-২০২৫ শিক্ষাবর্ষে দাখিল ৯ম শ্রেণির (পরীক্ষা-২০২৬) রেজিস্ট্রেশনের সময়সীমা বিশেষ বিবেচনায় আবারও বাড়িয়েছে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষা বোর্ড। বোর্ডের রেজিস্ট্রার প্রফেসর ছালেহ আহমদ স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়েছে।
এতে বলা হয়েছে, বোর্ডের অধিভুক্ত মাদ্রাসাগুলোতে অধ্যয়নরত যেসব শিক্ষার্থী রেজিস্ট্রেশন থেকে বাদ পড়েছে, তারা বিলম্ব ফি প্রদান সাপেক্ষে পুনরায় রেজিস্ট্রেশনের সুযোগ পাবে। এ জন্য সোনালী ব্যাংকের সোনালী পেমেন্ট গেটওয়ের মাধ্যমে অনলাইনে ফি জমা ও ই-এসআইএফ পূরণের সময়সীমা ১৬ নভেম্বর থেকে বাড়িয়ে ২৬ নভেম্বর পর্যন্ত নির্ধারণ করা হয়েছে।
ফি জমা দেওয়ার পর তথ্য আপলোডের জন্য নতুন এন্ট্রির অপশন সক্রিয় হবে। এ ছাড়া তথ্য (ই-এসআইএফ) এন্ট্রির শেষ সময়ও ২৭ নভেম্বর পর্যন্ত বাড়ানো হয়েছে। রেজিস্ট্রেশন ফি বা তথ্য এন্ট্রি সংক্রান্ত কোনো সমস্যা হলে মাদ্রাসা কর্তৃপক্ষকে নিজ প্রতিষ্ঠানের ইআইআইএনভিত্তিক সিম নম্বর থেকে অফিস সময়ের মধ্যে ০১৭১৩-০৬৮৯০৯ নম্বরে যোগাযোগ করতে বলা হয়েছে।
শিক্ষা ডেস্ক
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের অনার্স ৪র্থ বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ পরীক্ষায় ৩১টি অনার্স বিষয়ে ৮৭৩টি কলেজের ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৯১ (দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত একানব্বই) জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ পরীক্ষার গড় পাসের হার ৬৮.৬৭%।
প্রকাশিত ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ৪ বছরের সমন্বিত ফলাফল (সিজিপিএ) অতিসত্বর প্রকাশ করা হবে।
প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে থাকে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের অধীনে অনুষ্ঠিত ২০২৩ সালের অনার্স ৪র্থ বর্ষ পরীক্ষার ফল প্রকাশিত হয়েছে। বিশ্ববিদ্যালয়ের একাডেমিক কাউন্সিল ও সিন্ডিকেটের অনুমোদন সাপেক্ষে এ ফল প্রকাশ করা হয়। পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক মো. এনামুল করিম স্বাক্ষরিত এক বিজ্ঞপ্তিতে এ তথ্য জানানো হয়।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এ পরীক্ষায় ৩১টি অনার্স বিষয়ে ৮৭৩টি কলেজের ২ লাখ ৫৬ হাজার ৫৯১ (দুই লাখ ছাপ্পান্ন হাজার পাঁচশত একানব্বই) জন পরীক্ষার্থী অংশগ্রহণ করেন। এ পরীক্ষার গড় পাসের হার ৬৮.৬৭%।
প্রকাশিত ফলাফল জাতীয় বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে রাত ১১টা ৪৫ মিনিট থেকে পাওয়া যাচ্ছে। ৪ বছরের সমন্বিত ফলাফল (সিজিপিএ) অতিসত্বর প্রকাশ করা হবে।
প্রকাশিত ফলাফলে কোনো প্রকার অসংগতি বা ভুলত্রুটি পরিলক্ষিত হলে তা সংশোধন অথবা ফলাফল সম্পূর্ণ বাতিল করার ক্ষমতা বিশ্ববিদ্যালয় কর্তৃপক্ষ সংরক্ষণ করে থাকে বলে বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখ করা হয়েছে।
শিক্ষা ডেস্ক
ইন্টারন্যাশনাল সিলেকশন স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নর্মাল সুপেরিয়রে (ইএনএস) থেকে ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
একোল নর্মাল সুপেরিয়র ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অবস্থিত একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ১৭৯৪ সালে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ধরনের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে উত্তীর্ণ বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্র ও অঁরি বের্গসন, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং রাজনৈতিক নেতা লেওঁ ব্লুম।
বৃত্তিটির সুযোগ-সুবিধা
এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মাসে ১ হাজার ইউরো ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে।
বৃত্তির সংখ্যা ও মেয়াদ
বৃত্তিটির আওতায় একোল নর্মাল সুপেরিয়রের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০টি ও সাহিত্য বিভাগে ১০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। একই সঙ্গে এই বৃত্তির মেয়াদ হবে তিন বছর।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। তবে আগে কোনো একসময় যেসব প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে, এমন প্রার্থীর আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৬ বছরের কম হতে হবে। নির্ধারিত প্রোগ্রামে আবেদন করতে পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের সনদ থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান: অ্যানথ্রোপোলজি, আরকিওলজি, ক্লাসিক্যাল স্টাডিজ (গ্রিক, লাতিন), ফিল্ম স্টাডিজ, থিয়েটার স্টাডিজ, আর্ট হিস্ট্রি, মিউজিকোলজি, কগনিটিভ সায়েন্সেস, ইকোনমিকস, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, আইন ও দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব।
বিজ্ঞান: বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওসায়েন্সেস, কম্পিউটার সায়েন্স, ম্যাথমেটিকস, ফিজিকস, কগনিটিভ সায়েন্সেস।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র, ১-৩ পৃষ্ঠার মোটিভেশন লেটার, পাসপোর্ট, ২-৪টি সুপারিশপত্র, গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে) এবং আপডেটেড সিভি। সব কাগজপত্র পিডিএফ ফরম্যাটে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
ইন্টারন্যাশনাল সিলেকশন স্কলারশিপের আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা ফ্রান্সের খ্যাতনামা শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান একোল নর্মাল সুপেরিয়রে (ইএনএস) থেকে ডিপ্লোমা ও স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তিটির জন্য আবেদন করতে পারবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
একোল নর্মাল সুপেরিয়র ফ্রান্সের প্যারিস শহরে অবস্থিত একটি উচ্চ শিক্ষাপ্রতিষ্ঠান। এটি ১৭৯৪ সালে একটি শিক্ষক প্রশিক্ষণকেন্দ্র হিসেবে প্রতিষ্ঠিত হয়। বর্তমানে এখানে স্নাতক ও স্নাতকোত্তর উভয় ধরনের পড়াশোনার ব্যবস্থা রয়েছে। এখান থেকে উত্তীর্ণ বিখ্যাত ছাত্রদের মধ্যে রয়েছেন দার্শনিক জঁ-পল সার্ত্র ও অঁরি বের্গসন, রসায়নবিদ ও জীববিজ্ঞানী লুই পাস্তুর এবং রাজনৈতিক নেতা লেওঁ ব্লুম।
বৃত্তিটির সুযোগ-সুবিধা
এই স্কলারশিপের আওতায় নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের সম্পূর্ণ টিউশন ফি মওকুফ করা হবে। বিনা মূল্যে আবাসনের ব্যবস্থা করা হবে। মাসে ১ হাজার ইউরো ভাতা হিসেবে দেওয়া হবে।
বৃত্তির সংখ্যা ও মেয়াদ
বৃত্তিটির আওতায় একোল নর্মাল সুপেরিয়রের জন্য নির্বাচিত শিক্ষার্থীদের মধ্যে বিজ্ঞান বিভাগে ১০টি ও সাহিত্য বিভাগে ১০টি আসন বরাদ্দ রয়েছে। একই সঙ্গে এই বৃত্তির মেয়াদ হবে তিন বছর।
আবেদনের যোগ্যতা
বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীদের জন্য বৃত্তিটি উন্মুক্ত। তবে আগে কোনো একসময় যেসব প্রার্থীর আবেদন বাতিল করা হয়েছে, এমন প্রার্থীর আবেদনে নিরুৎসাহিত করা হয়েছে। প্রার্থীদের বয়সসীমা ২৬ বছরের কম হতে হবে। নির্ধারিত প্রোগ্রামে আবেদন করতে পূর্ববর্তী প্রোগ্রামের সনদ থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো
মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান: অ্যানথ্রোপোলজি, আরকিওলজি, ক্লাসিক্যাল স্টাডিজ (গ্রিক, লাতিন), ফিল্ম স্টাডিজ, থিয়েটার স্টাডিজ, আর্ট হিস্ট্রি, মিউজিকোলজি, কগনিটিভ সায়েন্সেস, ইকোনমিকস, পলিটিক্যাল স্টাডিজ, জিওগ্রাফি, হিস্ট্রি, আইন ও দর্শনের ইতিহাস, বিজ্ঞান ও দর্শনের ইতিহাস, ভাষাতত্ত্ব, সাহিত্য, দর্শন, সমাজতত্ত্ব।
বিজ্ঞান: বায়োলজি, কেমিস্ট্রি, জিওসায়েন্সেস, কম্পিউটার সায়েন্স, ম্যাথমেটিকস, ফিজিকস, কগনিটিভ সায়েন্সেস।
আবেদনের প্রয়োজনীয় তথ্য
অনলাইন আবেদন ফরম, শিক্ষাগত যোগ্যতার সব কাগজপত্র, ১-৩ পৃষ্ঠার মোটিভেশন লেটার, পাসপোর্ট, ২-৪টি সুপারিশপত্র, গবেষণাকর্মের প্রয়োজনীয় তথ্য (যদি থাকে) এবং আপডেটেড সিভি। সব কাগজপত্র পিডিএফ ফরম্যাটে জমা দিতে হবে।
আবেদনের পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ৩ ডিসেম্বর, ২০২৫।
