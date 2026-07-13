প্রাথমিকের বৃত্তিতে যমজ বোনের জোড়া সাফল্য

একই দিনে জন্ম, একই সঙ্গে বেড়ে ওঠা। একই বিদ্যালয় থেকে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায়ও বসেছিল তারা। দুজনই পেয়েছে ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি। অনন্য এই দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছে চাঁদপুরের ফরিদগঞ্জ উপজেলার মায়মুনা আক্তার ও মুনতাহা আক্তার।
এই দুই শিক্ষার্থী শাহরাস্তি সরকারি বহুমুখী উচ্চ বিদ্যালয়ের শিক্ষক মোহাম্মদ আলী ও গৃহিণী নাছিমা আক্তারের যমজ মেয়ে। দুই মেয়ের এই সাফল্যে পরিবার, শিক্ষক, বিদ্যালয় এবং স্বজনদের মধ্যে এখন আনন্দের বন্যা।
পারিবারিক ও বিদ্যালয় সূত্র বলেছে, ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষায় ফরিদগঞ্জের ঘড়িহানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয় থেকে অংশ নিয়েছিল মায়মুনা ও মুনতাহা। বর্তমানে তারা বালিথুবা আব্দুল হামিদ উচ্চ বিদ্যালয়ে ষষ্ঠ শ্রেণিতে পড়ছে।
মায়মুনা ও মুনতাহার বাবা মোহাম্মদ আলী বলেন, ‘ছোটবেলা থেকেই দুই বোনের পড়াশোনার প্রতি প্রবল আগ্রহ। আমরা চাই, তারা ভবিষ্যতে সুশিক্ষিত, সুনাগরিক ও আদর্শ মানুষ হিসেবে নিজেদের গড়ে তুলুক এবং দেশ ও সমাজের কল্যাণে ভূমিকা রাখুক।’
ঘড়িহানা সরকারি প্রাথমিক বিদ্যালয়ের সভাপতি এসএম ইকবাল হোসেন বলেন, দুই যমজের ট্যালেন্টপুলে বৃত্তি অর্জন নিঃসন্দেহে অনন্য সাফল্য। তাদের এই সাফল্য শুধু পরিবারের নয়, পুরো ফরিদগঞ্জবাসীর জন্য গর্বের।
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