হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
ছবি: সংগৃহীত

কাতারে হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় বৃত্তির আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা বৃত্তির আওতায় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয়টি থেকে স্নাতক, স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।

২০১০ সালে হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি কাতারের রাজধানী দোহার এডুকেশন সিটিতে অবস্থিত। বিশ্ববিদ্যালয়টি উচ্চশিক্ষা, গবেষণা ও উদ্ভাবনের মাধ্যমে জ্ঞানভিত্তিক সমাজ গড়ে তোলার লক্ষ্য নিয়ে কাজ করছে। কাতার ন্যাশনাল ভিশন-২০৩০ বাস্তবায়নে মানবসম্পদ উন্নয়ন, উদ্ভাবনী গবেষণা এবং আন্তর্জাতিক সহযোগিতার মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়টি অবদান রাখছে।

সুযোগ-সুবিধা

হামাদ বিন খলিফা বিশ্ববিদ্যালয়ের বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। শিক্ষার্থীদের পূর্ববর্তী একাডেমিক কোর্স কারিকুলাম ইংরেজি ভাষার হলে এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে তাঁদের আইইএলটিএসের প্রয়োজন নেই। স্নাতকের শিক্ষার্থীদের জন্য মাসিক ৫ হাজার কাতারি রিয়াল (১ লাখ ৬৭ হাজার ১৭৮ টাকা) দেওয়া হবে। সঙ্গে থাকবে আবাসন ব্যবস্থার সুযোগ। একইভাবে স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের জন্য থাকবে সাড়ে ৭ হাজার কাতারি রিয়াল।

অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো

ইসলামিক স্টাডিজ কলেজ, মানবিক ও সামাজিক বিজ্ঞান কলেজ, বিজ্ঞান ও প্রকৌশল কলেজ, আইন কলেজ, স্বাস্থ্য ও জীবনবিজ্ঞান কলেজ, কলেজ অব পাবলিক পলিসি। এসব কলেজের প্রতিটির অধীনে একাধিক বিভাগ রয়েছে। শিক্ষার্থীরা যোগ্যতা অনুযায়ী পছন্দের বিভাগে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের যোগ্যতা

এই বৃত্তির প্রতিটি প্রোগ্রামে আবেদনের যোগ্যতা ভিন্ন ভিন্ন। আগ্রহী প্রার্থীরা আবেদনের অফিশিয়াল লিংক থেকে বিভাগ অনুযায়ী আবেদনের যোগ্যতা সম্পর্কে জানতে পারবেন।

আবেদন পদ্ধতি

আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।

আবেদনের শেষ সময়

আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য আবেদনের শেষ সময় ১ ফেব্রুয়ারি, ২০২৬।

