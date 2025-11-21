Ajker Patrika
বেরোবির প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন শুরু

বেরোবি প্রতিনিধি 
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়। ছবি: আজকের পত্রিকা
বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয় (বেরোবি) প্রথম সমাবর্তন উপলক্ষে রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রমের আনুষ্ঠানিক উদ্বোধন করা হয়েছে। গতকাল বৃহস্পতিবার (২০ নভেম্বর) সন্ধ্যায় প্রশাসনিক ভবনের সিন্ডিকেট সভাকক্ষে মার্কেটিং বিভাগের এমবিএ (প্রফেশনাল) প্রথম ব্যাচের শিক্ষার্থী মো. শহিদ সরকারের রেজিস্ট্রেশনের মাধ্যমে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী এই কার্যক্রমের উদ্বোধন করেন।

উপাচার্য অধ্যাপক ড. মো. শওকাত আলী বলেন, বেগম রোকেয়া বিশ্ববিদ্যালয়ের ১ম থেকে ১২তম ব্যাচের শিক্ষার্থী, যাঁরা ডিগ্রি অর্জন করেছেন; তাঁরা এই সমাবর্তনে অংশ নিতে পারবেন। প্রথম সমাবর্তনের রেজিস্ট্রেশন কার্যক্রম ২১ নভেম্বর থেকে ১০ ডিসেম্বর ২০২৫ তারিখ পর্যন্ত চলবে।

উপাচার্য আরও বলেন, ডিগ্রিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের অংশগ্রহণে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রথম এই সমাবর্তন স্মরণীয় হয়ে থাকবে এবং প্রথম সমাবর্তন-সম্পর্কিত সব বিজ্ঞপ্তি ও নির্দেশনা বিশ্ববিদ্যালয়ের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা করা হবে।

এ সময় উপস্থিত ছিলেন পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক প্রফেসর ড. মো. জাহিদ হোসেন, প্রকৌশল ও প্রযুক্তি অনুষদের ডিন প্রফেসর ড. মো. মিজানুর রহমান, ছাত্র পরামর্শ ও নির্দেশনা দপ্তরের পরিচালক প্রফেসর ড. মো. ইলিয়াছ প্রামাণিক এবং বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টর ড. মো. ফেরদৌস রহমানসহ সংশ্লিষ্টরা।

