Ajker Patrika
শিক্ষা

পল্লব শাহরিয়ার
প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা: মনোবল দৃঢ় রাখার ৫ কৌশল

সামনে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম বড় পাবলিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা এটি। স্বাভাবিকভাবেই মনে দানা বাঁধছে ভয়, কৌতূহল আর খানিকটা উত্তেজনা। তবে সঠিক প্রস্তুতি, ইতিবাচক মানসিকতা এবং অভিভাবকদের আন্তরিক সহায়তা থাকলে এই পথটি অনেক সহজ হয়। পরীক্ষার হলে আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে নিচের কৌশলগুলো বেশ কার্যকর—

ভুল করার ভয় দূর করো

পরীক্ষা মানেই সব পারতে হবে এমন নয়। কোনো প্রশ্ন কঠিন মনে হলে ঘাবড়ে না গিয়ে সহজ প্রশ্নগুলো আগে উত্তর করো। মনে রাখবে, ভয় পেলে জানা উত্তরও ভুল হয়ে যায়, তাই দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে বলো ‘আমি পারব।’

পরীক্ষার খাতা নয়, যেন গল্পের খাতা

পরীক্ষাকে পাহাড়সম চাপ হিসেবে না দেখে ভাবো, এটি তোমার শেখা বিষয়গুলো গুছিয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ। তুমি সারা বছর যা পড়েছ, সেটুকুই সুন্দর করে খাতায় তুলে ধরবে। তুমি যখন বিষয়গুলো বুঝে লিখবে, তখন পরীক্ষা দেওয়াটা আর কঠিন মনে হবে না।

বড়দের প্রত্যাশার চাপ নিয়ো না

অনেক সময় মা-বাবার প্রত্যাশা শিশুদের ওপর অদৃশ্য চাপ তৈরি করে। এই চাপ দূর করতে পরিবার থেকে আশ্বাস দেওয়া জরুরি। অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের বলা ‘ফল যা-ই হোক, তুমি তোমার চেষ্টা করেছ এটাই বড় কথা।’ এই একটি বাক্য বাচ্চার মনের অর্ধেক ভয় দূর করে দেয়।

পর্যাপ্ত ঘুম ও বিরতি

টানা পড়াশোনায় মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যা আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। তাই প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। পড়ার ফাঁকে ১০ থেকে ১৫ মিনিট বিরতি নিয়ে গান শোনা বা হালকা হাঁটাহাঁটি করলে মন সতেজ থাকবে। আর ফুরফুরে মন মানেই ভালো পরীক্ষা।

ইতিবাচক কল্পনায় প্রস্তুত করো

রাতে ঘুমানোর আগে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করো—তুমি সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিচ্ছ, সব প্রশ্নের উত্তর জানো এবং হাসিমুখে হল থেকে বের হচ্ছ। এই ইতিবাচক ভাবনা অবচেতন মনকে দৃঢ় করবে এবং পরীক্ষার দিন আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।

অভিভাবকদের জন্য বিশেষ বার্তা

সন্তানের মেধার চেয়ে তার মানসিক স্বস্তি এই সময়ে বেশি জরুরি। তাই—

  • তুলনা নয়: প্রতিটি শিশুর শেখার গতি আলাদা। আপনার সন্তানকে অন্য কারও সঙ্গে তুলনা করলে সে হীনম্মন্যতায় ভোগে এবং আত্মবিশ্বাস কমে যায়।
  • উৎসাহ দিন: ‘বৃত্তি পেতেই হবে’ বলার বদলে বলুন—‘তুমি তোমার সেরাটা দাও, আমরা তোমার পাশে আছি।’
  • খাবারের যত্ন: আপনার সন্তানকে পরীক্ষার দিনগুলোতে ভারী বা বাইরের খাবার এড়িয়ে সহজপাচ্য ও পুষ্টিকর খাবার দিন। পর্যাপ্ত পানি পানের অভ্যাস করান।
  • শান্ত পরিবেশ: বাড়িতে পড়াশোনার জন্য একটি নিরিবিলি ও ইতিবাচক পরিবেশ বজায় রাখুন। অতিরিক্ত শাসন বা ভয় দেখানো থেকে বিরত থাকুন।

পরীক্ষার দিনের জরুরি চেকলিস্ট

পরীক্ষার দিন সকালে তাড়াহুড়ো এড়াতে আগের রাতেই নিচের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখুন:

১. প্রবেশপত্র: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ, এটি ছাড়া হলে ঢোকা যাবে না।

২. কলম ও পেনসিল: অন্তত ৩টি ভালো মানের কালো বলপয়েন্ট কলম, শার্প করা দুটি পেনসিল এবং একটি ভালো ইরেজার।

৩. জ্যামিতি বক্স: স্কেল, কম্পাস এবং প্রোট্রাক্টর (চাঁদা) যেন সচল ও পরিষ্কার থাকে।

৪. ঘড়ি: অ্যানালগ ঘড়ি সঙ্গে রাখা ভালো যাতে সময়ের দিকে নজর রাখা যায়।

৫. পানির বোতল: স্বচ্ছ একটি পানির বোতল সঙ্গে রাখা জরুরি।

৬. শারীরিক প্রস্তুতি: পরীক্ষার অন্তত ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে পৌঁছানো এবং হালকা নাশতা করে নেওয়া।

বিষয়:

পরীক্ষাছাপা সংস্করণশিক্ষাবৃত্তি
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

যশোর: কৌশলে সরকারি গাছ নিধন, নেই তদারকি

অবৈধ দখল উচ্ছেদে দর বেড়েছে ফুটপাতের

পৌনে ৪ হাজার কোটির প্রকল্প সীমান্ত সড়কে

সরকারি কর্মচারীদের আন্দোলন ঠেকাতে আইন পাস, ‘অসদাচরণে’ কঠোর শাস্তির বিধান

৭ দিনের মধ্যে সরাতে হবে অবৈধ নাইট কোচ কাউন্টার

সম্পর্কিত

ইংরেজি চর্চা: ইংরেজিতে কথা এগোবেন যেভাবে (পর্ব-১)

শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস চালুর সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহে: শিক্ষামন্ত্রী

ইবি কর্মকর্তা সমিতির নির্বাচন: সভাপতি বাবুল, সম্পাদক তোজাম

দেশে সুযোগ না হলেও হার্ভার্ডে সফল আসিফ

