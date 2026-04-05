প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা: মনোবল দৃঢ় রাখার ৫ কৌশল

সামনে প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা। পঞ্চম শ্রেণির শিক্ষার্থীদের জন্য প্রথম বড় পাবলিক পরীক্ষার অভিজ্ঞতা এটি। স্বাভাবিকভাবেই মনে দানা বাঁধছে ভয়, কৌতূহল আর খানিকটা উত্তেজনা। তবে সঠিক প্রস্তুতি, ইতিবাচক মানসিকতা এবং অভিভাবকদের আন্তরিক সহায়তা থাকলে এই পথটি অনেক সহজ হয়। পরীক্ষার হলে আত্মবিশ্বাস ধরে রাখতে নিচের কৌশলগুলো বেশ কার্যকর—
ভুল করার ভয় দূর করো
পরীক্ষা মানেই সব পারতে হবে এমন নয়। কোনো প্রশ্ন কঠিন মনে হলে ঘাবড়ে না গিয়ে সহজ প্রশ্নগুলো আগে উত্তর করো। মনে রাখবে, ভয় পেলে জানা উত্তরও ভুল হয়ে যায়, তাই দীর্ঘশ্বাস নিয়ে নিজেকে বলো ‘আমি পারব।’
পরীক্ষার খাতা নয়, যেন গল্পের খাতা
পরীক্ষাকে পাহাড়সম চাপ হিসেবে না দেখে ভাবো, এটি তোমার শেখা বিষয়গুলো গুছিয়ে উপস্থাপন করার সুযোগ। তুমি সারা বছর যা পড়েছ, সেটুকুই সুন্দর করে খাতায় তুলে ধরবে। তুমি যখন বিষয়গুলো বুঝে লিখবে, তখন পরীক্ষা দেওয়াটা আর কঠিন মনে হবে না।
বড়দের প্রত্যাশার চাপ নিয়ো না
অনেক সময় মা-বাবার প্রত্যাশা শিশুদের ওপর অদৃশ্য চাপ তৈরি করে। এই চাপ দূর করতে পরিবার থেকে আশ্বাস দেওয়া জরুরি। অভিভাবকদের উচিত বাচ্চাদের বলা ‘ফল যা-ই হোক, তুমি তোমার চেষ্টা করেছ এটাই বড় কথা।’ এই একটি বাক্য বাচ্চার মনের অর্ধেক ভয় দূর করে দেয়।
পর্যাপ্ত ঘুম ও বিরতি
টানা পড়াশোনায় মস্তিষ্ক ক্লান্ত হয়ে পড়ে, যা আত্মবিশ্বাস কমিয়ে দেয়। তাই প্রতিদিন ৭ থেকে ৮ ঘণ্টা ঘুমানো উচিত। পড়ার ফাঁকে ১০ থেকে ১৫ মিনিট বিরতি নিয়ে গান শোনা বা হালকা হাঁটাহাঁটি করলে মন সতেজ থাকবে। আর ফুরফুরে মন মানেই ভালো পরীক্ষা।
ইতিবাচক কল্পনায় প্রস্তুত করো
রাতে ঘুমানোর আগে চোখ বন্ধ করে কল্পনা করো—তুমি সুন্দরভাবে পরীক্ষা দিচ্ছ, সব প্রশ্নের উত্তর জানো এবং হাসিমুখে হল থেকে বের হচ্ছ। এই ইতিবাচক ভাবনা অবচেতন মনকে দৃঢ় করবে এবং পরীক্ষার দিন আত্মবিশ্বাস বাড়াবে।
অভিভাবকদের জন্য বিশেষ বার্তা
সন্তানের মেধার চেয়ে তার মানসিক স্বস্তি এই সময়ে বেশি জরুরি। তাই—
পরীক্ষার দিনের জরুরি চেকলিস্ট
পরীক্ষার দিন সকালে তাড়াহুড়ো এড়াতে আগের রাতেই নিচের জিনিসগুলো গুছিয়ে রাখুন:
১. প্রবেশপত্র: সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ কাগজ, এটি ছাড়া হলে ঢোকা যাবে না।
২. কলম ও পেনসিল: অন্তত ৩টি ভালো মানের কালো বলপয়েন্ট কলম, শার্প করা দুটি পেনসিল এবং একটি ভালো ইরেজার।
৩. জ্যামিতি বক্স: স্কেল, কম্পাস এবং প্রোট্রাক্টর (চাঁদা) যেন সচল ও পরিষ্কার থাকে।
৪. ঘড়ি: অ্যানালগ ঘড়ি সঙ্গে রাখা ভালো যাতে সময়ের দিকে নজর রাখা যায়।
৫. পানির বোতল: স্বচ্ছ একটি পানির বোতল সঙ্গে রাখা জরুরি।
৬. শারীরিক প্রস্তুতি: পরীক্ষার অন্তত ৩০ মিনিট আগে কেন্দ্রে পৌঁছানো এবং হালকা নাশতা করে নেওয়া।
আপনি যদি ইংরেজিতে দক্ষ হতে চান, তবে এই ছোট্ট প্রশ্ন-উত্তরের গণ্ডি পেরিয়ে একটু বড়, অর্থবহ আলাপের দিকে এগোতে হবে। কারণ, ছোট ছোট উত্তরের জায়গায় একটু বিস্তৃতভাবে কথা বলার অভ্যাসই আপনাকে সাবলীল ইংরেজি বলায় আত্মবিশ্বাসী করে তুলবে।১৭ মিনিট আগে
শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে অনলাইন-অফলাইন ক্লাস চালুর বিষয়ে সিদ্ধান্ত চলতি সপ্তাহের মধ্যেই নেওয়া হবে বলে জানিয়েছেন শিক্ষামন্ত্রী আ ন ম এহছানুল হক মিলন। আজ রোববার সচিবালয়ে সাংবাদিকদের এ কথা জানান তিনি।১৯ ঘণ্টা আগে
সভাপতি পদে পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অফিসের উপপরীক্ষা নিয়ন্ত্রক আব্দুল মঈদ বাবুল ২৮৫ ভোট পেয়েছেন। অপর দিকে সাধারণ সম্পাদক পদে কেন্দ্রীয় গ্রন্থাগার অফিসের জুনিয়র লাইব্রেরিয়ান তোজাম্মেল হক তোজাম ৩২৬ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।২০ ঘণ্টা আগে
দেশের সাতটি বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তি পরীক্ষায় অংশ নিয়েছিলেন; কিন্তু একটিতেও সুযোগ পাননি। সেই ব্যর্থতার বেদনাই তার হয়ে উঠেছিল জীবনের সবচেয়ে বড় শিক্ষা। আর সেই শিক্ষা থেকে ঘুরে দাঁড়ানো আজকের আসিফ মোক্তাদির বিশ্বের অন্যতম মর্যাদাপূর্ণ বিশ্ববিদ্যালয় হার্ভার্ডে স্বাস্থ্যনীতি বিষয়ে পড়ার সুযোগ পেয়েছেন।২১ ঘণ্টা আগে