ঢাবিতে ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তি

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের ইনস্টিটিউট অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ভালনারেবিলিটি স্টাডিজে প্রফেশনাল মাস্টার অব ডিজাস্টার ম্যানেজমেন্ট প্রোগ্রামের ২০তম ব্যাচে ভর্তির বিজ্ঞপ্তি প্রকাশ করা হয়েছে। ২০২৬-২৭ শিক্ষাবর্ষের ১৮ মাস মেয়াদি এই প্রফেশনাল মাস্টার্স প্রোগ্রামে আবেদন শুরু হয়েছে।
যেকোনো বিষয়ে ন্যূনতম ২.৫০ সিজিপিএপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা এ কোর্সে আবেদন করতে পারবেন। মোট ৪৮ ক্রেডিটের এ প্রোগ্রামে দুর্যোগ ঝুঁকি হ্রাস, জলবায়ু অর্থায়ন, জলবায়ু সুশাসন, জিআইএস ও রিমোট সেন্সিং, জেন্ডার এবং কমিউনিটিভিত্তিক দুর্যোগ ব্যবস্থাপনার মতো সমসাময়িক ও গুরুত্বপূর্ণ বিষয়ে বিশেষ গুরুত্ব দেওয়া হয়েছে।
আগ্রহী প্রার্থীরা নির্ধারিত লিংকের মাধ্যমে অনলাইনে আবেদন করতে পারবেন। আবেদন ফরম সংগ্রহ ও জমা দেওয়ার শেষ সময় আগামী ১৫ নভেম্বর ২০২৬। আবেদন ফি ১ হাজার ৫০০ টাকা।
ব্যবসায় শিক্ষা অনুষদের ভর্তি পরীক্ষায় চূড়ান্ত ব্যবধান অনেক সময় তৈরি করে লিখিত অংশ। তাই এটিকে কখনোই শেষ মুহূর্তের জন্য ফেলে রাখা উচিত নয়। মূল বিষয় পড়ার সময় লিখিত প্রশ্নের উত্তর লেখার অভ্যাস করতে হবে। একটি প্রশ্নের উত্তর জানা আর সেটি পরীক্ষার খাতায় সুন্দরভাবে উপস্থাপন করা—দুটি আলাদা দক্ষতা।৬ ঘণ্টা আগে
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