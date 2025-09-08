ব্রাজিল সরকারের সম্পূর্ণ অর্থায়িত বৃত্তি

শিক্ষা ডেস্ক
ব্রাজিলের সরকারি বৃত্তি-২০২৬-এর আবেদনপ্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি অর্জনের সুযোগ পাবেন। এ বৃত্তিতে অর্থায়ন করবে দেশটির পররাষ্ট্র মন্ত্রণালয়।
সুযোগ-সুবিধা
ব্রাজিল সরকারের এই বৃত্তিটি সম্পূর্ণ অর্থায়িত। এ ছাড়া শিক্ষার্থীদের জন্য থাকছে মাসিক উপবৃত্তি, স্বাস্থ্যবিমা ও বিমান ভাড়ার ব্যবস্থা।
আবেদনের যোগ্যতা
আফ্রিকার ২৯টি, লাতিন আমেরিকা ও ক্যারিবিয়ান ২৮টি, এশিয়ান (বাংলাদেশসহ) ১০টি এবং ইউরোপের ৭টি। প্রার্থীদের অবশ্যই ব্রাজিলিয়ান বিশ্ববিদ্যালয় থেকে একটি গ্রহণযোগ্যতাপত্র পেতে হবে। এ ছাড়া বৃত্তির অন্যান্য নীতিমালা পূর্ণ করতে হবে।
বৃত্তির সময়কাল
স্নাতকোত্তর ডিগ্রির মেয়াদ ২৪ মাস ও পিএইচডি ডিগ্রির মেয়াদ হবে ৪৮ মাস পর্যন্ত।
প্রয়োজনীয় কাগজপত্র
আবেদনপত্র, সিভি ও একাডেমিক ট্রান্সক্রিপ্টের সঙ্গে অফিশিয়াল বিজ্ঞপ্তিতে উল্লেখিত সব ধরনের একাডেমিক এবং সহায়ক নথিপত্র জমা দিতে হবে।
ব্রাজিলের শীর্ষ বিশ্ববিদ্যালয়সমূহ
সাউ পাউলো বিশ্ববিদ্যালয়, মিনাস জেরাইস ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, ক্যাম্পিনাস স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়, রিও গ্র্যান্ডে ডু সুল ফেডারেল বিশ্ববিদ্যালয়, ব্রাসিলিয়া বিশ্ববিদ্যালয়, রিও ডি জেনেইরো স্টেট বিশ্ববিদ্যালয়।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী শিক্ষার্থীরা লিংকের ফাইলের বিবরণী অনুসরণ করে অনলাইনের মাধ্যমে সহজে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ২৯ সেপ্টেম্বর ২০২৫
(স্নাতকোত্তরের জন্য)
আগামী ৩০ ডিসেম্বর ২০২৫ (পিএইচডির জন্য)
