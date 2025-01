বিশ্ববিদ্যালয়ের ভর্তির প্রস্তুতি যেমন হবে

বাংলার যেসব বই অনুসরণ করা যায়

এইচএসসি বাংলা প্রথম পত্রের বোর্ড বই, মুনীর চৌধুরীর নবম-দশম শ্রেণির ব্যাকরণ বোর্ড বই, বাংলা বিচিত্রা ও ATM ইত্যাদি বই পড়া যায়। কিছু টপিক ভালোভাবে গুরুত্ব দিতে হবে। যেগুলোর মধ্যে অন্যতম হলো— বাংলা বানানের নিয়ম, বাংলা উচ্চারণের নিয়ম, শব্দের শ্রেণিবিভাগ, পদ প্রকরণ, উপসর্গ, সমাস, প্রয়োগ ও অপপ্রয়োগ, ধ্বনি ও বর্ণ প্রকরণ, সন্ধি, ধ্বনির পরিবর্তন, ণ-ত্ব ও ষ-ত্ব বিধান, কারক ও বিভক্তি, প্রত্যয় ও বাক্য প্রকরণ।

ইংরেজি প্রস্তুতি যেভাবে

ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজি একটা ভীতির নাম। ঢাবি ভর্তি পরীক্ষায় যারা ফেল করে, তাদের ৯০ শতাংশ ইংরেজিতে পাস মার্ক তুলতে পারে না। তাই ইংরেজির ব্যাপারে আলাদা সিরিয়াস থাকতে হবে। ইংরেজি ভর্তি পরীক্ষায় কয়েকটা সেগমেন্ট আছে। সেগুলো হলো টেক্সট বুকভিত্তিক, গ্রামারভিত্তিক ও মেমোরাইজিং।

টেক্সট বুক: ভর্তি পরীক্ষায় ইংরেজিতে ভালো করার এক মোক্ষম অস্ত্র। প্রতিবছর ১৫টার মধ্যে ৬-১০টা প্রশ্ন আসে টেক্সটবুক থেকে। তাই বাজার থেকে টেক্সটবুক রিলেটেড যেকোনো বই নেওয়া যায়। তবে এ ক্ষেত্রে Text Panacea এবং lecture কোম্পানির গাইডের মান ভালো। তাই যেকোনো একটা বই কিনে Poem & Prose গুলো আত্মস্থ করে নিতে হবে।

গ্রামার অংশ: ইংরেজি গ্রামারে ভালো করার জন্য প্রয়োজন বেসিক ক্লিয়ার করার পাশাপাশি প্রচুর প্র‍্যাকটিস করা। বেসিক ক্লিয়ারের জন্য যেকোনো গ্রামার বই শুরু থেকে শেষ পর্যন্ত একেবারে শেষ করতে হবে (তবে বিরচন অংশ চাইলে অন্য বই থেকে পড়তে পারা যায়)। আর প্র‍্যাকটিসের জন্য বাজার থেকে যেকোনো একটি বই কিনে নিয়ে রেগুলার প্র‍্যাকটিস করে আয়ত্তে আনতে হবে।

মেমোরাইজিং প্রস্তুতি: মেমোরাইজিংয়ের জন্য Textbook এর সব Vocabulary, Phrase & Idiom আর প্র্যাকটিসের জন্য যেকোনো গ্রামার বইয়ের মুখস্থ অংশটা শেষ করতে হবে।

গ্রামারের যে টপিকগুলো বেশি গুরুতপূর্ণ

ইংরেজির কিছু সিলেক্টেড টপিক থেকে প্রায় প্রতিবছর প্রশ্ন আসে। সেগুলোর মধ্যে উল্লেখযোগ্য হলো: Noun & Determiner, Pronoun, Adjective & Adverb (Adverbial), Identify of Parts of Speech, Right Form of Verb, Subject Verb Agreement, Tense & Sequence of Tense, Clause & Phrase, Preposition (Appropriate Preposition), Narration, Punctuation।

[দ্বিতীয় পর্ব পরবর্তী সংখ্যা]

গ্রন্থনা: শাহ বিলিয়া জুলফিকার