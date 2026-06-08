যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাচেলর পড়ার সুযোগ মিলবে সম্পূর্ণ বৃত্তি

যুক্তরাষ্ট্রের ইউনিভার্সিটি অব মিয়ামিতে ২০২৬ শিক্ষাবর্ষে ব্যাচেলর ডিগ্রি পর্যায়ে পূর্ণ বৃত্তির জন্য আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। বিশ্বের যেকোনো দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। যুক্তরাষ্ট্রে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন দেখা মেধাবী শিক্ষার্থীদের জন্য এটি একটি দারুণ সুযোগ।
বিশ্ববিদ্যালয়টির পক্ষ থেকে মেধাবী আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের ‘স্ট্যাম্পস স্কলারশিপ’ দেওয়া হবে। চার বছর মেয়াদি এ বৃত্তির আওতায় শিক্ষার্থীদের প্রায় সব ধরনের শিক্ষাব্যয় বহন করা হবে। বৃত্তিপ্রাপ্তরা সম্পূর্ণ টিউশন ফি, ক্যাম্পাসে আবাসন, খাবার, স্বাস্থ্যবিমা, পাঠ্যপুস্তক, ল্যাপটপ ভাতাসহ বিভিন্ন সুবিধা পাবেন। পাশাপাশি গবেষণা, বিদেশে অধ্যয়ন, বেতনবিহীন ইন্টার্নশিপ, নেতৃত্ব উন্নয়ন কার্যক্রম ও শিক্ষামূলক সেমিনারে অংশ জন্য ১২ হাজার মার্কিন ডলারের বিশেষ এনরিচমেন্ট ফান্ড দেওয়া হবে।
ইউনিভার্সিটি অব মিয়ামি ১৯২৫ সালে প্রতিষ্ঠিত হয়। এটি ফ্লোরিডার কোরাল গেবলসে অবস্থিত একটি বেসরকারি গবেষণা বিশ্ববিদ্যালয়। যুক্তরাষ্ট্রের শীর্ষ ৫০টি বিশ্ববিদ্যালয়ের মধ্যে এর অবস্থান উল্লেখযোগ্য। বর্তমানে প্রায় ১৮ হাজার শিক্ষার্থী অধ্যয়ন করছেন। বিশ্ববিদ্যালয়টিতে ১৩২টি ব্যাচেলর, ১৪৮টি মাস্টার্স এবং ৬৭টি পিএইচডি প্রোগ্রাম রয়েছে। পাশাপাশি রয়েছে গবেষণা ও সহশিক্ষা কার্যক্রমে অংশ নেওয়ার সুযোগ।
ইউনিভার্সিটি অব মিয়ামি ব্যাচেলর বৃত্তি ২০২৬ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের যুক্তরাষ্ট্রে ব্যাচেলর ডিগ্রি সম্পন্ন করার সব ব্যয় বহন করবে। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীরা পাবেন—
বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রায় সব স্নাতক প্রোগ্রামেই এ বৃত্তি প্রযোজ্য। উল্লেখযোগ্য বিষয়গুলোর মধ্যে রয়েছে—হিসাববিজ্ঞান, ব্যবসায় প্রশাসন, চারুকলা, জীববিজ্ঞান, সামুদ্রিক বিজ্ঞান, ক্রীড়া বিজ্ঞান, পুরকৌশল, কম্পিউটার বিজ্ঞান, স্বাস্থ্য ও ফিটনেস এবং সামুদ্রিক প্রকৌশল।
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন প্রক্রিয়া জানা যাবে লিঙ্কে।
আবেদনের শেষ তারিখ: ১ নভেম্বর ২০২৬।
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