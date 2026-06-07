Ajker Patrika
ক্যাম্পাস

প্রশান্তির ঠিকানা

ক্যাম্পাস ডেস্ক 
প্রশান্তির ঠিকানা

ঢাকার ব্যস্ত সড়ক, কোলাহল আর কংক্রিটের উঁচু ইমারতের ভিড়ে ইডেন মহিলা কলেজের পুকুরপাড় যেন একটুকরো স্বস্তির জায়গা। সবুজে ঘেরা এই শান্ত জলরাশি কলেজ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যে বাড়তি মাত্র যোগ করে। ক্লাসের ফাঁকে কিংবা দিনের শেষে শিক্ষার্থীদের কাছে পুকুরপাড় হয়ে ওঠে নির্ভার কিছু মুহূর্তের ঠিকানা।

পুকুরের শান্ত জলে দুলে ওঠা গাছের ছায়া, চারপাশের সবুজ আর নির্মল পরিবেশ যেন মনকে অজান্তে প্রশান্ত করে তোলে। এখানে বসে কেউ ডুবে যায় নিজের ভাবনায়, কেউ মেতে ওঠে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডায়। হাজারো বলা-না-বলা গল্প, হাসি, আনন্দ কিংবা মন খারাপের নীরব মুহূর্ত—সবকিছুরই নীরব সাক্ষী হয়ে আছে এই পুকুরপাড়।

চারপাশজুড়ে ছায়াঘন বৃক্ষ আর পুকুরের জলে বিচরণরত নানা প্রজাতির মাছ প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি নামলে যেন বদলে যায় পুরো দৃশ্যপট। ঝুম বৃষ্টির ছোঁয়ায় প্রকৃতি যেন ফিরে পায় তার আদিম রূপ। বৃষ্টিভেজা পুকুরের জল, বাতাসে দুলতে থাকা গাছের ডাল আর মাটির সোঁদা গন্ধ মিলে তৈরি করে এক মুগ্ধকর আবহ।

এই মনোরম পরিবেশে কেউ বই পড়ে সময় কাটায়, কেউ প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নেয় জীবনের গল্প। আবার অনেকের কাছে পুকুরপাড় স্মৃতি ধরে রাখারও প্রিয় স্থান। প্রতিদিনই শিক্ষার্থীরা এখানে আসে ছবি তুলতে এবং ফ্রেমবন্দী করতে নিজেদের সোনালি সময়গুলো।

রাখি আক্তার, শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।

বিষয়:

ক্যাম্পাসছাপা সংস্করণইডেন কলেজশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

পঠিত
সর্বশেষ
এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

সম্পর্কিত