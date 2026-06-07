প্রশান্তির ঠিকানা

ঢাকার ব্যস্ত সড়ক, কোলাহল আর কংক্রিটের উঁচু ইমারতের ভিড়ে ইডেন মহিলা কলেজের পুকুরপাড় যেন একটুকরো স্বস্তির জায়গা। সবুজে ঘেরা এই শান্ত জলরাশি কলেজ প্রাঙ্গণের সৌন্দর্যে বাড়তি মাত্র যোগ করে। ক্লাসের ফাঁকে কিংবা দিনের শেষে শিক্ষার্থীদের কাছে পুকুরপাড় হয়ে ওঠে নির্ভার কিছু মুহূর্তের ঠিকানা।
পুকুরের শান্ত জলে দুলে ওঠা গাছের ছায়া, চারপাশের সবুজ আর নির্মল পরিবেশ যেন মনকে অজান্তে প্রশান্ত করে তোলে। এখানে বসে কেউ ডুবে যায় নিজের ভাবনায়, কেউ মেতে ওঠে বন্ধুদের সঙ্গে প্রাণখোলা আড্ডায়। হাজারো বলা-না-বলা গল্প, হাসি, আনন্দ কিংবা মন খারাপের নীরব মুহূর্ত—সবকিছুরই নীরব সাক্ষী হয়ে আছে এই পুকুরপাড়।
চারপাশজুড়ে ছায়াঘন বৃক্ষ আর পুকুরের জলে বিচরণরত নানা প্রজাতির মাছ প্রকৃতির সৌন্দর্য আরও বাড়িয়ে দেয়। বৃষ্টি নামলে যেন বদলে যায় পুরো দৃশ্যপট। ঝুম বৃষ্টির ছোঁয়ায় প্রকৃতি যেন ফিরে পায় তার আদিম রূপ। বৃষ্টিভেজা পুকুরের জল, বাতাসে দুলতে থাকা গাছের ডাল আর মাটির সোঁদা গন্ধ মিলে তৈরি করে এক মুগ্ধকর আবহ।
এই মনোরম পরিবেশে কেউ বই পড়ে সময় কাটায়, কেউ প্রিয় বন্ধুর সঙ্গে ভাগ করে নেয় জীবনের গল্প। আবার অনেকের কাছে পুকুরপাড় স্মৃতি ধরে রাখারও প্রিয় স্থান। প্রতিদিনই শিক্ষার্থীরা এখানে আসে ছবি তুলতে এবং ফ্রেমবন্দী করতে নিজেদের সোনালি সময়গুলো।
রাখি আক্তার, শিক্ষার্থী, ইডেন মহিলা কলেজ, ঢাকা।
প্রতিষ্ঠার পর প্রথমবারের মতো নওগাঁ বিশ্ববিদ্যালয়ে স্নাতক (সম্মান) শ্রেণিতে ভর্তি কার্যক্রম শুরু হয়েছে। চলতি ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষে দুটি বিভাগে শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরু করা হয়েছে।৩ ঘণ্টা আগে
দেশের উচ্চশিক্ষা খাত বর্তমানে নানা চ্যালেঞ্জের মুখোমুখি। বিশেষ করে শিক্ষার্থীদের শেখার ঘাটতি, বিশ্ববিদ্যালয় পর্যায়ে দক্ষতা উন্নয়ন এবং কর্মক্ষেত্রের উপযোগী মানবসম্পদ তৈরির বিষয়গুলো নিয়ে নতুন করে আলোচনা হচ্ছে। এসব প্রসঙ্গসহ উচ্চশিক্ষার বর্তমান অবস্থা...৪ ঘণ্টা আগে
নতুন মুখ, নতুন স্বপ্ন আর নতুন যাত্রার উচ্ছ্বাসে মুখর ছিল ঢাকার উত্তরার ইন্টারন্যাশনাল ইউনিভার্সিটি অব বিজনেস অ্যাগ্রিকালচার অ্যান্ড টেকনোলজি (আইইউবিএটি) ক্যাম্পাস। ৪ জুন বিশ্ববিদ্যালয়টি সামার ২০২৬ সেমিস্টারে ভর্তি হওয়া নবীন শিক্ষার্থীদের নিয়ে দিনব্যাপী পরিচিতি ও ইনিশিয়েশন আয়োজন করে।৫ ঘণ্টা আগে
যেসব শিক্ষার্থী এখনো জার্মান বিশ্ববিদ্যালয়ে চূড়ান্ত ভর্তির সুযোগ পাননি, কিন্তু ভর্তিপ্রক্রিয়া সম্পন্ন করতে জার্মানিতে যেতে চান, তাঁরা স্টুডেন্ট অ্যাপ্লিক্যান্ট ভিসার জন্য আবেদন করতে পারবেন। এই ভিসার মাধ্যমে ভবিষ্যৎ শিক্ষার্থীরা জার্মানিতে প্রবেশ করে কোনো বিশ্ববিদ্যালয়...৬ ঘণ্টা আগে