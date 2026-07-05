নিউজিল্যান্ডে উচ্চশিক্ষার স্বপ্ন যাঁদের

উচ্চশিক্ষার জন্য নিউজিল্যান্ডে পড়াশোনার সুযোগ দিচ্ছে। ভিক্টোরিয়া ইউনিভার্সিটি অব ওয়েলিংটন স্কলারশিপ ২০২৭-এর আওতায় বিশ্বের বিভিন্ন দেশের আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের কাছ থেকে আবেদন আহ্বান করা হয়েছে। স্নাতকোত্তর ও পিএইচডি প্রোগ্রামে ভর্তি হতে আগ্রহী শিক্ষার্থীরা এ বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। চমৎকার একাডেমিক ফল রয়েছে, এমন শিক্ষার্থীরা প্রথম বর্ষের স্নাতক বা স্নাতকোত্তর পর্যায়ে ভর্তির জন্য এ বৃত্তিতে আবেদন করতে পারবেন।
কিউএস ওয়ার্ল্ড ইউনিভার্সিটি র্যাঙ্কিংস ২০২৩ অনুযায়ী, বিশ্বের সেরা বিশ্ববিদ্যালয়গুলোর মধ্যে এর অবস্থান ২১৫তম। আধুনিক শিক্ষাব্যবস্থা, গবেষণার সুযোগ এবং আন্তর্জাতিক মানের শিক্ষার পরিবেশের জন্য বিশ্ববিদ্যালয়টি বিশ্বজুড়ে সুপরিচিত।
আগ্রহী শিক্ষার্থীদের অনলাইনে আবেদন করতে হবে। সাধারণত আবেদনের শেষ সময়ের এক মাস আগে আবেদন গ্রহণ শুরু হয়। বিস্তারিত তথ্য ও আবেদন করা যাবে বিশ্ববিদ্যালয়ের অফিশিয়াল ওয়েবসাইটে।
আবেদনের শেষ সময়: ১ আগস্ট ২০২৬।
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