Ajker Patrika
> শিক্ষা

ভর্তি পরীক্ষায় সফল হওয়ার ৭ পরামর্শ

শরিফ ওবায়েদুল্লাহ
ভর্তি পরীক্ষায় সফল হওয়ার ৭ পরামর্শ

ভর্তি পরীক্ষা যেকোনো শিক্ষার্থীর জীবনে অন্যতম গুরুত্বপূর্ণ মাইলফলক। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়, জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় বা দেশের অন্য পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষার্থীরা শুধু পড়াশোনার দক্ষতার ভিত্তিতে নয়, ধৈর্য, মনোবল এবং সঠিক প্রস্তুতির মাধ্যমে সাফল্য অর্জন করতে পারে। শুধু নম্বর নয়, পরিকল্পনা, অধ্যবসায় এবং মানসিক দৃঢ়তা—এসবই পরীক্ষায় সফলতার মূল চাবিকাঠি।

শিক্ষার্থীদের জন্য বিশেষভাবে সাতটি গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ, যা তাঁদের প্রস্তুতির প্রক্রিয়াকে আরও শক্তিশালী করতে সাহায্য করবে।

লক্ষ্য নির্ধারণ ও পরিকল্পনা তৈরি করুন

প্রথমেই লক্ষ্য ঠিক করা খুবই গুরুত্বপূর্ণ। কোন বিষয়গুলোতে বেশি সময় দিতে হবে, কোন অধ্যায়গুলো সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ—এসব ঠিক করে নিন। পরিকল্পনা অনুযায়ী পড়াশোনা করলে সময় অপচয় কমে এবং আপনার প্রতিদিনের অধ্যয়ন আরও ফলপ্রসূ হয়।

নিয়মিত অধ্যয়ন ও সময়সূচি মেনে চলুন

নিয়মিত অধ্যয়ন আপনার প্রস্তুতিকে ধারাবাহিকতা দেয়। প্রতিদিন নির্দিষ্ট সময়ে পড়াশোনা করুন এবং সেটি কঠোরভাবে মেনে চলুন। এটি শুধু বিষয়ের গভীরতা বৃদ্ধিতে সাহায্য করে না, মানসিকভাবে আপনাকে প্রস্তুত রাখে।

পূর্ববর্তী প্রশ্নপত্র ও মক টেস্টের ব্যবহার

পূর্ববর্তী বছরের ভর্তি পরীক্ষার প্রশ্নপত্র বিশ্লেষণ করে দুর্বল বিষয় চিহ্নিত করুন। এ ছাড়া, মক টেস্ট নেওয়া অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। মক টেস্ট আপনাকে পরীক্ষার চাপের সঙ্গে মানিয়ে নিতে সাহায্য করে এবং আত্মবিশ্বাস বাড়ায়। নিজে নিজে নিয়মিত পরীক্ষা দিন।

বোঝার ওপর গুরুত্ব দিন, শুধু মুখস্থ নয়

শুধু মুখস্থ করলে পরীক্ষার চাপের সময় ভুল করার সম্ভাবনা থাকে। বিষয়গুলো ভালোভাবে বোঝার চেষ্টা করুন। বোঝার মাধ্যমে আপনি শুধু পরীক্ষায় নয়, ভবিষ্যতের শিক্ষা ও ক্যারিয়ারেও প্রস্তুত থাকবেন।

মানসিক ও শারীরিক প্রস্তুতি

পরীক্ষার চাপ মোকাবিলা করতে মানসিক ও শারীরিক স্বাস্থ্য গুরুত্বপূর্ণ। প্রতিদিন কিছু সময় মেডিটেশন বা হালকা ব্যায়াম করুন। এটি মনকে সতেজ রাখে, চাপ কমায় এবং মনোযোগ বৃদ্ধিতে সহায়ক হয়।

সহপাঠী ও গ্রুপ স্টাডির গুরুত্ব

একসঙ্গে পড়াশোনা করলে ধারণা পরস্পরের সঙ্গে শেয়ার করা যায়। বোঝার ক্ষমতা বৃদ্ধি পায় এবং বিভিন্ন সমস্যার সমাধান দ্রুত সম্ভব হয়। তবে প্রতিটি শিক্ষার্থীর নিজের মূল লক্ষ্যকে অগ্রাধিকার দিতে হবে।

আত্মবিশ্বাস বজায় রাখুন ও ধৈর্য ধরুন

সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ পরামর্শ হলো, আত্মবিশ্বাস বজায় রাখা। পরীক্ষা কঠিন মনে হতে পারে, কিন্তু নিজের ওপর বিশ্বাস রাখলে এবং ধৈর্য ধরে প্রস্তুতি চালিয়ে গেলে সাফল্য নিশ্চিত। প্রতিদিনের ছোট অর্জনকেই উৎসাহ হিসেবে নিন এবং হার মানবেন না। এ পরামর্শগুলো শিক্ষার্থীদের শুধু ভর্তি পরীক্ষার প্রস্তুতিই নয়, বরং সফল শিক্ষাজীবনের জন্য প্রেরণা ও দিকনির্দেশনা প্রদান করে। আপনাদের প্রতি পরামর্শ থাকবে, ভয়কে নিজের পথে বাধা বানাবেন না। ধৈর্য, অধ্যবসায় এবং পরিকল্পিত প্রস্তুতির মাধ্যমে আপনি নিশ্চিতভাবে স্বপ্নের বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রবেশ করতে পারবেন। সঠিক পরিকল্পনা, আত্মবিশ্বাস এবং অধ্যবসায়—এই তিন গুণেই আপনার স্বপ্নকে বাস্তবে রূপান্তর করা সম্ভব।

বিষয়:

শিক্ষার্থীছাপা সংস্করণভর্তি পরীক্ষাশিক্ষাউচ্চশিক্ষা
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

প্রধান উপদেষ্টার মুখ্য সচিবকে জনপ্রশাসন বিষয়ক কমিটি থেকে বাদ

বঙ্গবন্ধু জেন–জিদের কাছে সবচেয়ে জনপ্রিয় নেতা, হাসিনা সবচেয়ে অজনপ্রিয়: জরিপ

নিয়মিত দাঁত ব্রাশ করেও মুখে দুর্গন্ধের কারণ, পরিত্রাণের উপায়

রুমে এসো, বিদেশে ঘুরতে নিয়ে যাব—ছাত্রীদের বলতেন স্বামী চৈতন্যানন্দ

লাদাখের আন্দোলনের নেপথ্যে ‘থ্রি ইডিয়টস’র সেই ফুনসুখ ওয়াংড়ু!

এলাকার খবর
Loading...

পাঠকের আগ্রহ

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

৮৬% শেয়ারই সাধারণ বিনিয়োগকারীদের

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

স্পিকারের বাসভবনই হবে প্রধানমন্ত্রীর অস্থায়ী আবাস

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

ড. ইউনূসের সফরসঙ্গী হয়েও ফখরুল–আখতাররা ভিভিআইপি সুবিধা পাননি কেন—জানাল প্রেস উইং

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

অবসরে যাওয়া দুই কর কমিশনারকে পদোন্নতি

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

এক নারীকে স্ত্রী দাবি করে দুই পুরুষের টানাটানি, শেষে ৩ জনই কারাগারে

সম্পর্কিত

ভর্তি পরীক্ষায় সফল হওয়ার ৭ পরামর্শ

ভর্তি পরীক্ষায় সফল হওয়ার ৭ পরামর্শ

১১৪ কোটি টাকার স্কিমের, প্রশিক্ষণে ব্যয় ৫৬ কোটি

১১৪ কোটি টাকার স্কিমের, প্রশিক্ষণে ব্যয় ৫৬ কোটি

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

এআইইউবির এমএমসি বিভাগের আয়োজনে ‘জার্নিস ইন মোশন: ওয়েলকামিং ড্রিমস, সেলিব্রিটিং অ্যাচিভমেন্টস’

নীলক্ষেতে ব্যালট পেপারের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না: আবিদুল

নীলক্ষেতে ব্যালট পেপারের ঘটনা ধামাচাপা দেওয়া যাবে না: আবিদুল