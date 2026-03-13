Ajker Patrika
প্রাথমিকে বৃত্তি পরীক্ষা শুরু হতে পারে ১৫ এপ্রিল

‎নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা‎
আইনি জটিলতায় দীর্ঘদিন স্থগিত থাকা ২০২৫ সালের প্রাথমিক বৃত্তি পরীক্ষা আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে শুরু হতে পারে। পরীক্ষাটি ১৫ থেকে ১৮ এপ্রিল পর্যন্ত চার দিনে নেওয়ার প্রস্তুতি শুরু করেছে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর (ডিপিই)।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা গেছে, আদালত–সংক্রান্ত জটিলতা ও নীতিমালা পরিবর্তনের কারণে গত বছর এই পরীক্ষা আয়োজন করা সম্ভব হয়নি। পরে নতুন নীতিমালা প্রণয়নের মাধ্যমে পরীক্ষা নেওয়ার কাজ শুরু হয়েছে।

জানতে চাইলে প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর মহাপরিচালক আবু নূর মো. শামসুজ্জামান বলেন, আগামী ১৫ এপ্রিল থেকে বৃত্তি পরীক্ষা শুরুর সম্ভাব্য তারিখ নির্ধারণ করা হয়েছে। তবে তা চূড়ান্ত নয়।

প্রাথমিক শিক্ষা অধিদপ্তর সূত্রে জানা যায়, পাঁচটি বিষয়ে মোট ৪০০ নম্বরের ওপর এই পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হওয়ার কথা রয়েছে। এর মধ্যে বাংলা, ইংরেজি ও গণিতে ১০০ নম্বর করে এবং প্রাথমিক বিজ্ঞান ও বাংলাদেশ ও বিশ্বপরিচয়ে ৫০ নম্বর করে বরাদ্দ থাকবে।

প্রাথমিকে পঞ্চম শ্রেণিতে সর্বশেষ বৃত্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছিল ২০২২ সালে। এর আগে ২০০৮ সাল পর্যন্ত এই পরীক্ষা চালু ছিল। পরে ২০০৯ সালে প্রাথমিক শিক্ষা সমাপনী (পিএসসি) চালু হলে বৃত্তি পরীক্ষা বন্ধ হয়ে যায়। তখন পিএসসির ফলাফলের ভিত্তিতে শিক্ষার্থীদের বৃত্তি দেওয়া হতো।

তবে গত বছর পঞ্চম শ্রেণির বৃত্তি পরীক্ষা পুনরায় চালুর নীতিগত সিদ্ধান্ত নেয় অন্তর্বর্তী সরকার। সে অনুযায়ী বছরের শেষে পরীক্ষা নেওয়ার কথা থাকলেও আদালতের আদেশে তা স্থগিত করা হয়।

