Ajker Patrika
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শিক্ষা

বিআইএমে প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

শিক্ষা ডেস্ক
বিআইএমে প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা কোর্সে ভর্তি

বাংলাদেশ ইনস্টিটিউট অব ম্যানেজমেন্টের (বিআইএম) ঢাকা ক্যাম্পাসে ছয় মাস মেয়াদি প্রফেশনাল গ্র্যাজুয়েট ডিপ্লোমা প্রোগ্রামের নতুন ব্যাচে ভর্তি চলছে। বিএনকিউএফ লেভেল-৬ সমমানের এসব এক্সিকিউটিভ প্রোগ্রামের অধীনে বর্তমানে পাবলিক প্রকিউরমেন্ট, প্রজেক্ট, টেক্সটাইল এবং প্রোডাকটিভিটি অ্যান্ড কোয়ালিটি ম্যানেজমেন্ট কোর্সে ভর্তির আবেদন নেওয়া হচ্ছে।

কর্মজীবীদের সুবিধার্থে কোর্সগুলো হাইব্রিড মডেলে (অনলাইন ও অফলাইন) পরিচালনা করা হবে। আগামী ৬ নভেম্বর থেকে ক্লাস শুরু হবে। প্রতি শুক্রবার সন্ধ্যায় ঢাকা ক্যাম্পাসে সরাসরি এবং মঙ্গলবার অনলাইনে লাইভ ক্লাস অনুষ্ঠিত হবে।

প্রতিটি প্রোগ্রামের মোট কোর্স ইনভেস্টমেন্ট নির্ধারণ করা হয়েছে ৫০ হাজার ৫০০ টাকা। সীমিত আসনের এসব কোর্সে আগ্রহী প্রার্থীদের দ্রুত আবেদন করতে বলা হয়েছে।

অনলাইনে আবেদন ও বিস্তারিত তথ্যের জন্য বিআইএমের অফিসিয়াল ওয়েবসাইটে ভিজিট করতে বলা হয়েছে।

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