এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ, পূর্ণাঙ্গ তালিকা দেখুন

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
২০২৫ সালের উচ্চমাধ্যমিক সার্টিফিকেট (এইচএসসি) ও সমমান পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফল প্রকাশ করা হয়েছে। আজ রোববার এই তথ্য জানান ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের পরীক্ষা নিয়ন্ত্রক অধ্যাপক এস এম কামাল উদ্দিন হায়দার।
এর আগে গত বৃহস্পতিবার ঢাকা শিক্ষা বোর্ডের বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফল রোববার সকাল ১০টায় বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। পাশাপাশি আবেদনকারীদের মোবাইল নম্বরে এসএমএস পাঠিয়েও ফল জানিয়ে দেওয়া হবে। ফলাফল ওয়েবসাইট থেকে সংগ্রহ করার অনুরোধ জানানো হয়েছে।
একইভাবে বাংলাদেশ মাদ্রাসা শিক্ষাবোর্ড জানিয়েছে, আলিম পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষণের ফলও একই সময়ে বোর্ডের ওয়েবসাইটে প্রকাশ করা হবে। যারা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য আবেদন করেছেন, তাঁদের মোবাইল নম্বরে এসএমএসের মাধ্যমে ফল জানানো হবে।
এইচএসসি পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষা ফলাফল:
শিক্ষা বোর্ড-সংশ্লিষ্ট সূত্র জানায়, এবার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের জন্য রেকর্ডসংখ্যক আবেদন জমা পড়েছে। দেশের ১১টি শিক্ষা বোর্ডে ২ লাখ ২৬ হাজার শিক্ষার্থী ৪ লাখ ২৮ হাজার খাতা পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেছেন। এর মধ্যে সর্বাধিক আবেদন পড়েছে ঢাকা শিক্ষা বোর্ডে এবং সবচেয়ে কম বরিশাল বোর্ডে।
বিষয়ভিত্তিক সবচেয়ে বেশি আবেদন এসেছে ইংরেজি এবং তথ্য ও যোগাযোগপ্রযুক্তি (আইসিটি) বিষয়ে। ১৬ অক্টোবর ফল প্রকাশের পরদিন ১৭ থেকে ২৩ অক্টোবর পর্যন্ত সাত দিন আবেদন গ্রহণ করা হয়। শিক্ষার্থীরা প্রতি বিষয়ে ১৫০ টাকা ফি দিয়ে পুনঃনিরীক্ষণের আবেদন করেন।
আলিম পরীক্ষার পুনঃনিরীক্ষা ফলাফল:
উল্লেখ্য, এ বছর সারা দেশের ৯ হাজার ১৯৭টি প্রতিষ্ঠান থেকে ১২ লাখ ৫১ হাজার ১১১ জন শিক্ষার্থী এইচএসসি ও সমমানের পরীক্ষায় অংশ নেন। তাঁদের মধ্যে উত্তীর্ণ হয়েছেন ৭ লাখ ২৬ হাজার ৯৬০ জন, পাসের হার ৫৮ দশমিক ৮৩ শতাংশ। ফেল করেছেন ৫ লাখ ৮ হাজার ৭০১ জন (৪১ দশমিক ১৭ শতাংশ)। ছাত্রীদের পাসের হার ৬২ দশমিক ৯৭ শতাংশ এবং ছাত্রদের ৫৪ দশমিক ৬০ শতাংশ।
শিক্ষা ডেস্ক
নেদারল্যান্ডসের ইউনিভার্সিটি অব টোয়েন্টে স্কলারশিপের আবেদন গ্রহণ শুরু হয়েছে। বিশ্বের সব দেশের শিক্ষার্থীরা এই অর্থায়িত বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। নির্বাচিত শিক্ষার্থীরা এই বৃত্তির আওতায় দেশটির বিশ্ববিদ্যালয় থেকে স্নাতকোত্তর ডিগ্রি অর্জনের সুযোগ পাবেন। ২০২৬ শিক্ষাবর্ষের জন্য বৃত্তিটি কার্যকর থাকবে।
ইউনিভার্সিটি অব টোয়েন্টে নেদারল্যান্ডসের এনশেকেডে শহরে অবস্থিত একটি আধুনিক ও গবেষণাভিত্তিক পাবলিক বিশ্ববিদ্যালয়। বিশ্ববিদ্যালয়টি তার আধুনিক ল্যাব, বন্ধুত্বপূর্ণ ক্যাম্পাস পরিবেশ এবং নতুন আইডিয়া ও স্টার্টআপ তৈরিতে শিক্ষার্থীদের উৎসাহ দেওয়ার জন্য পরিচিত। উচ্চমানের শিক্ষা ও আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীবান্ধব পরিবেশের কারণে এটি বিশ্বজুড়ে সব শিক্ষার্থীর কাছে প্রথম পছন্দ হয়ে উঠেছে।
সুযোগ-সুবিধা: ইউনিভার্সিটি অব টোয়েন্টে স্কলারশিপ আন্তর্জাতিক শিক্ষার্থীদের জন্য বিভিন্ন সুযোগ-সুবিধার ব্যবস্থা রয়েছে। এই বৃত্তিটির মূল্য (বছরে) ৩ হাজার থেকে ২২ হাজার ইউরো। শিক্ষার্থীরা প্রথম বছর বৃত্তির শর্ত পূরণ করতে পারলে দ্বিতীয় বছরেও নবায়ন হতে পারে। বিশ্ববিদ্যালয়টির আরেকটি বৃত্তি রয়েছে। কিপাজি নামের ওই বৃত্তির মূল্য ১২ হাজার ইউরো।
বৃত্তির সংখ্যা: বিশ্ববিদ্যালয়টিতে মোট ৫০টি স্কলারশিপ রয়েছে।
আবেদনের যোগ্যতা
ইউরোপীয় ইউনিয়ন বা ইউরোপিয়ান ইকোনমিক এরিয়ার বাইরের যেকোনো দেশের শিক্ষার্থীরা বৃত্তির জন্য আবেদন করতে পারবেন। প্রথমে প্রার্থীকে একটি একাডেমিক অ্যাডমিশন লেটার সংগ্রহ করতে হবে। আবেদন করার পর ফল পেতে সর্বোচ্চ আট সপ্তাহ সময় লাগতে পারে। নেদারল্যান্ডসে প্রবেশের জন্য স্টুডেন্ট ভিসা সংগ্রহ করতে হবে। প্রার্থীদের আইইএলটিএস স্কোর ৬.৫ থাকতে হবে।
অধ্যয়নের ক্ষেত্রগুলো: অ্যাপ্লাইড ফিজিকস, অ্যাপ্লাইড ম্যাথমেটিকস, বিজনেস অ্যাডমিনিস্ট্রেশন, বায়োমেডিকেল ইঞ্জিনিয়ারিং, কেমিক্যাল সায়েন্স অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, সিভিল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, কম্পিউটার সায়েন্স, কমিউনিকেশন সায়েন্স, কনস্ট্রাকশন ম্যানেজমেন্ট অ্যান্ড ইঞ্জিনিয়ারিং, ইলেকট্রিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, এনভায়রনমেন্টাল অ্যান্ড এনার্জি ম্যানেজমেন্ট, ইউরোপিয়ান স্টাডিজ, হেলথ সায়েন্সেস, ইন্ডাস্ট্রিয়াল ইঞ্জিনিয়ারিং অ্যান্ড ম্যানেজমেন্ট, ন্যানোটেকনোলজি, মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং, সাইকোলজি, পাবলিক অ্যাডমিনিস্ট্রেশন এবং রোবোটিকস।
আবেদন পদ্ধতি
আগ্রহী প্রার্থীরা এই লিংকে গিয়ে অনলাইনের মাধ্যমে আবেদন করতে পারবেন।
আবেদনের শেষ সময়: ১ মে, ২০২৬।
রাতুল সাহা, বুটেক্স
টেক্সটাইল এবং পোশাকশিল্পবিষয়ক ম্যাগাজিন ও অনলাইন সংবাদমাধ্যম টেক্সটাইল টুডের উদ্যোগে অনুষ্ঠিত হলো টেক্সটাইল ট্যালেন্ট হান্টের নবম আসর। এবারের চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়নস হয়েছেন বাংলাদেশ টেক্সটাইল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুটেক্স) ৪৮তম ব্যাচের শিক্ষার্থী বায়েজিদ আহম্মেদ।
১২ নভেম্বর রাজধানীর রিজেন্সি হোটেল অ্যান্ড রিসোর্টে প্রতিযোগিতার চূড়ান্ত পর্ব অনুষ্ঠিত হয়। এতে বিভিন্ন বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীরা ইন্ডাস্ট্রি বিশেষজ্ঞদের সামনে টেক্সটাইল খাতের সমস্যা, সমাধান এবং উদ্ভাবন নিয়ে গবেষণাভিত্তিক প্রজেক্ট উপস্থাপন করেন। অতিথিদের বক্তব্যের পর শুরু হয় পুরস্কার বিতরণ পর্ব।
দেশব্যাপী প্রায় ২ হাজার শিক্ষার্থী অংশ নেন এই প্রতিযোগিতায়। তাঁদের মধ্য থেকে ১০০ জনকে জাতীয় পর্যায়ের প্রতিযোগিতার জন্য বাছাই করা হয়। চূড়ান্ত পর্বে অংশ নেয় ৭টি দল। তিনটি ক্যাটাগরিতে দেওয়া হয় পুরস্কার—সেরা প্রজেক্ট, সেরা একক এবং সেরা পোস্টার। সেরা প্রজেক্ট ক্যাটাগরিতে প্রথম তিনটি স্থানই অর্জন করেন বুটেক্সের শিক্ষার্থীরা।
বিজয়ীরা হলেন বায়েজিদ আহম্মেদ, মো. আলিমুল মাহাদি ও মো. মনোওয়ার হাবিব। প্রথম রানারআপ দলের সদস্যরা হলেন মো. আজমাইন ফাইক, মো. রাকিবুল ইসলাম, নাজমুস সাকিব অয়ন ও সরোয়ার হোসেন সামি। দ্বিতীয় রানারআপ দলের সদস্যরা মো. আবদুল ওহাব শামস, মো. নাফিস কামাল আলিফ, মোহাম্মদ আব্দুল্লাহ শাহরিয়ার ও শামসুজ্জামান জুয়েল। চ্যাম্পিয়ন, প্রথম রানারআপ ও দ্বিতীয় রানারআপ দলকে দেওয়া হয় যথাক্রমে ১ লাখ ৫০ হাজার, ১ লাখ ও ৭৫ হাজার টাকা পুরস্কার।
সেরা একক ক্যাটাগরিতেও শীর্ষ স্থান অর্জন করেন বুটেক্সের বায়েজিদ আহম্মেদ। প্রথম ও দ্বিতীয় রানারআপ হয়েছেন বুটেক্সের মো. আবদুল ওহাব শামস এবং নিটারের মো. ইমতিয়াজ ইমাম। তাঁদের পুরস্কার ছিল যথাক্রমে ১ লাখ, ৪৫ হাজার ও ৩০ হাজার টাকা। তবে সেরা পোস্টার পুরস্কার অর্জন করে বুটেক্সের ৪৭তম ব্যাচের মো. রাকিবুল ইসলামের দল।
চ্যাম্পিয়ন অব দ্য চ্যাম্পিয়নস বায়েজিদ আহম্মেদ বলেন, ‘ফ্যাক্টরির বিভিন্ন ডিপার্টমেন্ট ঘুরে বাস্তব অভিজ্ঞতা নিতে পেরেছি, যা পাঠ্যক্রমে পাওয়া যায় না। ক্যারিয়ারবিষয়ক সেমিনার ও সফট স্কিল প্রশিক্ষণ ভবিষ্যৎ কর্মজীবনে সহায়ক হবে।’
বিজয়ী দলের সদস্য আলিমুল মাহাদি বলেন, ‘তত্ত্বীয় জ্ঞানকে বাস্তবে প্রয়োগ করার অভিজ্ঞতা আমার দৃষ্টিভঙ্গি পাল্টে দিয়েছে।’
প্রথম রানারআপ দলের সদস্য রাকিবুল ইসলাম জানান, তাঁদের প্রজেক্টে দিকনির্দেশনা দিয়েছেন তাইওয়ান পারসোটেক্স করপোরেশনের টেকনিক্যাল হেড রাহাত উল্লাহ রাশেদ এবং হ্যামস গার্মেন্টস লিমিটেডের দুই ম্যানেজার মো. রিয়াজ উদ্দিন ও মো. নজরুল আমিন শোভন। তিনি বলেন, ‘ইন্টার্নশিপের চাপের মধ্যেও দলগতভাবে কাজে মনোযোগ ধরে রাখা ছিল আমাদের সবচেয়ে বড় চ্যালেঞ্জ।’
অনুষ্ঠানে বুটেক্সের ডাইস অ্যান্ড কেমিক্যাল ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ আব্বাস উদ্দিনকে এইচ অ্যান্ড এম ফাউন্ডেশন গ্লোবাল চেঞ্জ অ্যাওয়ার্ড ২০২৫ অর্জনের জন্য বিশেষ সম্মাননা দেওয়া হয়।
অনুষ্ঠানের প্রধান অতিথি ছিলেন বাণিজ্য এবং বস্ত্র ও পাট মন্ত্রণালয়ের উপদেষ্টা শেখ বশিরউদ্দীন। তিনি বলেন, ‘সরকার অবৈধ আয়ের বিষয়টি মোকাবিলায় সম্প্রতি নতুন আইন প্রণয়ন করেছে, যাতে কোনোভাবেই অবৈধ উপার্জনকে বৈধ করা
না যায়। এটি একটি স্বচ্ছ ও জবাবদিহিমূলক সমাজ গঠনের গুরুত্বপূর্ণ পদক্ষেপ। আমাদের লক্ষ্য এমন একটি বৈষম্যহীন দেশ গড়া, যেখানে অবৈধ আয়কে বৈধ সম্পদে রূপান্তর করার কোনো প্রয়োজনই থাকবে না।’
বিশেষ অতিথি ছিলেন বিটিএমএ সভাপতি শওকত আজিজ রাসেল, বিকেএমইএ সভাপতি মোহাম্মদ হাতেম, বিজিএমইএ সিনিয়র সহসভাপতি ইনামুল হক খান, বিজিবিএ সভাপতি মো. মফজ্জল হোসেন পাভেল, এফবিসিসিআইয়ের সাবেক প্রশাসক মো. হাফিজুর রহমান ও আইটিইটির সদস্যসচিব ইঞ্জিনিয়ার মো. এনায়েত হোসেন। গেস্ট অব অনার ছিলেন বুটেক্সের উপাচার্য অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার মো. জুলহাস উদ্দিন এবং বিইউএফটির ভারপ্রাপ্ত উপাচার্য ও জাজেস প্যানেলের চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. ইঞ্জিনিয়ার আয়ুব নবি খান।
অনুষ্ঠানে সভাপতিত্ব করেন আইটিইটির কনভেনর ও টেক্সটাইল টুডে ইনোভেশন হাবের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান ইঞ্জিনিয়ার ইহসানুল করিম কায়সার।
ক্যাম্পাস ডেস্ক
আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কার প্রদানকারী প্রতিষ্ঠান কিডসরাইটসের বৈশ্বিক উদ্যোগ স্টেট অব ইয়ুথের ইয়ুথ বোর্ডে প্রথম জায়গা করে নিয়েছেন বাংলাদেশের শ্রেয়া ঘোষ। বিশ্বের বিভিন্ন দেশের হাজারো তরুণের মধ্য থেকে যাচাই-বাছাই ও সাক্ষাৎকার শেষে সাতজনকে বেছে নেওয়া হয়। ২০২৫-২৬ সেশনের এই তালিকায় বাংলাদেশের একমাত্র প্রতিনিধি হয়েছেন শ্রেয়া ঘোষ।
কিডসরাইটস শিশু অধিকার সুরক্ষায় কাজ করলেও তাদের স্টেট অব ইয়ুথ তরুণদের ক্ষমতায়নে কাজ করে। ১২ থেকে ২৯ বছর বয়সী তরুণদের নেতৃত্ব গঠনই এই উদ্যোগের মূল লক্ষ্য। এসডিজিভিত্তিক বিভিন্ন সমস্যা সমাধানে তরুণদের যুক্ত করাই এর প্রধান উদ্দেশ্য।
২০১৯ সালে মেক্সিকোয় নোবেল পিস লরিয়েটস সম্মেলনে উদ্যোগটির সূচনা হয়। পরে এটি দ্রুত ছড়িয়ে পড়ে বিশ্বজুড়ে। তরুণদের দল বা কমিউনিটিকে বলা হয় ‘চ্যাপ্টার’। এসব চ্যাপ্টার সম্পূর্ণ তরুণদের নেতৃত্বে পরিচালিত হয়। স্থানীয় সমস্যা নির্ধারণ, ক্যাম্পেইন ও জনসচেতনতামূলক উদ্যোগেই তারা পরিবর্তনের পথে এগোয়।
২০২৪ সালের ডিসেম্বর পর্যন্ত ৬৫টি দেশে স্টেট অব ইয়ুথের ৩৫৫টি চ্যাপ্টার সক্রিয় ছিল। তবে প্রতিদিনই স্টেট অব ইয়ুথের এই মুভমেন্ট আরও বিস্তৃত হচ্ছে।
শ্রেয়ার পথচলা
২০২১ সালে শ্রেয়া প্রথম আন্তর্জাতিক শিশু শান্তি পুরস্কারের জন্য মনোনীত হন। তখন তিনি কিডসরাইটসের চ্যাপ্টার লিডার হিসেবে কাজ করছিলেন। শিশু অধিকার, শিক্ষা ও মানসিক স্বাস্থ্য নিয়ে কাজ করার সময় একে একে যুক্ত হন ৫০টির বেশি সংগঠনের সঙ্গে। এ সময়ে তিনি অর্জন করেছেন দুই শতাধিক পুরস্কার। শ্রেয়ার ভাষায়, ‘অ্যাপ্লিকেশনে সবচেয়ে জরুরি ছিল—ইংরেজিতে কথা বলা ও লেখার দক্ষতা।’
কাজ ও ভূমিকা
শ্রেয়া প্রতিষ্ঠা করেন শ্রেয়াস লার্নিং ক্লাসরুম, যেখানে ১ হাজার ৫০০ তরুণ ও শিশু শিক্ষা পায়। ইউনিসেফের শিশু সংসদে তাঁর রয়েছে নীতিনির্ধারণী আলোচনায় গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা। স্টেট অব ইয়ুথের বৈশ্বিক উদ্যোগেও তিনি নেতৃত্ব দিয়ে বিভিন্ন কার্যক্রম পরিচালনা করছেন। শিশু অধিকার প্রচারণা ও কমিউনিটি উদ্যোগেও তাঁর উল্লেখযোগ্য ভূমিকা। তরুণদের সমস্যা তুলে ধরতেও তিনি ইউ-রিপোর্টার হিসেবে কাজ করেছেন।
শিক্ষাজীবন
শ্রেয়া পড়েছেন শহীদ বীর উত্তম লে. আনোয়ার গার্লস কলেজে। পরে যুক্তরাষ্ট্রের হবার্ট অ্যান্ড উইলিয়াম স্মিথ কলেজ থেকে মর্যাদাপূর্ণ ডিনস স্কলারশিপ পান।
স্বপ্ন ও প্রত্যয়
বাংলাদেশের তরুণদের নিয়ে শ্রেয়ার ভাবনা খুব আশাব্যঞ্জক। তাঁর ভাষায়, ‘তরুণেরা নিজেরাই নেতৃত্ব দেবে, পরিবর্তন আনবে। আমরা দেখাতে চাই, বাংলাদেশের তরুণেরা পিছিয়ে নেই।’
