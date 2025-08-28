Ajker Patrika
ঢাবির রাষ্ট্রবিজ্ঞানের সাবেক অধ্যাপক আবদুল ওদুদ মারা গেছেন

আজকের পত্রিকা ডেস্ক­
মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত
মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের সাবেক চেয়ারম্যান অধ্যাপক ড. মো. আবদুল ওদুদ ভূঁইয়া হৃদ্‌রোগে আক্রান্ত হয়ে ইন্তেকাল করেছেন (ইন্না লিল্লাহি ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন)। আজ বৃহস্পতিবার (২৮ আগস্ট) বেলা ৩টার দিকে রাজধানীর একটি হাসপাতালে ইন্তেকাল করেন তিনি।

আবদুল ওদুদ ভূঁইয়ার মৃত্যুর বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন তাঁর ছেলে এস আওরঙ্গযেব বিন ওদুদ রানা।

মৃত্যুকালে তিনি স্ত্রী, এক ছেলে, এক মেয়ে, নাতি-নাতনি ও অসংখ্য গুণগ্রাহী রেখে গেছেন। আগামীকাল শুক্রবার বাদ জুমা ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় জামে মসজিদে জানাজা শেষে আজিমপুর কবরস্থানে তাঁকে দাফন করা হবে।

