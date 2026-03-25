নিজের মতো করে পৃথিবী দেখাই সৃজনশীলতা

সাব্বির হোসেন
ছবি: এআই

সৃজনশীলতা কি শুধু শিল্পীর তুলিতে বা লেখকের কলমেই আটকে থাকে? মোটেও না। আমাদের বেঁচে থাকার প্রতিটি বাঁকেই লুকিয়ে থাকে সৃজনশীলতার জাদু। তবে এই জাদুকে জাগিয়ে তুলতে প্রায়শই বাধা হয়ে দাঁড়ায় আমাদের ভেতরের ভয়, নিখুঁত হওয়ার মোহ আর ব্যর্থতার গ্লানি। আমেরিকান লেখক এলিজাবেথ গিলবার্টের বিখ্যাত বই ‘বিগ ম্যাজিক’-এর পাতায় উঠে আসা কিছু অমর দর্শন আমাদের শেখায়, কীভাবে এই ভয়কে জয় করে এক স্বাধীন ও আনন্দময় সৃজনশীল জীবন যাপন করা যায়। বইটির মূল নির্যাস থেকে পাওয়া গুরুত্বপূর্ণ কিছু ভাবনা নিয়েই আজকের আলোচনা।

ভয়ের সঙ্গে সন্ধি

সৃজনশীলতার পথে পা বাড়ালে সবার আগে যে অনুভূতির মুখোমুখি হতে হয়, তা হলো ভয়। কিন্তু এই ভয়কে দূরে ঠেলে দেওয়ার কিছু নেই। সৃজনশীল যাত্রায় ভয় সব সময় থাকবে, তাই তাকে পাশে বসতে দিন। শুধু খেয়াল রাখবেন, জীবনের গাড়ির স্টিয়ারিং বা নিয়ন্ত্রণ যেন কখনোই তার হাতে না যায়। মনে রাখবেন, সৃজনশীল হওয়ার জন্য আপনার কারও অনুমতির প্রয়োজন নেই; আপনার অস্তিত্বই আপনার সৃজনশীল হওয়ার সবচেয়ে বড় অধিকার। দিন শেষে, একটি স্বাধীন সৃজনশীল জীবনযাপনের জন্য যা সবচেয়ে বেশি প্রয়োজন, তা হলো নিজের ভেতরের সাহসটুকু বাঁচিয়ে রাখা।

কাজের প্রতি অঙ্গীকার

নতুন ধারণা যেন এক জাদুকরি জীবন্ত সত্তা। তারা মহাবিশ্বে ঘুরে বেড়ায় আর এমন কাউকে খোঁজে যে তাদের বাস্তবে রূপ দেবে। আপনি যদি কাজ শুরু না করেন, তাহলে সেই ধারণা নিঃশব্দে অন্য কারও কাছে চলে যাবে। তাই অনুপ্রেরণা বা ‘মিউজ’ আসার জন্য বসে থেকে সময় নষ্ট করবেন না। কাজ শুরু করে দিন, কাজ করতে করতেই অনুপ্রেরণা আপনার কাছে ধরা দেবে। সৃজনশীলতা মূলত একটি অঙ্গীকার। অনুপ্রেরণা থাকুক বা না থাকুক, প্রতিদিন নিজের কাজের জায়গায় ফিরে আসাটাই হলো এর আসল প্রতিশ্রুতি।

নিখুঁত হওয়ার মোহ ত্যাগ করুন

অনেক সময় ‘পারফেক্ট’ কিছু করতে গিয়ে কাজটাই শেষ করতে পারি না। এই পারফেকশনিজম বা খুঁতখুঁতে স্বভাব আসলে ভয়েরই আরেক রূপ। পরিপূর্ণতার চেয়ে কাজ শুরু করা এবং শেষ করাই বড় সাফল্য। একটি কাজ সফল হবে কি না, তা আমাদের নিয়ন্ত্রণে নেই; কিন্তু কাজ করার আনন্দ পুরোপুরি আমাদের নিজের। তাই ফলের চেয়ে প্রক্রিয়াকে ভালোবাসতে শিখতে হবে। প্রথমে নিজের আনন্দের জন্য সৃষ্টি করুন—অন্যদের গ্রহণযোগ্যতা পরে আসতে পারে। সবাই আপনার কাজ পছন্দ করবে না, এটাই স্বাভাবিক।

জীবিকা, কৌতূহল ও শেখার পথ

সৃজনশীলতাকে যখন একমাত্র আয়ের উৎস বানানো হয়, তখন আর্থিক চাপ অনেক সময় এর স্বাভাবিক প্রবাহ বাধাগ্রস্ত করতে পারে। তাই প্রয়োজন অনুযায়ী অন্য পেশার পাশাপাশি সৃজনশীলতা বাঁচিয়ে রাখুন। সব সময় প্রবল ‘প্যাশন’ খুঁজে পাওয়া না-ও যেতে পারে, কিন্তু ছোট ছোট কৌতূহল অনুসরণ করতে থাকলে তা-ই একসময় বড় পথে নিয়ে যায়। সৃজনশীল হওয়ার জন্য বড় কোনো ডিগ্রি বাধ্যতামূলক নয়; জীবনের অভিজ্ঞতাই হতে পারে আপনার সবচেয়ে বড় শিক্ষক।

​বিনয়, নমনীয়তা ও মানসিক মুক্তি

সৃজনশীল জীবনে অহংকার যেমন ক্ষতিকর, তেমনি হীনম্মন্যতাও। আপনি যা সৃষ্টি করছেন, তা যেমন পৃথিবীর সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ নয়, আবার একদম তুচ্ছও নয়—এই ভারসাম্য বজায় রাখা জরুরি। ভালো কিছু তৈরি হলে সেটিকে নিজের কৃতিত্বের পাশাপাশি একধরনের প্রাপ্তি হিসেবে ভাবতে শিখুন। এতে যেমন ব্যর্থতায় ভেঙে পড়বেন না, তেমনি সাফল্যেও অন্ধ হবেন না।

নিজের ধারণার প্রতি অতিরিক্ত একগুঁয়েমি না দেখিয়ে তাকে বিকশিত হওয়ার সুযোগ দিন। সৃজনশীলতার জন্য কষ্টভোগ অপরিহার্য—এই ধারণা থেকেও বেরিয়ে আসা দরকার। বরং আনন্দ নিয়ে, কৌশলে কাজ করতে শিখুন। অন্যের সঙ্গে নিজের তুলনা না করে নিজের গতিতেই এগিয়ে চলুন। মনে রাখতে হবে, ব্যর্থতা কোনো সমাপ্তি নয়; বরং এটি সৃজনশীল যাত্রার স্বাভাবিক এবং প্রয়োজনীয় অংশ।

