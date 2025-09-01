Ajker Patrika
> শিক্ষা

ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে এগোতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

নিজস্ব প্রতিবেদক, ঢাকা
আপডেট : ০২ সেপ্টেম্বর ২০২৫, ০০: ৪২
ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি: সংগৃহীত
ড. নিয়াজ আহমেদ খান। ছবি: সংগৃহীত

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, ‘ধৈর্যের সঙ্গে মাথা ঠান্ডা রেখে যাবতীয় ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে আমাদের সামনে এগোতে হবে। তাই ধৈর্য ধরে অবান্তর কথাবার্তা বলা থেকে বিরত থাকতে হবে এবং সর্বাবস্থায় তথ্য উন্মুক্ত করে দিতে হবে।’

আজ সোমবার (১ সেপ্টেম্বর) রাতে ডাকসু নিয়ে নিজ কার্যালয়ে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলার সময় তিনি এ মন্তব্য করেন।

ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেন, ‘এ মুহূর্তে আমাদের ঐক্য ধরে রাখা একান্ত দরকার। ছাত্রদের দাবির জন্যই সাহস করে অনেক রকম সীমাবদ্ধতার মধ্যে অংশীজনদের সঙ্গে নিয়ে মাঠে নেমেছি। তাই বলব, পারস্পরিক কাদা ছোড়াছুড়ি বন্ধ করে মূল জায়গায় ফোকাস রাখতে হবে।’

উপাচার্য আরও বলেন, ‘ডাকসু নির্বাচন চ্যালেঞ্জিং প্রক্রিয়া। এ বিষয়ে কোনো রাখঢাক নেই। অভ্যন্তরীণ, বহিস্থ ও বহুমুখী বাধাবিপত্তি আসবেই এবং আসছে। এই যে মামলা-মোকদ্দমা হচ্ছে, এগুলোও বাধা-বিপত্তির অংশ। আমরা অংশীজনদের নিয়ে এসব বাধা মোকাবিলা করেছি।’

হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত, ডাকসু নির্বাচনে ‘বাধা নেই’হাইকোর্টের আদেশ চেম্বার আদালতে স্থগিত, ডাকসু নির্বাচনে ‘বাধা নেই’

ঢাবি উপাচার্য বলেন, ‘কোনো কোনো ক্ষেত্রে আমরা যতটুকু আশা করেছিলাম, তারচেয়ে পরিস্থিতি ভালো আছে। এর কারণ ব্যাপকভাবে আমাদের শিক্ষার্থীদের সাড়া আছে।’

বিষয়:

বিশ্ববিদ্যালয়ঢাকা জেলাঢাবিঢাকা বিভাগঢাকাডাকসু
Google News Icon

সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন

সেনাবাহিনীর গুরুত্বপূর্ণ পদে রদবদল

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ভারতসহ একসঙ্গে তিন দেশ সামলাবেন মার্কিন রাষ্ট্রদূত, দিল্লিতে মিশ্র প্রতিক্রিয়া

ভোলায় শ্রমিক দল নেতাকে হত্যার চেষ্টা, ছাত্রদল-যুবদলের ৫ জনের নামে মামলা

নারীর সঙ্গে ঝগড়ার পর রূপসা সেতু থেকে নিচে লাফ দেন সাংবাদিক বুলু: কোস্ট গার্ড

এলাকার খবর
খুঁজুন

পাঠকের আগ্রহ

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

ধর্ষণে মেয়ে গর্ভবতী, বাবার আমৃত্যু কারাদণ্ড

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

প্রাথমিকে প্রধান শিক্ষক নিয়োগের বিজ্ঞপ্তি, পদ ২১৬৯

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

এক রাতে টঙ্গীর দুই থানার ওসিকে বদলি

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

স্যামসাংয়ের ওয়ান ইউআই ৮ বেটা উন্মুক্ত, আপডেট পাবে যেসব ডিভাইস

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

আফগানিস্তানে ভূমিকম্পে নিহত বেড়ে অন্তত ২৫০

সম্পর্কিত

ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে এগোতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

ঠান্ডা মাথায় ষড়যন্ত্র মোকাবিলা করে এগোতে হবে: ঢাবি উপাচার্য

স্কুল-কলেজে সভাপতিকে হতে হবে স্নাতক পাস

স্কুল-কলেজে সভাপতিকে হতে হবে স্নাতক পাস

ইউসিএসআই বাংলাদেশের ডিন হলেন ড. সৈয়দ আখতার হোসেন

ইউসিএসআই বাংলাদেশের ডিন হলেন ড. সৈয়দ আখতার হোসেন

হেনরি ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এআইইউবি

হেনরি ডুনান্ট মেমোরিয়াল মুট কোর্ট প্রতিযোগিতায় জাতীয় চ্যাম্পিয়ন এআইইউবি